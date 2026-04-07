सपा मुखिया अखिलेश बोले- रोडवेज के 1671 ड्राइवर बिना बस चलाए उठा रहे वेतन, परिवहन निगम ने ये दिया जवाब
अखिलेश यादव ने एक्स पर पोस्ट कर उठाए थे सवाल, भाजपा सरकार पर साधा निशाना.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : April 7, 2026 at 3:00 PM IST
लखनऊ: समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट कर उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार को भ्रष्टाचार में लिप्त सरकार बताया है. साथ ही परिवहन मंत्री को भी निशाने पर लिया है. उन्होंने अपनी पोस्ट में जिक्र किया-'परिवहन निगम में 1671 ड्राइवर बिना बस चलाए उठा रहे वेतन, 50% चालक शून्य किलोमीटर चले.' अखिलेश ने इसे भ्रष्टाचार का पर्याय मानते हुए भाजपा सरकार पर निशाना साधा. अब अखिलेश की पोस्ट पर उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम की तरफ से भी पलटवार किया गया है और तथ्यपरक जानकारी देते हुए पोस्ट की गई है.
भ्रष्ट-भाजपा समाचार : यूपी के परिवहन विभाग में भ्रष्टाचार का बड़ा ख़ुलासा 1671 ड्राइवर बिना बस चलाए उठा रहे वेतन, 50% चालक शून्य किलोमीटर चले!— Akhilesh Yadav (@yadavakhilesh) April 7, 2026
समाचार पर जन-विचार : इस खुलासे के बाद माननीय मुख्यमंत्री जी बसों पर बुलडोज़र चलवाने का नाटक मत कीजिएगा, बुलडोज़र चलवाना है तो मंत्री जी… pic.twitter.com/iL5DrPVvBc
सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव की पोस्ट पर परिवहन निगम की तरफ से सफाई दी गई है कि परिवहन निगम में कार्यरत संविदा चालकों/परिचालकों /आउटसोर्स परिचालकों को किलोमीटर के आधार पर पारिश्रमिक दिया जाता है. किलोमीटर न किए जाने पर कोई भुगतान नहीं किया जाता है. एनसीआर में 2.28 रुपए और अन्य स्थानों में 2.16 रुपए प्रति किलोमीटर तक का भुगतान किया जाता है. सड़क पर संचालन में दुर्घटना के फलस्वरूप और गम्भीर बीमारियों से ग्रसित नियमित चालकों/परिचालकों से बस संचालन में अक्षम होने के कारण उनसे वैकल्पिक कार्य लिया जाता है.
इस प्रकार के कुल 457 नियमित चालक व 45 नियमित परिचालक हैं, जिन्हें बिना विभागीय कार्य लिये वेतन का भुगतान नहीं किया जाता है. वीआईपी टैक्सी, स्टाफ कार, स्टोर ट्रक, क्रेन, डिपो कार्यशाला और प्रवर्तन में कुल लगभग 800 नियमित चालक कार्यरत हैं. वर्तमान में निगम में केन्द्र प्रभारी के 131, वरिष्ठ लिपिक के 130 व बुकिंग लिपिक के 120 पद खाली हैं. संचालन को सुचारु रूप से चलाये जाने के लिए समय-समय पर आवश्यकतानुसार वरिष्ठता के आधार पर नियमित परिचालकों का प्रयोग करना पड़ जाता है, जिसके चलते लगभग 250 नियमित परिचालकों को कार्यालय में तैनात कर कार्य लिया जा रहा है. किसी भी चालक या परिचालक को बिना काम के कोई वेतन नहीं दिया गया है.
कितने चालक और कितने परिचालक
- नियमित चालक: 3104
- संविदा चालक: 18388
- कुल चालकों की संख्या: 21492
- नियमित परिचालक: 2631
- संविदा परिचालक: 18550
- आउटसोर्स परिचालक: 5452
- कुल परिचालकों की संख्या: 26633
उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम के प्रधान प्रबंधक (संचालन) अनिल कुमार का कहना है कि उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम में जितने भी चालक परिचालक तैनात हैं, उनमें से किसी भी चालक-परिचालक को बिना ड्यूटी के वेतन नहीं दिया जाता है. हमारे यहां जो भी चालक परिचालक अक्षम हो जाते हैं, उन्हें कार्यालय में ड्यूटी पर लगाया जाता है. इसी तरह परिचालकों से भी जरूरत पर कार्यालय में काम लिया जाता है..
अखिलेश ने किया था ये पोस्ट
भ्रष्ट-भाजपा समाचार : यूपी के परिवहन निगम में भ्रष्टाचार का बड़ा खुलासा: 1671 ड्राइवर बिना बस चलाए उठा रहे वेतन, 50% चालक शून्य किलोमीटर चले! समाचार पर जन-विचार : इस खुलासे के बाद मुख्यमंत्री बसों पर बुलडोज़र चलवाने का नाटक मत कीजिएगा, बुलडोज़र चलवाना है तो मंत्री की महाभ्रष्ट करतूतों पर चलवाइएगा, लेकिन सब जानते हैं चलेगा नहीं, क्योंकि इस गोरखधंधे का सबसे बड़ा हिस्सा तो ‘मुख्य-दान पेटी’ में ही आता है, इसीलिए मंत्री पर उनकी ‘दया-दृष्टि’ आमदनी के आगमन के अनुपात में बनी रहेगी. इधर गर्मियों की छुट्टियों में जनता आने-जाने के लिए परेशान है और उधर भाजपाई और उनके संगी-साथी परिवहन विभाग के पहिये खोलकर बेचने में लगे हैं. यही कारण है जिसकी वजह से उत्तर प्रदेश के विकास की गाड़ी भाजपा के भ्रष्टाचार की मारी धंसी सड़क में धंसकर पूरी तरह ठहर गई है. दरअसल यातायात-आवागमन का बाधित होना अर्थव्यवस्था का बाधित होना होता है.
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