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सपा मुखिया अखिलेश बोले- रोडवेज के 1671 ड्राइवर बिना बस चलाए उठा रहे वेतन, परिवहन निगम ने ये दिया जवाब

लखनऊ: समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट कर उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार को भ्रष्टाचार में लिप्त सरकार बताया है. साथ ही परिवहन मंत्री को भी निशाने पर लिया है. उन्होंने अपनी पोस्ट में जिक्र किया-'परिवहन निगम में 1671 ड्राइवर बिना बस चलाए उठा रहे वेतन, 50% चालक शून्य किलोमीटर चले.' अखिलेश ने इसे भ्रष्टाचार का पर्याय मानते हुए भाजपा सरकार पर निशाना साधा. अब अखिलेश की पोस्ट पर उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम की तरफ से भी पलटवार किया गया है और तथ्यपरक जानकारी देते हुए पोस्ट की गई है.

सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव की पोस्ट पर परिवहन निगम की तरफ से सफाई दी गई है कि परिवहन निगम में कार्यरत संविदा चालकों/परिचालकों /आउटसोर्स परिचालकों को किलोमीटर के आधार पर पारिश्रमिक दिया जाता है. किलोमीटर न किए जाने पर कोई भुगतान नहीं किया जाता है. एनसीआर में 2.28 रुपए और अन्य स्थानों में 2.16 रुपए प्रति किलोमीटर तक का भुगतान किया जाता है. सड़क पर संचालन में दुर्घटना के फलस्वरूप और गम्भीर बीमारियों से ग्रसित नियमित चालकों/परिचालकों से बस संचालन में अक्षम होने के कारण उनसे वैकल्पिक कार्य लिया जाता है.

इस प्रकार के कुल 457 नियमित चालक व 45 नियमित परिचालक हैं, जिन्हें बिना विभागीय कार्य लिये वेतन का भुगतान नहीं किया जाता है. वीआईपी टैक्सी, स्टाफ कार, स्टोर ट्रक, क्रेन, डिपो कार्यशाला और प्रवर्तन में कुल लगभग 800 नियमित चालक कार्यरत हैं. वर्तमान में निगम में केन्द्र प्रभारी के 131, वरिष्ठ लिपिक के 130 व बुकिंग लिपिक के 120 पद खाली हैं. संचालन को सुचारु रूप से चलाये जाने के लिए समय-समय पर आवश्यकतानुसार वरिष्ठता के आधार पर नियमित परिचालकों का प्रयोग करना पड़ जाता है, जिसके चलते लगभग 250 नियमित परिचालकों को कार्यालय में तैनात कर कार्य लिया जा रहा है. किसी भी चालक या परिचालक को बिना काम के कोई वेतन नहीं दिया गया है.