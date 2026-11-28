संभल में परिसीमन पर अखिलेश का हमला; बोले-भाजपा की सबसे बड़ी राजनीतिक भूल
राज्यसभा सांसद जावेद अली खान के बेटे अरम अली खान के रिसेस्प्शन में शामिल होने पहुंचे
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 28, 2026 at 5:26 PM IST
संभल: समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कहा है कि भाजपा लोकसभा क्षेत्रों की सीमाएं बदलना चाहती है, लेकिन देश की सीमाओं की सुरक्षा सुनिश्चित नहीं कर पा रही है. परिसीमन भाजपा की सबसे बड़ी राजनीतिक भूल साबित होगी. अखिलेश शनिवार को संभल में राज्यसभा सांसद जावेद अली खान के बेटे अरम अली खान के दावत-ए-वलीमा में शामिल होने पहुंचे थे. इसमें रामगोपाल यादव भी शामिल हुए.
अखिलेश यादव दोपहर करीब 1 बजकर 45 मिनट पर हेलीकॉप्टर से बहजोई पहुंचे, यहां से कार द्वारा रिसॉर्ट पहुंचे, जहां उन्होंने नवदंपति को शुभकामनाएं दीं और मीडिया से बातचीत की. अखिलेश यादव ने कहा कि समाजवादी पार्टी महिला आरक्षण के पक्ष में है, लेकिन इसमें पिछड़े और अति पिछड़े वर्ग की महिलाओं को भी भागीदारी मिलनी चाहिए. उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा महिला आरक्षण की आड़ में परिसीमन के जरिए लोकसभा क्षेत्रों की सीमाएं बदलना चाहती है. उन्होंने बेरोजगारी, किसानों की समस्याओं और प्रदेश की कानून-व्यवस्था सहित कई मुद्दों पर भी सरकार को घेरा.
अखिलेश यादव ने चीन का जिक्र करते हुए आरोप लगाया कि 2014 के बाद से भारत की सीमाएं दबाव में सिकुड़ रही हैं. कहा कि जो लोग लोकसभा की सीमाएं बदलना चाहते हैं, उन्हें पहले देश की सीमाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करनी चाहिए.
सपा प्रमुख ने कहा कि भाजपा के एजेंडे में युवाओं को रोजगार देना शामिल नहीं है. चीन से आने वाले सामान से देश के व्यापारियों के सामने संकट खड़ा हो रहा है. वहीं उत्तर प्रदेश में लगातार परीक्षाएं रद्द हो रही हैं. अखिलेश के मुताबिक, प्रदेश में अब तक 20 से अधिक पेपर और परीक्षाएं निरस्त हो चुकी हैं. युवाओं के हाथ में नौकरी नहीं है और सरकार इन बुनियादी मुद्दों से ध्यान भटकाने का काम कर रही है.
अखिलेश ने किसानों की समस्याओं पर भी सरकार को घेरा. कहा कि किसान खाद और डीएपी के लिए परेशान हैं. धान की पैदावार होने के बावजूद किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य नहीं मिल रहा है. व्यापारी और समाज का हर वर्ग सरकार से नाराज है. कहा कि इन मुद्दों से जनता का ध्यान हटाने के लिए भाजपा परिसीमन का मुद्दा लेकर आ रही है. अखिलेश यादव ने वादा किया कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार बनने पर 24 घंटे के भीतर किसानों का कर्ज माफ किया जाएगा. गन्ने का मूल्य बढ़ाया जाएगा.
विपक्षी गठबंधन को लेकर कहा कि लोगों को साथ लाने और गठबंधन बनाने का सिलसिला लगातार जारी रहेगा. वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के फिल्मी डायलॉग वाली टिप्पणी पर तंज कसा. कहा कि मुख्यमंत्री का डायलॉग है कि जहां खड़े हो जाते हैं, वहीं से लाइन शुरू हो जाती. वर्चस्ववादी लोगों को समझ लेना चाहिए कि पीडीए के लोग उनसे आगे लाइन में खड़े होकर उन्हें हराने का काम करेंगे.
मीडिया से नाराजगी के सवाल पर अखिलेश यादव ने कहा कि कभी नाराज नहीं रहते. संभल का जिक्र करते हुए कहा कि जिला भले ही नया हो, लेकिन संभल शहर ऐतिहासिक और बहुत पुराना है. यहां की जनता ने नेताजी मुलायम सिंह यादव को भी हमेशा प्यार और सम्मान दिया है. संभल के लोग भाईचारे, लोकतांत्रिक और धर्मनिरपेक्ष मूल्यों में विश्वास रखते हैं. भाजपा पर निशाना साधते हुए उन्होंने एनडीए के नाम को नफरत से जोड़कर तंज कसा.
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