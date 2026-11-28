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संभल में परिसीमन पर अखिलेश का हमला; बोले-भाजपा की सबसे बड़ी राजनीतिक भूल

संभल में अखिलेश यादव ( Photo Credit; ETV Bharat )

संभल: समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कहा है कि भाजपा लोकसभा क्षेत्रों की सीमाएं बदलना चाहती है, लेकिन देश की सीमाओं की सुरक्षा सुनिश्चित नहीं कर पा रही है. परिसीमन भाजपा की सबसे बड़ी राजनीतिक भूल साबित होगी. अखिलेश शनिवार को संभल में राज्यसभा सांसद जावेद अली खान के बेटे अरम अली खान के दावत-ए-वलीमा में शामिल होने पहुंचे थे. इसमें रामगोपाल यादव भी शामिल हुए.

संभल में अखिलेश यादव (Video Credit; ETV Bharat) अखिलेश यादव दोपहर करीब 1 बजकर 45 मिनट पर हेलीकॉप्टर से बहजोई पहुंचे, यहां से कार द्वारा रिसॉर्ट पहुंचे, जहां उन्होंने नवदंपति को शुभकामनाएं दीं और मीडिया से बातचीत की. अखिलेश यादव ने कहा कि समाजवादी पार्टी महिला आरक्षण के पक्ष में है, लेकिन इसमें पिछड़े और अति पिछड़े वर्ग की महिलाओं को भी भागीदारी मिलनी चाहिए. उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा महिला आरक्षण की आड़ में परिसीमन के जरिए लोकसभा क्षेत्रों की सीमाएं बदलना चाहती है. उन्होंने बेरोजगारी, किसानों की समस्याओं और प्रदेश की कानून-व्यवस्था सहित कई मुद्दों पर भी सरकार को घेरा.

अखिलेश यादव ने चीन का जिक्र करते हुए आरोप लगाया कि 2014 के बाद से भारत की सीमाएं दबाव में सिकुड़ रही हैं. कहा कि जो लोग लोकसभा की सीमाएं बदलना चाहते हैं, उन्हें पहले देश की सीमाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करनी चाहिए. सपा प्रमुख ने कहा कि भाजपा के एजेंडे में युवाओं को रोजगार देना शामिल नहीं है. चीन से आने वाले सामान से देश के व्यापारियों के सामने संकट खड़ा हो रहा है. वहीं उत्तर प्रदेश में लगातार परीक्षाएं रद्द हो रही हैं. अखिलेश के मुताबिक, प्रदेश में अब तक 20 से अधिक पेपर और परीक्षाएं निरस्त हो चुकी हैं. युवाओं के हाथ में नौकरी नहीं है और सरकार इन बुनियादी मुद्दों से ध्यान भटकाने का काम कर रही है.