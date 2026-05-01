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अखिलेश यादव का भाजपा पर हमला, बोले- 2027 में सत्ता से बाहर होगी, पश्चिम बंगाल में जीतेंगी ममता

विश्व मजदूर दिवस पर सभी मजदूरों और कामगारों को शुभकामनाएं दीं.

सपा मुखिया अखिलेश यादव.
सपा मुखिया अखिलेश यादव. (Photo Credit; ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : May 1, 2026 at 3:51 PM IST

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लखनऊ: अखिलेश यादव ने राजधानी स्थित पार्टी कार्यालय में प्रेस कांफ्रेंस कर प्रदेश और केंद्र सरकार पर कई मुद्दों को लेकर तीखा हमला बोला है. उन्होंने दावा किया कि वर्ष 2027 के विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बाहर कर देगी.

प्रेस वार्ता की शुरुआत करते हुए उन्होंने विश्व मजदूर दिवस पर सभी मजदूरों और कामगारों को शुभकामनाएं दीं. उन्होंने कहा कि श्रमिकों के वेतन में वृद्धि होनी चाहिए, उनकी सुरक्षा की गारंटी सुनिश्चित की जाए और नोएडा में श्रमिकों पर दर्ज मुकदमों को वापस लिया जाए.

इस दौरान गौतम बुद्ध के विचारों का उल्लेख करते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि बुद्ध ने न केवल भारत बल्कि पूरी दुनिया को शांति और आत्मनिर्भरता का संदेश दिया. उन्होंने कहा कि स्वयं के दीपक बनने का संदेश आज भी प्रासंगिक है. उन्होंने बौद्ध भिक्षुओं से वर्तमान समय को संकट का दौर बताते हुए संविधान और लोकतंत्र की रक्षा के लिए आगे आने की अपील की.

बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर उन्होंने भरोसा दिलाया कि लुंबिनी और कुशीनगर समेत भगवान बुद्ध से जुड़े सभी स्थलों का विकास कराया जाएगा. उन्होंने आरोप लगाया कि समाजवादी सरकार की मैत्री परियोजना को मौजूदा सरकार ने लागू नहीं होने दिया और उसकी जमीन अन्य कार्यों में उपयोग कर ली.

आरक्षण के मुद्दे पर भाजपा को घेरते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा यह दिखाने की कोशिश कर रही है कि विपक्ष आरक्षण के खिलाफ है, जबकि सच्चाई इसके उलट है. उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा महिला आरक्षण को लेकर गंभीर नहीं है और परिसीमन के जरिए इसे टालने की रणनीति बना रही है.

उन्होंने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की भाषा पर भी सवाल उठाए और कहा कि सदन में इस्तेमाल की जा रही शब्दावली लोकतांत्रिक मर्यादाओं के खिलाफ है. उन्होंने भाजपा पर गिरगिट की तरह रंग बदलने का आरोप लगाया.

कानून-व्यवस्था के मुद्दे पर भी सपा अध्यक्ष ने सरकार को घेरा. हरदोई की एक घटना का जिक्र करते हुए उन्होंने आरोप लगाया कि पीड़ित परिवार को न्याय नहीं मिला और मामले की सीबीआई जांच की मांग की. वाराणसी की घटना का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि अपराध पर नियंत्रण में सरकार विफल रही है.

विकास कार्यों को लेकर उन्होंने दावा किया कि हरदोई में निजी कंपनी का बड़ा प्लांट समाजवादी सरकार के दौरान स्थापित हुआ था. गंगा एक्सप्रेसवे के संचालन पर भी सवाल उठाते हुए कहा कि उद्घाटन के बाद ही इसे बंद करना पड़ा, जिससे इसकी गुणवत्ता पर प्रश्न खड़े होते हैं. महंगाई के मुद्दे पर उन्होंने कहा कि एलपीजी कमर्शियल सिलेंडर की कीमतों में बढ़ोतरी से आम जनता पर अतिरिक्त बोझ पड़ेगा और इससे अन्य वस्तुओं के दाम भी बढ़ेंगे.

पश्चिम बंगाल की राजनीति पर टिप्पणी करते हुए उन्होंने ममता बनर्जी का समर्थन किया और आरोप लगाया कि चुनाव प्रक्रिया को प्रभावित करने के लिए प्रशासनिक तंत्र का दुरुपयोग किया जा रहा है. उन्होंने कहा कि इसके बावजूद ममता बनर्जी जीत हासिल करेंगी. अखिलेश यादव ने अंत में कहा कि भाजपा की नीतियों और कार्यप्रणाली का पर्दाफाश हो चुका है और आने वाले चुनाव में जनता इसका जवाब देगी.

यह भी पढ़ें: सारनाथ में बुद्ध की 2570वीं जयंती, देश-विदेश से पहुंच रहे अनुयाई, देखिए VIDEO

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