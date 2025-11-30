लखनऊ में हुई गायत्री प्रजापति की बेटी की शादी; सपा प्रमुख अखिलेश यादव आशीर्वाद देने पहुंचे
दुष्कर्म के आरोप में जेल की सजा काट रहे गायत्री प्रजापति को कुछ दिन पहले ही 1 महीने की पैरोल मिली थी.
Published : November 30, 2025 at 3:11 PM IST
लखनऊ: सपा सरकार में मंत्री रहे गायत्री प्रजापति की बेटी के विवाह में अखिलेश यादव भी शामिल हुए. लखनऊ के एक होटल में हुए शादी समारोह में पूर्व मुख्यमंत्री और सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने वर-वधु को आशीर्वाद दिया. इस दौरान पार्टी के कई नेता, पूर्व मंत्री और अन्य दलों के नेता भी आशीर्वाद देने पहुंचे.
बेटी की शादी में सपा मुखिया अखिलेश यादव के पहुंचने पर पूर्व खनन मंत्री गायत्री प्रजापति काफी खुश नजर आए. उनका पूरा परिवार इस मौके पर मौजूद रहा. अखिलेश यादव ने परिवार के साथ फोटो भी क्लिक कराई. उन्होंने अपने सोशल मीडिया पर भी विवाह समारोह की तस्वीरें साझा कीं.
रेप के आरोप में जेल की सजा काट रहे गायत्री प्रजापति को कुछ दिन पहले ही 1 महीने की पैरोल मिली थी. यह अवधि दो दिन ही पूरी हो रही है. इसके बाद उन्हें फिर से जेल जाना होगा. गायत्री प्रजापति की छोटी बेटी अंकिता की शादी 29 नवंबर की रात लखनऊ के आलीशान होटल में संपन्न हुई.
अंकिता का विवाह अभिषेक मिश्र से हुआ है, जो अमेठी विधानसभा क्षेत्र के घाघुघार गांव के निवासी हैं. अभिषेक मिश्र के पिता ओम शंकर मिश्रा प्रतापगढ़ के तिलक इंटर कॉलेज में प्रिंसिपल के पद से सेवानिवृत हुए हैं, जबकि उनकी माता लालमति मिश्रा बाल विकास परियोजना अधिकारी हैं.
गायत्री प्रसाद प्रजापति के दो बेटे और तीन बेटियां हैं. इनमें बड़े बेटे अनिल प्रजापति का विवाह पहले ही हो चुका है, जबकि छोटा बेटा अनुराग प्रजापति का अभी अविवाहित है. तीनों बेटियों की शादी अब पूरी हो चुकी है.
