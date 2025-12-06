अखिलेश यादव बोले- लखनऊ में कोई घुसपैठिया नहीं, भाजपा के लोग कर रहे जांच, यह अधिकार किसने दिया?
पूछा- जिन अधिकारियों ने घुसपैठियों के आधार कॉर्ड और दस्तावेज बनवाए, उनके खिलाफ क्या कार्रवाई हुई?
Published : December 6, 2025 at 11:37 AM IST
लखनऊ: समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने दावा किया है कि इस बार जनता ने भाजपा को सत्ता से बाहर करने का मन बना लिया है. उन्होंने कहा कि लखनऊ में कोई घुसपैठिया नहीं है, बल्कि घुसपैठ के नाम पर भाजपा के लोग जांच कर रहे हैं. सवाल उठाया कि उन्हें यह अधिकार किसने दिया?
सपा मुखिया अखिलेश यादव ने कहा कि बिहार में किसानों की फर्जी सूची मिलने का मामला सामने आया है. उन्होंने पूछा कि जिन अधिकारियों ने घुसपैठियों के आधार कॉर्ड और दूसरे कानूनी दस्तावेज बनवाए, उनके खिलाफ अब तक क्या कार्रवाई हुई? उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि लखनऊ के सांसद खुद देश के रक्षामंत्री हैं. यदि यहां घुसपैठिए बस गए तो प्रधानमंत्री, गृहमंत्री और रक्षामंत्री क्या कर रहे थे? उन्होंने आरोप लगाया कि यहां गरीबों को बेवजह अपमानित और परेशान किया जा रहा है.
अखिलेश यादव गोसाईगंज, लखनऊ में पत्रकारों से वार्ता कर रहे थे. इस दौरान उन्होंने वाराणसी और अन्य जनपदों में सामने आए कोडीन युक्त कफ सिरप घोटाले का भी जिक्र किया. कहा कि पहले इस घोटाले की राशि 100 करोड़ रुपये आंकी जा रही थी, लेकिन अब यह 200 करोड़ रुपये से भी अधिक का हो सकता है. आरोप लगाया कि इस पूरे काले कारोबार में पुलिस-प्रशासन और भाजपा के लोग शामिल हैं. कहा कि खांसी की दवाइयों पर सवाल खड़े हो रहे हैं और इस अवैध कारोबार से महंगी गाड़ियां बांटी गईं, लेकिन शोरूम संचालक यह बताने को तैयार नहीं हैं कि किसने कितनी गाड़ियां लीं. वाराणसी और जौनपुर में गाड़ियों के बंटवारे की जानकारी सामने आई है.
अखिलेश यादव ने कहा कि आज बुलडोजर कहां है? हमने बहुत बुलडोजर चलते देखा है, लेकिन इस काले कारोबार में न्याय के लिए बुलडोजर चलते नहीं देखा. आरोप लगाया कि बुलडोजर सबसे ज़्यादा पीडीए समाज पर चला है. पीडीए समाज के साथ सबसे अधिक अन्याय हुआ है और उन्हें सबसे अधिक पीड़ा दी गई है. उन्होंने व्यंग्य करते हुए कहा कि जो बुलडोजर पहले न्याय देता था, अब उसका ड्राइवर पता नहीं कहां चला गया और उसकी चाबी कहीं खो गई है.
संविधान और एसआईआर को लेकर भी अखिलेश यादव ने भाजपा पर निशाना साधा. कहा कि भाजपा वाले संविधान को मानने वाले लोग नहीं हैं. एसआईआर को उन्होंने एनआरसी का संक्षिप्त नाम बताया. कहा कि जब देश वैश्विक राजनीति में प्रवेश कर रहा है, तब यह देखना ज़रूरी है कि हमारा देश कितना सुरक्षित है. उन्होंने डॉलर की बढ़ती कीमत और टैरिफ का भी जिक्र किया. कहा कि रूस के राष्ट्रपति भारत आए हैं, तो वे व्यापार करने आए हैं, हमारी मदद के लिए नहीं.
