सपा प्रमुख अखिलेश यादव का X पर पोस्ट; जानिये सहयोगी दलों को BJP के सीटें देने की योजना को लेकर क्या दावा किया?
सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने पोस्ट के माध्यम से बताया कि चुनाव में बीजेपी अपने सहयोगी दलों को कितनी सीटें देगी.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : August 18, 2026 at 11:23 PM IST
लखनऊ : समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने मंगलवार को सोशल मीडिया प्लेटफाॅर्म "X" पर एक पोस्ट के जरिये तंज कसा है. उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए दावा किया कि आने वाले चुनाव में बीजेपी अपने सहयोगी दलों को कितनी सीटें देगी.
अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया प्लेटफार्म "X" पर दावा किया कि "सूत्रों के हवाले से आई ये ख़बर बेहद स्वागत योग्य है कि भारतीय जनता पार्टी अपने सहयोगी दलों को छटकने से रोकने के लिए, कुछ चुनावी विशेषज्ञों की सलाह पर निम्न विवरण के अनुसार सीटें देने की योजना पर काम कर रही है :"
- आरएलडी : 73 सीटें
- सुभासपा : 39 सीटें
- निषाद पार्टी : 31 सीटें
- अपना दल : 19 सीटें
X पर लिखे पोस्ट में अखिलेश यादव ने दावा किया कि "यूं देखे तो ये एक सराहनीय बात है लेकिन पीडीए की जनसंख्या के अनुपात में ये भी आधे से कम ही है, इसीलिए ये योजना बुरी तरह असफल ही होगी." समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने अपने पोस्ट में भाजपा सरकार पर निशाना साधते हुए कई मुद्दों की चर्चा की. उन्होंने जनता भाजपा शासन में महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, परीक्षाओं में धांधली और स्वास्थ्य सेवाओं की बदहाली से त्रस्त हो चुकी है. इसके अलावा कलाकारों के यश भारती सम्मान में मिलने वाली राशि, 69000 भर्ती में आरक्षण के मुद्दे, एनकाउंटर, बुलडोजर कार्रवाई का भी जिक्र करते हुए आरोप लगाये. उन्होंने दावा किया कि ‘भाजपाइयों और उनके संगी-साथियों’ को अब जनता पूरी तरह नकार चुकी है.
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