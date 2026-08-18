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सपा प्रमुख अखिलेश यादव का X पर पोस्ट; जानिये सहयोगी दलों को BJP के सीटें देने की योजना को लेकर क्या दावा किया?

अखिलेश यादव (फाइल फोटो) ( Photo credit: ETV Bharat )