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भाजपा पर अखिलेश का पलटवार; ‘वनस्पति राज’ में मंदिर में चोरी करवाने वाले ‘चढ़ावा चोरों’ की बातों पर भरोसा नहीं

भाजपा ने सपा की स्थापना के 34 साल पूरे होने पर फोड़ा था 'पाप का घड़ा'

अखिलेश का पलटवार
अखिलेश का पलटवार (Photo Credit; ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : October 4, 2026 at 8:26 PM IST

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लखनऊ: समाजवादी पार्टी की स्थापना दिवस के 34 साल पूरे होने पर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जोरदार हमला किया गया. प्रदेश अध्यक्ष से लेकर उत्तर प्रदेश के तमाम मंत्रियों ने सपा के कारनामों को लेकर मुलायम सिंह के शासनकाल से अखिलेश यादव के कार्यकाल में जितनी घटनाएं हुईं, उन सभी पर सपा को घेरा. भारतीय जनता पार्टी के वार पर समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने भी पलटवार किया है.

समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर भाजपा पर हमला बोला. कहा कि ‘वनस्पति राज’ में मंदिर में चोरी करवाने वाले ‘चढ़ावा चोरों’ की बातों पर भरोसा नहीं. अखिलेश यादव ने भाजपा पर संविधान और संविधान निर्माता की मूर्तियों के विरोध का आरोप लगाया.

अखिलेश यादव ने हाथरस की बेटी को अंतिम संस्कार तक न्याय न मिलने का मुद्दा उठाया. कॉरिडोर, पुल, एक्सप्रेसवे और मंदिर के नाम पर पैसे खाने का अखिलेश ने आरोप लगाया. बुलडोजर से लोगों के घर गिराने और विपक्ष पर झूठे मुकदमे लगाने का भी आरोप भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर सपा मुखिया ने लगाए. उन्होंने कहा कि किसानों को खाद, सिंचाई, बिजली और फसल का सही दाम नहीं मिला. भर्ती, आरक्षण और युवाओं के मुद्दे पर अखिलेश यादव ने भाजपा सरकार पर निशाना साधा. अखिलेश यादव ने ‘डबल इंजन, खोपड़ी-भंजन में लगे हों’-50 बिंदुओं के जरिए भारतीय जनता पार्टी पर जोरदार प्रहार किया.

अखिलेश का यह पलटवार तब आया है जब भाजपा प्रदेश मुख्यालय में अध्यक्ष पंकज चौधरी ने सपा के 34 साल पूरे होने पर 34 बिंदुओं पर जवाब मांगा. साथ ही एक घड़ा रखकर, जिस पर लिखा था "पाप का घड़ा" को फोड़ा.

यह भी पढ़ें: भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने फोड़ा सपा के 'पाप का घड़ा', 34 साल का हिसाब मांगा

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34 YEARS OF SP FOUNDING
भाजपा का अखिलेश का पलटवार
SP CHIEF AKHILESH YADAV

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