भाजपा पर अखिलेश का पलटवार; ‘वनस्पति राज’ में मंदिर में चोरी करवाने वाले ‘चढ़ावा चोरों’ की बातों पर भरोसा नहीं
भाजपा ने सपा की स्थापना के 34 साल पूरे होने पर फोड़ा था 'पाप का घड़ा'
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 4, 2026 at 8:26 PM IST
लखनऊ: समाजवादी पार्टी की स्थापना दिवस के 34 साल पूरे होने पर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जोरदार हमला किया गया. प्रदेश अध्यक्ष से लेकर उत्तर प्रदेश के तमाम मंत्रियों ने सपा के कारनामों को लेकर मुलायम सिंह के शासनकाल से अखिलेश यादव के कार्यकाल में जितनी घटनाएं हुईं, उन सभी पर सपा को घेरा. भारतीय जनता पार्टी के वार पर समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने भी पलटवार किया है.
‘वनस्पति राज’ में मंदिर में चोरी करवाने वाले उन भाजपाई ‘चढ़ावा चोरों’ की झूठी बातों का भरोसा अब कोई नहीं कर रहा है। 1. जिन्होंने अपने ऊपर से मुक़दमे हटवाए हों; 2. जिन्होंने पूज्य शंकराचार्य जी तक पर प्रहार करवाए हों और भद्दे आरोप लगवाए हों; 3. जो संविधान का विरोध करने के लिए बाबासाहेब की मूर्तियों तक को तुड़वा रहे हों; 4. जो अल्पसंख्यकों के ख़िलाफ़ नाइंसाफी की हर हद पार कर गए हों; 5. जिन्होंने ‘हाथरस की बेटी’ के साथ अंतिम संस्कार तक का न्याय न किया हो; 6. जिनको ‘हाता नहीं भाता’ हो; 7. जिन्होंने एक युवा विधवा को जेल में तड़पाया हो; 8. जो प्रोफ़ेसर, पत्रकार व ईमानदार अधिकारी तक को अभद्र शब्दों से संबोधित करते हों; 9. जो कॉरिडोर, पुल, एक्सप्रेसवे, मंदिर के नाम पर पैसे खाते हों; 10. जो अपने सत्ता-सजातीयों को हर अपराध के बाद बचाते हों; 11. जो जनता के टैक्स के 2.5 करोड़ रुपये हर दिन अपनी नक़ली छवि बनाने पर लुटा रहे हों; 12. जो विपक्ष पर झूठे मुक़दमे लगवाते हों; 13. जो अपने विरोधियों के फ़ेक एनकाउंटर करवाते हों; 14. जो बुलडोज़र से लोगों के घर गिरवाते हों; 15. जो स्कूलों को बंद करवाते हों; 16. जिनकी कुर्सी खींचने के लिए जिनके अपने उप ही साज़िश कर रहे हों; 17. जिनका विरोध उनके ही विधायक करते हों; 18. जिनका अपने दल के प्रधान से ही मुख्य संघर्ष हो; 19. जो भ्रष्टाचार के पैसों को सोने की सिल्ली में ढलवाते हों; 20. जिनकी कमीशनख़ोरी की वजह से लगातार बढ़ती कमरतोड़ महंगाई ने खाना-पीना, दवाई-इलाज, पढ़ाई सब महंगा कर दिया हो; 21. जिनकी प्रशासनिक अज्ञानता और अक्षमता का लाभ अधिकारी लगातार उठा रहे हों; 22. जिनके समय में उनके अपने मंत्री तक न्याय पाने के लिए धरने पर बैठ रहे हों; 23. जिनके समय में बिजली, पानी, सड़क जैसी बुनियादी ज़रूरतों के लिए लोग तरस रहे हों; 24. जो किसानों-मज़दूरों को उनकी फसल-मेहनत का सही दाम इसलिए नहीं दिलवा रहे हों क्योंकि उन्होंने किसी से डील कर ली हो; 25. जो किसानों को खाद, सिंचाई का पानी, बिजली न दिलवा पा रहे हों; 26. जो खेती को छुट्टा पशुओं से न बचा पा रहे हों; 27. जो अपने प्रदेश के व्यापार-कारोबार को दूसरे राज्यों के ठेकेदारों को नीलाम कर रहे हों; 28. जो जीएसटी की मार से छोटे दुकानदारों-कारख़ानों को ख़त्म करने पर उतारू हों; 29. जो हस्तकलाओं-शिल्पकारों को विदेशी डील के माध्यम से मार रहे हों; 30. जो ट्रेडिंग के बिचौलिए बनकर उत्तर प्रदेश के प्रोडक्शन को साज़िशन ख़त्म कर रहे हों; 31. जो इंवेस्टमेंट में एडवांस कमीशन खाते हों; 32. जो कोर्ट में नौकरी-भर्ती फँसाकर, लेटरल एंट्री, संविदा, नॉट फाउंड सूटेबल के माध्यम से आरक्षण का हक़ मार रहे हों; 33. जिन्होंने प्रतिभावानों, हुनरमंदों के यश भारती जैसे सम्मान और सम्मान राशि बंद कर दी हो; 34. जो प्रदेश की सरकारी संपत्ति बेच रहे हों; 35. जिनका शासनकाल महिलाओं के विरुद्ध अपराध व हिंसा में नंबर वन हो; 36. जिनके समय में ‘हिरासत में मौतों’ का रिकॉर्ड बना हो; 37. जिनके समय में माफ़िया नहीं बल्कि क़ानून-व्यवस्था ही प्रदेश छोड़कर भाग गई हो और ‘क्राइम के ख़िलाफ़ ज़ीरो-टॉलरेंस’ का दावा ही ‘ज़ीरो’ हो गया हो; 38. जिनके भ्रष्ट शासन में ‘हथेली गरम, पुलिस नरम’ का फ़ार्मूला जनता में लोकप्रिय हो गया हो; 39. जिनके शासनकाल में आईपीएस फ़रार हुआ हो और थानों पर छापे पड़े हों; 40. जिनके समय में ‘कोडीन भाई’ और ‘वनस्पतिगंज’ जैसे सीरियल बनने की चर्चा हो; 41. जिनके समय में भूमाफ़ियाओं, क़ब्ज़ाजीवियों, अवैध खननवालों, जमाख़ोरों, मिलावटखोरों का बोलबाला हो; 42. जो पीडीए समाज के लोगों के आवास गंगा जल से धुलवाते हों; मंदिर-चौराहे-मंच तक का शुद्धीकरण करवाते हों; 43. जो पीडीए समाज के लोगों से मिलने से पहले उनको साबुन से नहलवाते हों; 44. जो ‘पीडीए’ पर अत्याचार करवाकर मन-ही-मन मुस्कुराते हों; 45. जिनके समय में शिक्षक, शिक्षार्थी, शिक्षामित्र, आशा-आँगनबाड़ी-सहायिका, चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी, पुरानी पेंशन की मांग करने वाले वरिष्ठ नागरिक, 1090 व 69000 वाले, UPSSSC व अन्य भर्ती व सैन्य भर्ती वाले, टीईटी वाले, वकील, पेशेवर, डिलेवरी पर्सन, बीएलओ, प्रधान और सभी विभागों के ईमानदार लोग उपेक्षित-उत्पीड़ित व परेशान हैं; 46. जिनके समय में डबल इंजन की आपसी टकराहट में उत्तर प्रदेश पिस रहा हो; 47. जिनके अपने भाषण में अपनी कोई बात कहने को नहीं हो; 48. जिन्होंने प्रदेश को बाढ़ में डुबो दिया हो; 49. जिनके समय में अधिकारियों में एक-दूसरे की घूसख़ोरी का रिकॉर्ड तोड़ने की होड़ मची हो; 50. जिनके डबल इंजन, खोपड़ी-भंजन में लगे हों।— Akhilesh Yadav (@yadavakhilesh) October 4, 2026
समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर भाजपा पर हमला बोला. कहा कि ‘वनस्पति राज’ में मंदिर में चोरी करवाने वाले ‘चढ़ावा चोरों’ की बातों पर भरोसा नहीं. अखिलेश यादव ने भाजपा पर संविधान और संविधान निर्माता की मूर्तियों के विरोध का आरोप लगाया.
अखिलेश यादव ने हाथरस की बेटी को अंतिम संस्कार तक न्याय न मिलने का मुद्दा उठाया. कॉरिडोर, पुल, एक्सप्रेसवे और मंदिर के नाम पर पैसे खाने का अखिलेश ने आरोप लगाया. बुलडोजर से लोगों के घर गिराने और विपक्ष पर झूठे मुकदमे लगाने का भी आरोप भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर सपा मुखिया ने लगाए. उन्होंने कहा कि किसानों को खाद, सिंचाई, बिजली और फसल का सही दाम नहीं मिला. भर्ती, आरक्षण और युवाओं के मुद्दे पर अखिलेश यादव ने भाजपा सरकार पर निशाना साधा. अखिलेश यादव ने ‘डबल इंजन, खोपड़ी-भंजन में लगे हों’-50 बिंदुओं के जरिए भारतीय जनता पार्टी पर जोरदार प्रहार किया.
अखिलेश का यह पलटवार तब आया है जब भाजपा प्रदेश मुख्यालय में अध्यक्ष पंकज चौधरी ने सपा के 34 साल पूरे होने पर 34 बिंदुओं पर जवाब मांगा. साथ ही एक घड़ा रखकर, जिस पर लिखा था "पाप का घड़ा" को फोड़ा.
यह भी पढ़ें: भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने फोड़ा सपा के 'पाप का घड़ा', 34 साल का हिसाब मांगा