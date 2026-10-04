ETV Bharat / state

भाजपा पर अखिलेश का पलटवार; ‘वनस्पति राज’ में मंदिर में चोरी करवाने वाले ‘चढ़ावा चोरों’ की बातों पर भरोसा नहीं

अखिलेश का पलटवार ( Photo Credit; ETV Bharat )

लखनऊ: समाजवादी पार्टी की स्थापना दिवस के 34 साल पूरे होने पर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जोरदार हमला किया गया. प्रदेश अध्यक्ष से लेकर उत्तर प्रदेश के तमाम मंत्रियों ने सपा के कारनामों को लेकर मुलायम सिंह के शासनकाल से अखिलेश यादव के कार्यकाल में जितनी घटनाएं हुईं, उन सभी पर सपा को घेरा. भारतीय जनता पार्टी के वार पर समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने भी पलटवार किया है.

समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर भाजपा पर हमला बोला. कहा कि ‘वनस्पति राज’ में मंदिर में चोरी करवाने वाले ‘चढ़ावा चोरों’ की बातों पर भरोसा नहीं. अखिलेश यादव ने भाजपा पर संविधान और संविधान निर्माता की मूर्तियों के विरोध का आरोप लगाया.