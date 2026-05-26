सपा मुखिया अखिलेश यादव ने योगी सरकार को घेरा; बोले-सरकार बनी तो सभी एनकाउंटर की जांच
महंगाई और महिलाओं के खिलाफ अपराध पर भी भाजपा पर बरसे अखिलेश.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : May 26, 2026 at 2:54 PM IST
लखनऊ: राजधानी स्थित समाजवादी पार्टी के प्रदेश कार्यालय में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था, कथित फर्जी एनकाउंटर, महंगाई, बिजली संकट और महिलाओं के खिलाफ बढ़ते अपराधों के मुद्दे पर बीजेपी सरकार पर तीखा हमला बोला. अखिलेश यादव ने कहा कि प्रदेश में फर्जी एनकाउंटर बेहद संवेदनशील मुद्दा बन चुके हैं और इन घटनाओं में सबसे ज्यादा पीडीए (पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक) समाज के लोग निशाना बन रहे हैं. आरोप लगाया कि सरकार जाति और धर्म देखकर कार्रवाई कर रही है तथा एनकाउंटर के जरिए समाज में भय का माहौल बनाया जा रहा है.
" फेक एनकाउंटर करने की साजिश सरकार लगातार करती रहती है।'— Samajwadi Party (@samajwadiparty) May 26, 2026
• माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी pic.twitter.com/PALLuDaPMi
सपा मुखिया ने कहा कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में माइट इज राइट नहीं बल्कि कानून का राज होना चाहिए. फर्जी एनकाउंटर हत्या को जायज़ ठहराने का माध्यम बनते जा रहे हैं. सपा प्रमुख ने दावा किया कि ऐसे मामलों में शामिल पुलिसकर्मियों को भी अंततः परेशानियों का सामना करना पड़ता है. सरकार पुलिस अधिकारियों को अपराधी बना देती है और बाद में वही पुलिसकर्मी कानूनी संकट में फंस जाते हैं
महिलाओं के खिलाफ अपराध बढ़े: अखिलेश यादव ने कहा कि एनसीआरबी के आंकड़ों के अनुसार, महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अपराध लगातार बढ़ रहे हैं. कहा कि यदि सरकार यह दावा कर रही है कि एनकाउंटर से अपराध कम हो रहे हैं तो फिर हत्या और महिलाओं के खिलाफ जघन्य अपराध क्यों बढ़ रहे हैं? उन्होंने हाथरस के बेटी का जिक्र करते हुए कहा कि 2020 में हाथरस की बेटी के साथ जो हुआ था, उसी तरह की घटनाएं अब फिर देखने को मिल रही हैं. गाजीपुर की घटना का उल्लेख करते हुए उन्होंने आरोप लगाया कि पीड़ित परिवार के समर्थन में गए समाजवादी पार्टी के प्रतिनिधिमंडल के साथ पुलिस ने दुर्व्यवहार किया और पार्टी कार्यकर्ताओं को जेल भेजा गया.
" हाथरस की बेटी के साथ जो हुआ 2020 में, उसी तरह का 2026 में भी हमें देखने को मिल रहा है। सरकार हर चीज को छिपाना चाहती है।"— Samajwadi Party (@samajwadiparty) May 26, 2026
• माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी pic.twitter.com/qc1m0IxMA9
पीएम मोदी के कार्यकाल में रुपया कमजोर हुआ: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल के 12 वर्ष पूरे होने पर प्रतिक्रिया देते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि डबल इंजन का धुआं निकल गया है. उन्होंने कहा कि पिछले 12 वर्षों में डॉलर लगातार मजबूत हुआ है जबकि रुपया कमजोर होता गया. महंगाई, पेट्रोल-डीजल की कीमतें और बेरोजगारी बढ़ी है. आरोप लगाया कि सरकार किसानों, युवाओं और आम जनता को राहत देने में पूरी तरह विफल रही है.
चाय की कीमतों का उदाहरण देते हुए उन्होंने कहा कि जब डॉलर 40 रुपये का था तब चाय 2 रुपये में मिलती थी, लेकिन आज चाय 12 रुपये की हो गई है. उन्होंने दावा किया कि 2027 विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी महंगाई को बड़ा मुद्दा बनाएगी.
सरकार बनने पर सभी एनकाउंटर की होगी जांच : अखिलेश यादव ने कहा कि यदि 2027 में समाजवादी पार्टी की सरकार बनती है तो प्रदेश में हुए सभी एनकाउंटर की जांच कराई जाएगी और पीड़ित परिवारों की मदद की जाएगी. कहा कि उत्तर प्रदेश एसटीएफ में पीडीए समाज की भागीदारी बेहद कम है. आरोप लगाया कि बुलडोजर कार्रवाई भी जाति देखकर की जा रही है. प्रेस कॉन्फ्रेंस में सपा नेताओं ने दावा किया कि प्रदेश में हुए 257 एनकाउंटर मामलों में बड़ी संख्या अल्पसंख्यक, पिछड़े और दलित समाज से जुड़े लोगों की रही है. डॉ. गजेंद्र ने कहा गया कि एनकाउंटर में मारे गए लोगों में 38 प्रतिशत मुस्लिम समुदाय से हैं.
बिजली संकट और प्रदूषण पर भी सरकार को घेरा: प्रदेश में बिजली संकट को लेकर भी अखिलेश यादव ने सरकार पर निशाना साधा. कहा कि सरकार ने एक भी नया बिजली उत्पादन संयंत्र स्थापित नहीं किया. मुख्यमंत्री पर तंज कसते हुए उन्होंने कहा कि “जब बाबूल का पेड़ लगाएंगे तो आम की उम्मीद कैसे करेंगे.” गोरखपुर के प्रदूषण का मुद्दा उठाते हुए उन्होंने कहा कि वहां का प्रदूषण चिंताजनक स्तर पर पहुंच चुका है और उसका असर दूसरे शहरों पर भी पड़ रहा है. इसके अलावा बनारस में बड़ी मात्रा में वनस्पति पकड़े जाने का भी उल्लेख करते हुए उन्होंने सवाल उठाया कि आखिर इतनी मात्रा में वनस्पति कहां और किस काम के लिए जा रही थी?
राहुल गांधी के बयान का समर्थन: राहुल गांधी के उस बयान पर भी अखिलेश यादव ने सहमति जताई, जिसमें उन्होंने कहा था कि एक साल में नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री नहीं रहेंगे. अखिलेश ने कहा कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी सरकार बनने के बाद केंद्र की राजनीति भी बदल जाएगी.
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