UP में फिर खुलेंगे बंद स्कूल? बंद पड़े 47 स्कूलों में मनाया गया 'सियासी' शिक्षक दिवस
सरकार बनने पर फिर से संचालित करने का समाजवादी पार्टी का भरोसा
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : September 5, 2026 at 4:06 PM IST
अमेठी: समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के निर्देश पर अमेठी जनपद में बंद पड़े सैंतालीस सरकारी स्कूलों में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने शिक्षक दिवस मना कर विरोध जताया. इस दौरान समाजवादी पार्टी ने यूपी में सरकार बनने पर सरकारी स्कूलों को पुनः संचालित कराए जाने का ऐलान किया.
सपा का स्कूली सियासत: समाजवादी पार्टी ने जिले के सभी 47 बंद विद्यालयों के लिए नियुक्त किए गए प्रभारियों ने संबंधित विद्यालयों में पहुंचकर शिक्षक दिवस मनाया और शिक्षा गोष्ठियों का आयोजन किया. गोष्ठियों में बड़ी संख्या में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ स्थानीय ग्रामीण और अभिभावक शामिल हुए.
प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार बनने पर बंद पड़े सभी विद्यालयों को दोबारा संचालित कराया जाएगा. साथ ही बच्चों को उनके घर के नजदीक ही शिक्षा उपलब्ध कराने की व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी, ताकि उन्हें पढ़ाई के लिए दूर न जाना पड़े.- राम उदित यादव, जिला अध्यक्ष, समाजवादी पार्टी
निशाने पर बीजेपी: समाजवादी पार्टी ने भाजपा सरकार पर शिक्षा विरोधी होने का आरोप मढ़ा. सपा नेताओं ने कहा कि शिक्षा के क्षेत्र को लगातार कमजोर किया जा रहा है. देश और प्रदेश में सर्व समाज के बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं मिलतीं.
गलत नीतियों के चलते बंद हुए विद्यालय: समाजवादी पार्टी की महिला जिला इकाई ने कहा कि, भाजपा सरकार की गलत नीतियों के कारण ताले में बंद पड़े प्राथमिक विद्यालय के प्रांगण में वे लोग एकत्र हुए हैं.-अध्यक्ष गुंजन सिंह, अध्यक्ष, महिला जिला इकाई समाजवादी पार्टी
समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता राजेश मिश्रा ने कहा कि अखिलेश यादव के नेतृत्व वाली सरकार ने बच्चों और युवाओं को आगे बढ़ाने के लिए लैपटॉप, साइकिल, कन्या विद्याधन और बेरोजगारी भत्ता जैसी योजनाएं संचालित की थीं. उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार शिक्षा के प्रति विश्वास पैदा करने के बजाय विद्यालय बंद कर रही है और शराब के ठेके खोलने को प्राथमिकता दे रही है.
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