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कासगंज में वृद्धाश्रम पहुंचे एसपी; बुजुर्गों के साथ मनाई दीपावली, औरैया में SP ने वितरित किये हरित पटाखे

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कासगंज/औरैया : दीपावली के पावन पर्व पर कासगंज पुलिस का एक संवेदनशील और मानवीय चेहरा सामने आया है. पुलिस अधीक्षक कासगंज ओमप्रकाश सिंह रविवार को क्षेत्राधिकारी नगर और प्रभारी निरीक्षक कोतवाली कासगंज के साथ वृद्धाश्रम पहुंचकर वहां रह रहे बुजुर्गों के साथ दीपावली का त्योहार मनाया और उनके जीवन में खुशियों के दीप जलाए.



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