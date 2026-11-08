कासगंज में वृद्धाश्रम पहुंचे एसपी; बुजुर्गों के साथ मनाई दीपावली, औरैया में SP ने वितरित किये हरित पटाखे
पुलिस अधीक्षक ओमप्रकाश सिंह ने कहा कि बुजुर्ग हमारे समाज की अमूल्य धरोहर हैं,
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 8, 2026 at 6:02 PM IST
कासगंज/औरैया : दीपावली के पावन पर्व पर कासगंज पुलिस का एक संवेदनशील और मानवीय चेहरा सामने आया है. पुलिस अधीक्षक कासगंज ओमप्रकाश सिंह रविवार को क्षेत्राधिकारी नगर और प्रभारी निरीक्षक कोतवाली कासगंज के साथ वृद्धाश्रम पहुंचकर वहां रह रहे बुजुर्गों के साथ दीपावली का त्योहार मनाया और उनके जीवन में खुशियों के दीप जलाए.
इस विशेष अवसर पर पुलिस अधिकारियों ने वृद्धाश्रम में रह रहे सभी बुजुर्ग माता-पिता और वृद्धजनों से मुलाकात की. अधिकारियों ने न केवल उनका हाल-चाल जाना, बल्कि उनके पास बैठकर लंबी बातचीत भी की. वृद्धजनों को जब पुलिस अधीक्षक के हाथों से नए वस्त्र, मिष्ठान, प्रसादी और दीपोत्सव की सामग्री भेंट की गई. बुजुर्गों ने पुलिस अधिकारियों को आशीर्वाद दिया.
पुलिस अधीक्षक ओमप्रकाश सिंह ने कहा कि बुजुर्ग हमारे समाज की अमूल्य धरोहर हैं, जिनके अनुभव और मार्गदर्शन से ही समाज को सही दिशा मिलती है. पुलिस का कार्य सिर्फ कानून व्यवस्था संभालना नहीं, बल्कि समाज के हर जरूरतमंद के सुख-दुख में सहभागी बनना है. त्योहारों की असली खुशी अपनों के साथ-साथ उन लोगों के चेहरे पर मुस्कान लाने में है जिन्हें अपनापन चाहिए.
कासगंज पुलिस की इस संवेदनशील पहल की स्थानीय लोगों और वृद्धाश्रम प्रबंधन ने जमकर सराहना की है. कासगंज पुलिस ने समस्त जनपदवासियों को दीपोत्सव की शुभकामनाएं देते हुए अपील की है कि इस पर्व पर अपने आस-पास के असहाय और बुजुर्गों के साथ खुशियां अवश्य बांटें.
औरैया में पुलिस अधीक्षक ने हरित पटाखे वितरित किये : दीपावली पर रविवार को औरैया के पुलिस अधीक्षक अभिषेक भारती बुजुर्गों के बीच खुशियों की सौगात लेकर पहुंचे. उन्होंने वृद्धाश्रम में रह रही बुजुर्ग महिलाओं और पुरुषों को मिठाई एवं हरित पटाखे वितरित कर उनके साथ दीपावली मनाई.
एसपी अभिषेक भारती ने एक-एक कर बुजुर्गों से उनका हालचाल जाना और उनका कुशलक्षेम पूछा. इस दौरान बुजुर्गों को दीपावली की शुभकामनाएं देते हुए उनके स्वस्थ और खुशहाल जीवन की कामना की. बुजुर्गों ने एसपी अभिषेक भारती को स्नेहपूर्वक आशीर्वाद देते हुए उनके दीर्घायु और उज्ज्वल भविष्य की कामना की.
एसपी अभिषेक भारती ने कहा कि औरैया पुलिस समाज के जरूरतमंद और वंचित वर्गों के साथ दीपावली की खुशियां साझा कर रही है. पुलिस का प्रयास है कि ऐसे लोगों की सहायता कर उनके चेहरों पर मुस्कान लाई जाए. कानून-व्यवस्था के साथ सामाजिक सरोकारों को निभाना भी पुलिस की जिम्मेदारी है. पुलिस की इस पहल ने संदेश दिया कि त्योहार की असली खुशी दूसरों के जीवन में भी खुशियां बांटने में है.
यह भी पढ़ें : दीवाली 2026: शुभ मुहूर्त में करें मां लक्ष्मी की विशेष पूजा, धन-धान्य से होंगे परिपूर्ण