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बीएचयू में दैनिक वेतनभोगी और संविदा कर्मचारियों के समर्थन में उतरी सपा, एमएलसी ने कुलपति से मुलाक़ात करके रखी उनकी मांग

बीएचयू में दैनिक वेतनभोगी और संविदा कर्मचारियों के समर्थन में उतरी सपा. ( ईटीवी भारत )

वाराणसी: काशी हिंदू विश्वविद्यालय के मधुबन पार्क में नियमितीकरण की मांग को लेकर संविदा दैनिक वेतन कर्मचारी का धरना प्रदर्शन लगातार जारी है, 600 कर्मचारियों ने शुक्रवार को एक बड़ा शांति मार्च निकाल कर विश्वविद्यालय प्रशासन को अपनी मांग पूरी करने के लिए आंदोलन तेज करने की चेतावनी भी दी थी.

कर्मचारियों का यह कहना है कि 30 से 40 वर्षों से वह कार्य कर रहे हैं लेकिन उनका नियमित नहीं किया गया है. इसी को लेकर स्थाई कर्मचारियों का दर्जा मांगने के लिए यह कर्मचारी लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं. ऐसे में अब उनके प्रदर्शन को समाजवादी पार्टी का साथ भी मिल गया है.

आज मधुबन पार्क में लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे कर्मचारियों के समर्थन में समाजवादी पार्टी के एमएलसी आशुतोष सिन्हा और पार्षद वरुण सिंह ने काशी हिंदू विश्वविद्यालय पहुंचकर इन्हें अपना समर्थन दिया और प्रोफेसर अजीत कुमार चतुर्वेदी से मिलकर कर्मचारियों की समस्याओं के लिए एक मांग पत्र भी सौंपा.

इस बारे में समाजवादी पार्टी के एमएलसी आशुतोष सिन्हा ने कहा कि लंबे वक्त से अपनी सेवाएं यूनिवर्सिटी में दे रहे हैं. कर्मचारियों का नियमित होना चाहिए नियमित से स्थाई करने की बारी आने के दौरान इन्हें दरकिनार करके अपने चहेतों को नियुक्त करने की मंशा जनहित में नहीं है.

उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालय में वर्षों से कार्यरत तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के दैनिक वेतन भोगी और संविदा कर्मचारी लंबे वक्त से अपने नियमितीकरण की मांग को लेकर संघर्ष कर रहे हैं और विश्वविद्यालय इस बीच विज्ञापन जारी करके कनिष्ठ लिपि के 199 के पदों पर भर्ती का विज्ञापन भी निकल रहा है.