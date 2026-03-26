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यूपी के निषादों को साधने के लिए सपा का बड़ा दांव, फूलन देवी की बड़ी बहन मिली अहम जिम्मेदारी

जालौन के शेखपुर गुड्डा पुरवा गांव की रहने वाली रुक्मिणी देवी लंबे समय से बुंदेलखंड क्षेत्र में सक्रिय रही हैं.

रुक्मणी निषाद बनी सपा महिला सभा की प्रदेश अध्यक्ष
रुक्मणी निषाद बनी सपा महिला सभा की प्रदेश अध्यक्ष (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : March 26, 2026 at 7:36 AM IST

3 Min Read
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लखनऊ: समाजवादी पार्टी ने उत्तर प्रदेश की सियासत में एक नया संकेत दिया है. पार्टी ने फूलन देवी की बड़ी बहन रुक्मिणी देवी निषाद को महिला सभा का प्रदेश अध्यक्ष बनाकर न सिर्फ संगठनात्मक बदलाव किया है, बल्कि सामाजिक समीकरणों को भी साधने की कोशिश की है. इस नियुक्ति का ऐलान सपा के प्रदेश अध्यक्ष श्याम लाल पाल ने किया, लेकिन इसके पीछे पार्टी प्रमुख की रणनीतिक सहमति साफ दिखाई देती है. 67 वर्षीय रुक्मिणी देवी को रूबी श्रीवास्तव की जगह यह जिम्मेदारी सौंपी गई है.

केवल पद बदलाव नहीं, रणनीतिक संदेश: राजनीतिक गलियारों में इसे सामान्य बदलाव नहीं माना जा रहा. दरअसल, यह सपा की ‘पीडीए’ (पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक) रणनीति का हिस्सा है. निषाद समुदाय जिसमें केवट, मल्लाह, बिंद, कश्यप, नोनिया और मांझी जैसी उपजातियां शामिल हैं. पूर्वांचल और अवध की राजनीति में निर्णायक भूमिका निभाता है.

रुक्मणी निषाद बनी सपा महिला सभा की प्रदेश अध्यक्ष
रुक्मणी निषाद बनी सपा महिला सभा की प्रदेश अध्यक्ष (ETV Bharat)


2027 विधानसभा चुनाव से पहले सपा इस वर्ग को और मजबूती से अपने साथ जोड़ना चाहती है. ऐसे में रुक्मिणी देवी का चेहरा इस सामाजिक समीकरण को साधने की कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है.

महिलाओं पर सपा का बढ़ता फोकस: यह नियुक्ति महिला वोट बैंक को साधने की दिशा में भी एक अहम कदम है. हाल ही में अखिलेश यादव ने ‘नारी समृद्धि सम्मान योजना’ का ऐलान किया था. अब महिला सभा की कमान एक पिछड़े वर्ग की महिला नेता को सौंपकर पार्टी ने यह संदेश देने की कोशिश की है कि वह महिलाओं खासतौर पर ग्रामीण और पिछड़ी जातियों की महिलाओं को नेतृत्व में आगे ला रही है.

बुंदेलखंड से लेकर पूर्वांचल तक पकड़: जालौन के शेखपुर गुड्डा पुरवा गांव की रहने वाली रुक्मिणी देवी लंबे समय से बुंदेलखंड क्षेत्र में सक्रिय रही हैं. उनकी सामाजिक पकड़ और जमीनी पहचान उन्हें इस भूमिका के लिए प्रासंगिक बनाती है. राजनीतिक रूप से भी वह नई नहीं हैं फतेहपुर से लोकसभा चुनाव लड़ चुकी हैं और 2019 में सपा में शामिल हुई थीं.

प्रतीकात्मक राजनीति भी अहम: फूलन देवी का नाम आज भी पिछड़े और वंचित वर्गों के बीच एक प्रतीक के रूप में देखा जाता है. ऐसे में उनकी बहन को आगे लाना सिर्फ संगठनात्मक नहीं, बल्कि भावनात्मक और प्रतीकात्मक राजनीति का भी हिस्सा है.

निषाद वोट बैंक क्यों अहम? उत्तर प्रदेश में निषाद समाज का वोट प्रतिशत भले 4.5% के आसपास बताया जाता हो, लेकिन उपजातियों को जोड़ दें तो यह करीब 9% तक पहुंचता है. करीब 160 विधानसभा सीटों पर इस समाज का प्रभाव माना जाता है.

2022 के चुनाव में की निषाद पार्टी ने एनडीए के साथ मिलकर 15 सीटों पर चुनाव लड़ा था और 9 सीटों पर जीत हासिल की थी. इससे साफ है कि यह वोट बैंक सत्ता की दिशा तय करने में अहम भूमिका निभा सकता है.

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