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यूपी; सपा ने घोषित किये सात जिलाध्यक्षों के नाम, देखिये लिस्ट

पार्टी की ओर से जारी पत्र में कहा गया है कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की अनुमति से संबंधित जनपदों में नए जिलाध्यक्ष नामित किए गए हैं. बलिया में सुनील कुमार मौर्य को जिलाध्यक्ष बनाया गया है. वह ग्राम खोरौली, पोस्ट सहतवार, जिला बलिया के निवासी हैं. बांदा में उमेश को जिलाध्यक्ष की जिम्मेदारी दी गई है.

लखनऊ : उत्तर प्रदेश में 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी ने अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं. चुनावी रणनीति के तहत पार्टी संगठन को मजबूत करने और जिलों में नेतृत्व को सक्रिय करने की कवायद लगातार जारी है. इसी क्रम में समाजवादी पार्टी ने मंगलवार को सात जिलाध्यक्षों की घोषणा की है. नए पदाधिकारियों की नियुक्ति तत्काल प्रभाव से लागू की गई है.

अयोध्या में जय सिंह को जिलाध्यक्ष नामित किया गया है. वह ग्राम बहरायें, पोस्ट पिरखौली, बड़ागांव, जिला अयोध्या के निवासी हैं. पीलीभीत में धर्मेश गंगवार को जिलाध्यक्ष बनाया गया है. वह ग्राम एवं पोस्ट बहादुरपुर हुक्मी, बरखेड़ा कलां, जिला पीलीभीत के निवासी हैं. गौतमबुद्ध नगर में इन्दर प्रधान (इन्द्रजीत भाटी) को जिलाध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंपी गई है. वह ग्राम पल्ला, पोस्ट दादरी, जिला गौतमबुद्ध नगर के निवासी हैं.

जारी सूची (Photo credit: मीडिया सेल)

इसके अलावा उन्नाव में जयचन्द्र विमल को नया जिलाध्यक्ष नामित किया गया है. वहीं. मिर्जापुर में अशोक यादव, निवासी सिविल लाइन को कार्यवाहक जिलाध्यक्ष की जिम्मेदारी दी गई है. विधानसभा चुनाव की तैयारियों के बीच समाजवादी पार्टी लगातार अपने नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ बैठकें कर रही है. पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव खुद इन बैठकों में शामिल होकर जिलावार संगठन और चुनावी तैयारियों का फीडबैक ले रहे हैं.



उधर, समाजवादी पार्टी की प्रस्तावित PDA यात्रा को लेकर भी तैयारियां चल रही हैं. बुधवार को विशेष रथ मंगलवार को निकाला गया. इस रथ पर पिछले चुनाव की तुलना में इस बार अलग संदेश और पोस्टर दिखाई दे रहे हैं. रथ पर “PDA आएगा, बदलाव” का संदेश लिखा गया है. रथ पर अखिलेश यादव के साथ पार्टी के संस्थापक मुलायम सिंह यादव और महापुरुषों की तस्वीरें भी लगाई गई हैं.

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