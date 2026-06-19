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मऊ जंक्शन पर ट्रेन उद्घाटन कार्यक्रम में भिड़े सपा-भाजपा कार्यकर्ता, नेताओं के सामने हुआ हंगामा

मऊ ट्रेन उद्घाटन समारोह सौगात कार्यक्रम राजनीतिक टकराव की भेंट चढ़ गया. शक्ति प्रदर्शन और विरोधी नारों ने माहौल को तनावपूर्ण बना दिया.

CLASHED AT TRAIN INAUGURATION
मऊ में कार्यक्रम के दौरान अव्यवस्था और धक्का-मुक्की की स्थिति बन गई. (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : June 19, 2026 at 5:16 PM IST

5 Min Read
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मऊ : मऊ जंक्शन पर रेल मंत्रालय की नई सौगातों के उद्घाटन कार्यक्रम के दौरान समाजवादी पार्टी और भाजपा कार्यकर्ताओं के बीच जमकर मारपीट और नारेबाजी हुई.

उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री एके शर्मा और घोसी से सपा सांसद राजीव राय की मौजूदगी में दोनों दलों के समर्थक आमने-सामने आ गए.

कार्यक्रम के दौरान शक्ति प्रदर्शन और विरोधी नारों ने माहौल को तनावपूर्ण बना दिया, जिससे उद्घाटन समारोह विवादों में घिर गया.

ए के शर्मा, कैबिनेट मंत्री, यूपी. (ईटीवी भारत)

भारी सुरक्षा और प्रशासनिक तैयारी भी रही बेअसर

संभावित तनाव को देखते हुए प्रशासन ने पहले ही दोनों पक्षों के समर्थकों से कार्यक्रम से दूरी बनाए रखने की अपील की थी. पुलिस अधीक्षक कार्यालय की ओर से नोटिस जारी किए जाने के बावजूद बड़ी संख्या में समर्थक कार्यक्रम स्थल पर पहुंच गए.

भारी सुरक्षा व्यवस्था के दावों के बीच प्रशासन और पुलिस स्थिति को नियंत्रित करने में नाकाम दिखाई दिए, जिसके चलते कार्यक्रम के दौरान अव्यवस्था और धक्का-मुक्की की स्थिति बन गई.

भाषण के दौरान नारेबाजी से बढ़ा विवाद

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, जब सांसद राजीव राय को संबोधन का अवसर मिला, तो मंत्री एके शर्मा के समर्थकों ने नारेबाजी शुरू कर दी, जिससे उनके भाषण में लगातार व्यवधान उत्पन्न हुआ. वहीं एके शर्मा ने अपने संबोधन के दौरान समर्थकों से कहा कि “ऊर्जा बचाकर रखिए, जमीन कब्जा करने वालों के खिलाफ यह काम आएगी.”

इस टिप्पणी के बाद मंच पर मौजूद राजीव राय खड़े हो गए, हालांकि अधिकारियों के हस्तक्षेप के बाद मामला शांत कराया गया. पूरे कार्यक्रम में दोनों नेताओं के समर्थकों के बीच राजनीतिक वर्चस्व की लड़ाई साफ नज़र आई.

रेल मंत्रालय की तीन बड़ी सौगातों पर छाया राजनीतिक टकराव

रेल मंत्रालय ने मऊ को तीन महत्वपूर्ण रेल सुविधाओं की सौगात दी है. दोहरीघाट-मऊ मेमू ट्रेन का विस्तार वाराणसी तक किया गया है, आनंद विहार जाने वाली एक ट्रेन को नियमित दैनिक सेवा में बदला गया है, जबकि छपरा-दिल्ली ट्रेन को मऊ होकर संचालित करने की नई व्यवस्था की गई.

छपरा में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव और बिहार के उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने ट्रेन को हरी झंडी दिखाई, जबकि मऊ में वर्चुअल माध्यम से एके शर्मा, सांसद राजीव राय और रेलवे अधिकारियों ने ट्रेनों का उद्घाटन किया. इस तरह से विकास और नई सौगातों का यह कार्यक्रम राजनीतिक टकराव और वर्चस्व की जंग की भेंट चढ़ गया.

हालांकि रेलवे विभाग द्वारा 39 दिन पूर्व में दोहरीघाट मऊ मेमू ट्रेन का उद्घाटन समारोह था, वहां भी वर्चस्व की लड़ाई को लेकर दोनों समर्थक आपस में भिड़े थे और गोलियां भी चली थीं. उसी को ध्यान में रखते हुए रेलवे विभाग ने सिर्फ मंच पर चार लोगों को परमिशन दिया था, लेकिन उनके समर्थक सभी नियम कानून को तक पर रखकर उद्घाटन समारोह को वर्चस्व की जंग का मैदान बना दिया था. अब देखना होगा रेलवे विभाग और पुलिस विभाग इसमें क्या कार्रवाई करता है.

सांसद राजीव राय का फूटा गुस्सा, मंत्री से माफी और पुलिस से जवाब मांगा

मांगामऊ के घोसी से सांसद राजीव राय ने रेल उद्घाटन कार्यक्रम के बाद तीखी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि उन्हें बोलने से कोई रोक नहीं सकता था, लेकिन मंत्री की उपस्थिति का सम्मान करते हुए उन्होंने अपने संस्कार और शालीनता का परिचय दिया.

उन्होंने कहा कि पुलिस कप्तान और जिलाधिकारी ने उन्हें आश्वासन दिया था कि कार्यक्रम में व्यवस्था बनी रहेगी. वहीं वाराणसी जोन के वरिष्ठ अधिकारी पीयूष मोर्डिया ने भी सुबह भरोसा दिलाया था कि किसी भी अवांछित व्यक्ति को कार्यक्रम स्थल तक नहीं पहुंचने दिया जाएगा.

सांसद ने आरोप लगाया कि स्थानीय पुलिस ने अपने वादे के विपरीत अपराधियों के साथ मिलकर काम किया और उन्हें कार्यक्रम स्थल तक पहुंचाया. उन्होंने कहा कि यह बेहद गंभीर मामला है और इसकी जवाबदेही तय की जाएगी.

राजीव राय ने कहा कि एक ओर सांसद कार्यक्रम का सम्मान कर रहे थे, जबकि दूसरी ओर कुछ लोग पूरे आयोजन का अपमान करने में लगे थे.

कार्यक्रम के दौरान जमीन कब्जे के मुद्दे पर पूछे गए सवाल के जवाब में सांसद ने कहा कि कब्जा करने वाले और हिस्ट्रीशीटर तत्व कौन हैं, यह सभी जानते हैं. उन्होंने आरोप लगाया कि मंत्री ऐसे लोगों की संगत में हैं, इसलिए उन्हें ऐसी बातें सुननी पड़ रही हैं.

राजीव राय ने कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री को इस पूरे मामले पर सार्वजनिक रूप से माफी मांगनी चाहिए. सांसद ने दावा किया कि कार्यक्रम में महिलाओं और कार्यकर्ताओं का भी अपमान हुआ है. उन्होंने आरोप लगाया कि चंद गुंडों ने पूरे कार्यक्रम को हाईजैक कर लिया और पुलिस मूकदर्शक बनी रही.

राजीव राय ने सवाल उठाया कि जिन लोगों पर हिस्ट्रीशीटर होने के आरोप हैं, उन्हें कार्यक्रम स्थल तक पहुंचाने में पुलिस की क्या भूमिका रही. उन्होंने कहा कि पुलिस को स्पष्ट करना होगा कि क्या यह कार्यक्रम जनप्रतिनिधियों और जनता के लिए था या फिर अपराधियों के लिए आयोजित किया गया था. उन्होंने कहाकि वो इसकी शिकायत ऊपरी सदन में भी करेंगे.

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