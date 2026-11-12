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आजाद अधिकार सेना ने निर्वाचन आयोग से की सपा-बीजेपी के खिलाफ कार्रवाई की मांग, जानिए क्या है वजह

अमिताभ ठाकुर, अध्यक्ष, आजाद अधिकार सेना ( Photo Credit; ETV Bharat )

लखनऊ : आजाद अधिकार सेना के अध्यक्ष अमिताभ ठाकुर ने उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच सोशल मीडिया युद्ध पर चिंता व्यक्त की है. उन्होंने चुनाव आयोग को पत्र भेजकर तत्काल निगरानी और कठोर कार्रवाई की मांग की है. पत्र की प्रति यूपी के मुख्य सचिव और डीजीपी को भी भेजी गई है.

अमिताभ ठाकुर, अध्यक्ष, आजाद अधिकार सेना (Video Credit; ETV Bharat) आजाद अधिकार सेना के अध्यक्ष अमिताभ ठाकुर ने कहा कि व्यक्तिगत हमलों, अपमानजनक टिप्पणियों, AI-निर्मित या परिवर्तित वीडियो, भ्रामक प्रचार और सांप्रदायिक संवेदनशीलताओं से जुड़े संदेश सार्वजनिक नैतिकता, लोकतांत्रिक मर्यादाओं, सामाजिक सद्भाव और कानून-व्यवस्था के लिए गंभीर चुनौती पैदा कर रहे हैं.

उन्होंने मांग की है कि चुनाव कार्यक्रम या आदर्श आचार संहिता लागू होने की प्रतीक्षा किए बिना तत्काल विशेष सोशल मीडिया निगरानी प्रकोष्ठ गठित किए जाएं और विधि-विरुद्ध सामग्री पर त्वरित कठोर कार्रवाई सुनिश्चित की जाए. अमिताभ ठाकुर ने यह भी बताया है कि आजाद अधिकार सेना स्वतंत्र रूप से भी सोशल मीडिया सामग्री की निगरानी और विधि-विरुद्ध प्रचार के खिलाफ शिकायत और कार्रवाई की पहल करेगी.

