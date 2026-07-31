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सपा अंबेडकर वाहिनी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बोले, योगी जी अपने गिरेबान में झांक कर देखें...

आरक्षण घोटाले का आरोप लगाया, कंगना रनौत को बताया बदतमीज.

समाजवादी पार्टी अम्बेडकर के कार्यकता
समाजवादी पार्टी अम्बेडकर के कार्यकता (Photo credit;ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : July 31, 2026 at 11:26 AM IST

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बलरामपुर: समाजवादी पार्टी अम्बेडकर वाहिनी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मिठाई लाल ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को दलित के साथ समरसता भोज को ढोंग करार दिया है. उन्होंने कहा है कि योगी जी अपने गिरेबान में झाक कर देखे कि साढ़े नौ वर्ष में दलितों , पिछड़ों के आरक्षण का कोटा क्यों नहीं भरा गया. प्रदेश के ज्यादातर विश्वविद्यालयों में कितने वीसी पीडीए समाज के है योगी जी को समीक्षा करनी चाहिए.

अम्बेडकर वाहिनी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एक दिवसीय दौरे पर बलरामपुर पहुंचे थे. सपा एवं अम्बेडकर वाहिनी के कार्यकर्ताओं ने उनका फूल मालाओं से जोरदार स्वागत किया. उनके साथ सपा विधायक राकेश यादव, पूर्व विधायक राम सागर अकेला , पूर्व विधायक जगराम पासवान , सपा के प्रदेश सचिव ओंकार पटेल सहित अनेक सपा नेता मौजूद थे.

श्री भारती ने कहा कि योगी जी के राज में आरक्षण का जमकर घोटाला किया जा रहा है. अभी जल्द ही पंचायती राज और कृषि विभाग के भर्तियों में जमकर आरक्षण में घोटाला किया गया है. समाजवादी पार्टी कार्यालय पर लिस्ट आ चुकी है. उस डेटा से पता चल रहा है कि आरक्षण में किस तरह घोटाला किया गया है.

योगी जी को समीक्षा करनी चाहिए. अंबेडकर वाहिनी अध्यक्ष ने बीजेपी पर आरोप लगाते हुए कहा कि बीजेपी आरक्षण, संविधान और दलित विरोधी है. आंकड़े बताते है कि यूपी में सबसे ज्यादा अत्याचार दलितों पर हो रहे है यूपी दलित उत्पीड़न के मामले में सबसे ऊपर है.

बीजेपी लोकतंत्र विरोधी है. इनके राज में दलित,पिछड़ा, अल्पसंख्यक कोई भी सुरक्षित नहीं है. उन्होंने बीजेपी सांसद कंगना रनौत द्वारा जंतर मंतर आंदोलन कर रही छात्राओं को गटर कहे जाने की कड़ी आलोचना करते हुए कहा कि बीजेपी की सांसद कंगना रनौत ही नहीं बीजेपी के लगभग सभी सांसद और मंत्री बदतमीजी की भाषा बोलते है.

उन्होंने कहा कि जंतर मंतर पर छात्राओं एवं महिलाओं पर बर्बरतापूर्ण लाठियां चलाई गई. उनके कपड़े फाड़े गए. जनरल डायर की याद दिलाता है. यही युवा और छात्राएं बीजेपी सरकार को गटर में फेंकने का काम करेंगे.

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