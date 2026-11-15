Chhath Puja 2026: हजारीबाग एसपी अमन कुमार सिर पर दउरा लेकर पहुंचे छठ घाट, परिवार के साथ दिया अर्घ्य
हजारीबाग में एसपी अमन कुमार ने शहर के झील स्थित छठ घाट पर पहुंचकर परिवार के साथ अर्घ्य दिया.
Published : November 15, 2026 at 8:19 PM IST|
Updated : November 15, 2026 at 9:02 PM IST
हजारीबागः लोक आस्था का महापर्व छठ का उत्साह हजारीबाग में देखने को मिला. जिला के एसपी अमन कुमार आम लोगों के साथ सिर पर दौरा लेकर झील छठ घाट पहुंचे.
हजारीबाग के लोगों के साथ भगवान भास्कर को अर्घ्य दिया, उनकी मां ने छठ का व्रत रखा है. दूसरी ओर जिले में कृत्रिम तालाब बना कर भी अर्घ्य देने वालों की संख्या में वृद्धि हुई है. अब लोग आस्था के साथ घर पर ही कृत्रिम तालाब बनाकर परिवार वालों के साथ अर्घ्य दे रहे हैं.
लोक आस्था का महापर्व छठ सामाजिक समरसता के साथ-साथ सामाजिक समानता का भी पर्व है. समाज का हर एक तबका एक साथ एक ही घाट पर भगवान भास्कर को अर्घ्य देता है. हजारीबाग में इसका बेहतर तस्वीर सामने आया है. जहां जिला के एसपी अमन कुमार खुद माथे पर दौरा लेकर अपने आवास से हजारीबाग झील स्थित छठ घाट पहुंचे, उनकी मां छठ व्रत कर रही हैं.
एसपी ने पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ स्वयं दौरा उठाया. इस दौरान उनके परिवार के सदस्य, उनकी पत्नी और उनके बच्चे भी साथ मौजूद रहे. एसपी के घाट पर पहुंचते ही वहां मौजूद हजारों श्रद्धालुओं का ध्यान उनकी ओर चला गया. धूमधाम और हर्षोल्लास के साथ इन्होंने अर्घ्य दिया. इस दौरान पुलिस कप्तान अमन कुमार ने खुशी जाहिर किया की आम लोगों के साथ लोक आस्था का महापर्व मनाया जा रहा है. यह पर्व धर्म जात के बंधन से ऊपर का है. सभी एक साथ भगवान भास्कर का उपासना करते हैं.
वहीं दूसरी ओर घर पर कृत्रिम जलाशय बनाकर अर्घ्य देने वालों की संख्या में भी काफी वृद्धि हुई है. हजारीबाग में कमोबेश हर मोहल्ला में लोगों को घर के छत पर कृत्रिम जलाशय बनाकर अर्घ्य देते हुए देखा गया. स्थानीय का कहना है कि धीरे-धीरे महापर्व करने वालों की संख्या में काफी अधिक वृद्धि हो रही है. विभिन्न छठ घाट में काफी अधिक भीड़ उमर रही है. ऐसे में घर के बच्चे और बुजुर्ग को घाट ले जाना चुनौती भरा होता है. इसे देखते हुए घर पर कृत्रिम जलाशय बनाकर अर्घ्य देने का परंपरा की शुरुआत की गई है.
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