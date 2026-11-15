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Chhath Puja 2026: हजारीबाग एसपी अमन कुमार सिर पर दउरा लेकर पहुंचे छठ घाट, परिवार के साथ दिया अर्घ्य

हजारीबाग एसपी अमन कुमार ने शहर के छठ घाट पर पहुंचकर परिवार के साथ अर्घ्य दिया. ( ETV Bharat )

हजारीबागः लोक आस्था का महापर्व छठ का उत्साह हजारीबाग में देखने को मिला. जिला के एसपी अमन कुमार आम लोगों के साथ सिर पर दौरा लेकर झील छठ घाट पहुंचे.

हजारीबाग के लोगों के साथ भगवान भास्कर को अर्घ्य दिया, उनकी मां ने छठ का व्रत रखा है. दूसरी ओर जिले में कृत्रिम तालाब बना कर भी अर्घ्य देने वालों की संख्या में वृद्धि हुई है. अब लोग आस्था के साथ घर पर ही कृत्रिम तालाब बनाकर परिवार वालों के साथ अर्घ्य दे रहे हैं.