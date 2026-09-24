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मेरठ में सपा का हल्ला बोल, पार्टी विधायकों के बिगड़े बोल, जानिए सपा विधायकों ने आखिर कहा क्या !

क्रांतिधरा मेरठ में समाजवादी पार्टी का सरकार के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन. ( ईटीवी भारत )

साथ ही लंबे समय से निवास एवं व्यवसाय कर रहे लोगों के पुनर्वास वैकल्पिक व्यवस्था पर विचार किया जाए. छोटे व्यापारियों और रोजगार पर परिवार के हितों की रक्षा किया की संभावनाओं पर भी विचार हो.

सपा नेताओं से एडीएम ने कलेक्ट्रेट परिसर में पहुंचने से पहले ही ज्ञापन ले लिया. सपा नेताओं ने राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन दिया. इसमें उन्होंने इस मामले में मांग रखी है कि प्रभावित परिवारों को और व्यापारियों को पर्याप्त सुनवाई का अवसर दिया जाए.

मेरठ में सपाइयों का सरकार के खिलाफ हल्ला बोल. (ETV Bharat)

इस अवसर पर प्रदर्शन में किठौर के सपा विधायक शाहिद मंजूर, सरधना विधायक अतुल प्रधान समेत सपा के कई वरिष्ठ नेताओं ने कहा कि शास्त्री नगर स्थित सेंट्रल मार्केट से संबंधित मामले में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए हालिया निर्देशों के बाद मेरठ के व्यापारियों, भवन स्वामियों, दुकानदारों और शहरवासी चिंतित हैं.

इस दौरान जब जिलाधिकारी को ज्ञापन देने के लिए जैसे चौधरी चरण सिंह पार्क से जिलाधिकारी कार्यालय की तरफ पार्टी के जनप्रतिनिधि कार्यकर्ताओं के साथ ज्ञापन देने के लिए बढ़े. पुलिस और प्रशासन ने उन्हें रास्ते में रोक लिया. इसके बाद पुलिस और सपाइयों के बीच धक्का-मुक्की भी हुई.

मेरठ में समाजवादी पार्टी ने कमिश्नरी मुख्यालय पर जोरदार प्रदर्शन किया. (ईटीवी भारत)

मेरठ में गुरुवार को समाजवादी पार्टी के जिले के स्थानीय विधायकों ने जिलाध्यक्ष के नेतृत्व में कमिश्नरी मुख्यालय पर प्रदर्शन किया. इस मौके पर सैकड़ों की संख्या में पार्टी के कार्यकर्ता भी मौजूद रहे.

इस मौके पर समाजवादी पार्टी के मेरठ के शहर विधायक, किठौर से विधायक और सरधना विधायक ने सरकार पर जमकर हमले बोले.

मेरठ : मेरठ में समाजवादी पार्टी के स्थानीय जनप्रतिनिधियों में पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ कमिश्नरी मुख्यालय पर प्रदर्शन किया. इस दौरान सेंट्रल मार्केट प्रकरण सहित शहर में हजारों आवासों को अवैध बताकर सील करने के आदेश को लेकर सरकार के खिलाफ हुंकार भरी.

सपा के वरिष्ठ नेता और मेरठ शहर विधायक रफीक अंसारी ने कहा कि हमारी सरकार से ही मांग है कि जिन अधिकारियों के समय अवधि में ऐसे आवास मेरठ में बनाए गए उनके खिलाफ भी एक्शन होना चाहिए.

उन्होंने कहा कि इसमें सरकार की ढिलाई है और इसके लिए सरकार ही जिम्मेदार है, जब यह आवास अगर बन रहे थे, उनका निर्माण कैसे अफसरों की नाक के नीचे होता रहा. रफीक अंसारी ने कहा कि अब यह सरकार ज्यादा दिन चलने वाली नहीं है जल्द ही जाने वाली है.

उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के जनप्रतिनिधि आखिर इस पूरे मामले में जनप्रतिनिधि कहां है और वह क्यों नहीं जनता की आवाज उठा रहे हैं.

मेरठ में सपाइयों ने सरकार के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया. (ETV Bharat)

बीजेपी के जनप्रतिनिधियों के द्वारा सेंट्रल मार्केट प्रकरण को लेकर बीते दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस मेरठ के सर्किट हाउस में की गई थी, जिस पर सपा विधायक ने कहा कि जब एमएलसी चुनाव को लेकर आचार संहिता लागू है, तो आखिर कैसे सर्किट हाउस में प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा सकती थी. साथ ही उन्होंने कहा कि अबकी बार सपा की सरकार बनने जा रही है, जब सरकार बनेगी तो हम ऐसा कानून लाएंगे.

सपा विधायक रफीक अंसारी ने कहा कि सताधारी पार्टी के नेताओं ने या विधायकों ने अध्ययन प्रचलित होने मेरठ की जनता के मजबूत पर भी नहीं की.

मेरठ में सपाइयों ने जोरदार प्रदर्शन किया. (ETV Bharat)

गुस्साए सपा विधायक ने कहा कि कल भाजपा के नेताओं ने सर्किट हाउस में प्रेस कॉन्फ्रेंस की जो चैलेंज करना चाहते हैं कि क्या वहां का नक्शा दिखाया जा सकता है, लाल किला, ताजमहल और इंडिया गेट पर भी बुलडोजर चलाने तक की नसीहत उन्होंने सरकार को दे डाली.

उन्होंने कहा कि पुराने पार्लियामेंट का नक्शा क्या किसी के पास है. वह इतने में ही नहीं रुके, बोले मेरठ शहर कई सौ वर्ष पुराना शहर है, जबकि मेरठ विकास प्राधिकरण या आवास विकास परिषद का तो गठन ही बाद में हुआ है.

सपा नेता और मेरठ शहर विधायक रफीक अंसारी. (ETV Bharat)

सपा के शहर विधायक रफीक अंसारी ने कहा कि अगर इस सरकार ने एक ईंट भी गिराने की कोशिश की, तो समाजवादी पार्टी ईट से ईंट बजा देगी.

वहीं समाजवादी पार्टी के किठौर से विधायक शाहिद मंजूर और सरधना सुविधा अतुल प्रधान ने भी सरकार पर तीखा हमला बोला. ऐलान कर दिया कि अगर मेरठ में कहीं बुलडोजर चलेगा, तो समाजवादी पार्टी उसके पुरजोर विरोध करेगी.

इस मौके पर सपा के किठौर से विधायक शाहिद मंजूर ने कहा कि यूपी में जबसे यह सरकार आई है, तब से पहले यह बुलडोजर गरीब लोगों पर चलता था. उसके बाद मुसलमानों को विशेष रूप टारगेट किया गया, लेकिन अभी बुलडोजर चलते-चलते वहां तक पहुंच गया, जो भारतीय जनता पार्टी का कोर वोटर है. सपा विधायक ने तो यहां तक कह दिया कि यह सरकार बुलडोजर और आतंकवाद के बल पर ही आई है.

मेरठ शहर में समाजवादी पार्टी का जोरदार प्रदर्शन. (ETV Bharat)

उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी के नेता ऐसे तमाम प्रभावित परिवारों के साथ हैं.

सुबह विधायक अतुल प्रधान ने कहा कि अगर एक भी घर पर बुलडोजर चलाने का कार्य हुआ, तो समाजवादी पार्टी के लोग वहां खड़े होंगे. उन्होंने कहा कि सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने तो इस मुद्दे को प्रधानमंत्री के सामने भी उठाया था.