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जौहर विश्वविद्यालय के समर्थन में सपा का कलेक्ट्रेट पर उग्र प्रदर्शन, पुलिस से धक्का-मुक्की

अलीगढ़: समाजवादी पार्टी ने शुक्रवार को अलीगढ़ कलेक्ट्रेट पर जौहर विश्वविद्यालय के समर्थन में जोरदार विरोध प्रदर्शन किया. रामपुर जिलाधिकारी द्वारा जौहर विश्वविद्यालय के संबंध में जारी आदेश को 'तुगलकी फरमान' बताया. प्रदर्शन के दौरान पुलिस और कार्यकर्ताओं के बीच धक्का-मुक्की भी हुई, जिससे कुछ देर के लिए माहौल तनावपूर्ण हो गया.

सपा कार्यकर्ताओं का पुलिस से धक्का मुक्की (VIDEO Credit; ETV Bharat)

प्रदर्शन का नेतृत्व समाजवादी पार्टी के महानगर अध्यक्ष अब्दुल हमीद घोसी ने किया. उन्होंने कहा कि जौहर विश्वविद्यालय को किसी भी कीमत पर ध्वस्त होने नहीं दिया जाएगा. उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार शिक्षा विरोधी है. इस लिए शैक्षणिक संस्थानों को निशाना बना रही है. उनका कहना था कि विश्वविद्यालय में करीब चार हजार छात्र-छात्राएं शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं और सरकार को उनके भविष्य की कोई चिंता नहीं है.



अब्दुल हमीद घोसी ने कहा, यदि जौहर विश्वविद्यालय के खिलाफ कार्रवाई वापस नहीं ली गई तो समाजवादी पार्टी बड़ा आंदोलन करेगी. उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर जौहर विश्वविद्यालय पर बुलडोजर चला तो रामपुर में दिल्ली जैसे हालात पैदा हो जाएंगे. उन्होंने मांग की कि रामपुर के जिलाधिकारी अपने आदेश को तत्काल वापस लें.

