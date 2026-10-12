छत्तीसगढ़ से मानसून की विदाई, पूरे सीजन में सामान्य से 5 फीसदी ज्यादा हुई बारिश
छत्तीसगढ़ से दक्षिण पश्चिम मानसून की विदाई हो गई है. प्रदेश में कुल 1195 मिलीमीटर बारिश हुई है. रितेश तंबोली की रिपोर्ट
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : October 12, 2026 at 7:42 PM IST
रायपुर: 12 अक्टूबर को पूरी तरह से दक्षिण पश्चिम मानसून की विदाई छत्तीसगढ़ से हो गई. इसकी आधिकारिक घोषणा भी मौसम विभाग ने कर दी है. छत्तीसगढ़ में दक्षिण पश्चिम मानसून की एंट्री 22 जून को हुई थी. यह सामान्य डेट से 10 दिन लेट था.
22 जून से सितंबर तक चला बारिश का दौर
जिसके बाद पूरे प्रदेश में अधिकांश स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश हुई. इसके बाद सितंबर के आखिरी सप्ताह में छत्तीसगढ़ में भारी बारिश हुई. कई जगहों पर नदी नाले उफान पर आ गए. कई जिलों में बाढ़ जैसे हालात भी पैदा हो गए. इस तरह प्रदेश में बारिश का दौर सितंबर तक चला.
छत्तीसगढ़ से मानसून की हुई विदाई
मौसम वैज्ञानिक डॉक्टर गायत्रीवाणी कांचीभोटला ने बताया कि 12 अक्टूबर को छत्तीसगढ़ से दक्षिण पश्चिम मानसून की विदाई पूरी तरह हो चुकी है. प्रदेश के तापमान को लेकर उन्होंने कहा कि अगले एक सप्ताह तक तापमान में विशेष परिवर्तन होने की संभावना नहीं है. न्यूनतम तापमान सामान्य के करीब है. ऐसे में अभी से यह कह पाना मुश्किल है कि ठंड की शुरुआत कब से होगी. सोमवार को रायपुर में अधिकतम तापमान 33.1 डिग्री दर्ज किया गया
3 अक्टूबर को रायपुर और सरगुजा से मानसून की वापसी हो चुकी थी. इसके बाद 8 अक्टूबर को बीजापुर से मानसून वापस हो चुका था. आज 12 अक्टूबर को पूरे छत्तीसगढ़ से मानसून की वापसी हो चुकी है- डॉक्टर गायत्रीवाणी कांचीभोटला, मौसम वैज्ञानिक, रायपुर
छत्तीसगढ़ में मानसून की एंट्री बस्तर संभाग के रास्ते 22 जून को हुई थी. 23 जून को मानसून की एंट्री रायपुर में हुई थी. 24 जून को मानसून की एंट्री सरगुजा संभाग में हुई थी. 1 जून से 30 सितंबर तक पूरे प्रदेश में 1195 मिलीमीटर बारिश दर्ज कि गई. सामान्य बारिश 1142 मिनी होनी थी जो की सामान्य से 5% अधिक बारिश दर्ज की गई. पूरे भारतवर्ष में 1 जून से लेकर 30 सितंबर तक 759.4 मिलीमीटर बारिश हुई है. पूरे देश में सामान्य बारिश 868.6 मिलीमीटर बारिश होनी थी जो की सामान्य बारिश की तुलना में 12.6% कम दर्ज की गई.