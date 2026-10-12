ETV Bharat / state

छत्तीसगढ़ से मानसून की विदाई, पूरे सीजन में सामान्य से 5 फीसदी ज्यादा हुई बारिश

छत्तीसगढ़ मौसम विभाग ( ETV BHARAT )

रायपुर: 12 अक्टूबर को पूरी तरह से दक्षिण पश्चिम मानसून की विदाई छत्तीसगढ़ से हो गई. इसकी आधिकारिक घोषणा भी मौसम विभाग ने कर दी है. छत्तीसगढ़ में दक्षिण पश्चिम मानसून की एंट्री 22 जून को हुई थी. यह सामान्य डेट से 10 दिन लेट था.

22 जून से सितंबर तक चला बारिश का दौर जिसके बाद पूरे प्रदेश में अधिकांश स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश हुई. इसके बाद सितंबर के आखिरी सप्ताह में छत्तीसगढ़ में भारी बारिश हुई. कई जगहों पर नदी नाले उफान पर आ गए. कई जिलों में बाढ़ जैसे हालात भी पैदा हो गए. इस तरह प्रदेश में बारिश का दौर सितंबर तक चला.