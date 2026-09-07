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रेगिस्तान की चुनौतियों के बीच दक्षिणी योद्धाओं ने दिखाई अदम्य क्षमता, युद्धकौशल का प्रभावी प्रदर्शन

अभ्यास के दौरान सैनिकों ने बदलती परिस्थितियों के अनुरूप अपनी रणनीति में आवश्यक बदलाव करते हुए अभियान को आगे बढ़ाया.

ऑपरेशनल तैयारी का शानदार प्रदर्शन
ऑपरेशनल तैयारी का शानदार प्रदर्शन (फोटो सोर्स : Indian Army)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : September 7, 2026 at 12:48 PM IST

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जैसलमेर : थार के चुनौतीपूर्ण रेगिस्तानी वातावरण में भारतीय सेना के दक्षिणी योद्धाओं ने अपनी ऑपरेशनल तैयारी का शानदार प्रदर्शन किया. अत्यधिक गर्मी, रेतीले इलाके और कठिन भौगोलिक परिस्थितियों के बीच सैनिकों ने धैर्य, अनुकूलन क्षमता और सटीकता के साथ विभिन्न सैन्य गतिविधियों को अंजाम देकर अपनी पेशेवर दक्षता का परिचय दिया.

रेगिस्तान में सैन्य अभियान किसी भी सैनिक की शारीरिक क्षमता के साथ-साथ उसके मानसिक धैर्य और परिस्थितियों के अनुसार तेजी से निर्णय लेने की क्षमता की भी परीक्षा लेते हैं. ऐसे चुनौतीपूर्ण वातावरण में दक्षिणी योद्धाओं ने कठिन परिस्थितियों के बीच अपने प्रशिक्षण और युद्धकौशल का प्रभावी प्रदर्शन किया. रेत के टीलों, तेज हवाओं और विषम मौसम के बीच सैनिकों ने अनुशासन और समन्वय के साथ अपने निर्धारित अभ्यासों को पूरा किया.

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अभ्यास के दौरान सैनिकों ने बदलती परिस्थितियों के अनुरूप अपनी रणनीति में आवश्यक बदलाव करते हुए अभियान को आगे बढ़ाया. उनकी गतिविधियों में बेहतर तालमेल, लक्ष्य पर सटीक पकड़ और चुनौतीपूर्ण भूभाग में प्रभावी संचालन क्षमता दिखाई दी. यह प्रशिक्षण न केवल सैनिकों की शारीरिक सहनशक्ति को मजबूत करता है, बल्कि वास्तविक युद्ध जैसी परिस्थितियों में त्वरित और प्रभावी कार्रवाई के लिए भी तैयार करता है.

कठिन परिस्थितियों के बीच अपने प्रशिक्षण और युद्धकौशल का प्रभावी प्रदर्शन
कठिन परिस्थितियों के बीच अपने प्रशिक्षण और युद्धकौशल का प्रभावी प्रदर्शन (फोटो सोर्स : Indian Army)

सेना के लिए रेगिस्तानी क्षेत्र रणनीतिक दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण है. ऐसे में विषम परिस्थितियों में लगातार प्रशिक्षण और अभ्यास जवानों की परिचालन क्षमता को मजबूत करने में अहम भूमिका निभाता है. दक्षिणी योद्धाओं का यह प्रदर्शन भारतीय सेना की उच्च स्तर की तैयारी, अनुशासन और पेशेवर प्रतिबद्धता को दर्शाता है. रेगिस्तान की कठिन चुनौतियों के बीच सैनिकों ने यह साबित किया कि कठिन भूभाग और विपरीत परिस्थितियां उनके हौसले को कमजोर नहीं कर सकतीं. उनका यह अभ्यास 'जहां रेत चुनौती देती है, वहीं योद्धा अपनी क्षमता साबित करते हैं' की भावना को चरितार्थ करता है.

दक्षिणी योद्धाओं ने दिखाई अदम्य क्षमता
दक्षिणी योद्धाओं ने दिखाई अदम्य क्षमता (फोटो सोर्स : Indian Army)

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