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रेगिस्तान की चुनौतियों के बीच दक्षिणी योद्धाओं ने दिखाई अदम्य क्षमता, युद्धकौशल का प्रभावी प्रदर्शन

ऑपरेशनल तैयारी का शानदार प्रदर्शन ( फोटो सोर्स : Indian Army )

जैसलमेर : थार के चुनौतीपूर्ण रेगिस्तानी वातावरण में भारतीय सेना के दक्षिणी योद्धाओं ने अपनी ऑपरेशनल तैयारी का शानदार प्रदर्शन किया. अत्यधिक गर्मी, रेतीले इलाके और कठिन भौगोलिक परिस्थितियों के बीच सैनिकों ने धैर्य, अनुकूलन क्षमता और सटीकता के साथ विभिन्न सैन्य गतिविधियों को अंजाम देकर अपनी पेशेवर दक्षता का परिचय दिया. रेगिस्तान में सैन्य अभियान किसी भी सैनिक की शारीरिक क्षमता के साथ-साथ उसके मानसिक धैर्य और परिस्थितियों के अनुसार तेजी से निर्णय लेने की क्षमता की भी परीक्षा लेते हैं. ऐसे चुनौतीपूर्ण वातावरण में दक्षिणी योद्धाओं ने कठिन परिस्थितियों के बीच अपने प्रशिक्षण और युद्धकौशल का प्रभावी प्रदर्शन किया. रेत के टीलों, तेज हवाओं और विषम मौसम के बीच सैनिकों ने अनुशासन और समन्वय के साथ अपने निर्धारित अभ्यासों को पूरा किया.