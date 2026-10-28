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आरपीएफ डॉग ड्यूटी प्रतियोगिता में दक्षिण रेलवे बना चैंपियन, दक्षिण पूर्व रेलवे उपविजेता

झांसी: रेलवे सुरक्षा बल (आरपीएफ) की 19वीं अखिल भारतीय डॉग ड्यूटी प्रतियोगिता-2026 में दक्षिण रेलवे ने शानदार प्रदर्शन करते हुए, ओवरऑल विजेता का खिताब अपने नाम कर लिया, जबकि दक्षिण पूर्व रेलवे की टीम उपविजेता रही. प्रतियोगिता में प्रशिक्षित डॉग्स ने ट्रैकिंग, विस्फोटक पदार्थों की पहचान और मादक पदार्थों का पता लगाने में अपनी दक्षता का प्रदर्शन किया. मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे उत्तर मध्य रेलवे के महाप्रबंधक नरेश पाल सिंह ने विजेता टीमों और उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले डॉग्स एवं उनके हैंडलर्स की सराहना की.

समारोह की शुरुआत विभिन्न रेल जोनों की टीमों की अनुशासित परेड और सलामी के साथ हुई. उत्तर मध्य रेलवे के प्रधान मुख्य सुरक्षा आयुक्त प्रदीप कुमार गुप्ता ने स्वागत उद्बोधन में कहा, रेलवे सुरक्षा व्यवस्था में प्रशिक्षित डॉग्स और उनके हैंडलर्स के बीच बेहतर तालमेल, नियमित प्रशिक्षण और अनुशासन की अहम भूमिका है. ऐसी प्रतियोगिताएं सुरक्षा बलों को अपनी कार्यक्षमता परखने, अनुभव साझा करने और सुरक्षा संबंधी चुनौतियों से निपटने की तैयारी को बेहतर बनाने का अवसर देती हैं.

आरपीएफ डॉग ड्यूटी प्रतियोगिता 2026 (VIDEO credit: ETV Bharat)

नरेश पाल सिंह ने कहा कि रेल यात्रियों की सुरक्षा, रेलवे परिसरों की निगरानी और संभावित सुरक्षा खतरों की पहचान में आरपीएफ डॉग स्क्वॉड का योगदान महत्वपूर्ण है. ट्रैकिंग, विस्फोटक पदार्थों और मादक पदार्थों की पहचान, जैसे संवेदनशील कार्यों में प्रशिक्षित डॉग्स अपनी विशेष क्षमताओं से सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत बनाते हैं.







प्रतियोगिता के ट्रैकर डॉग इवेंट में दक्षिण रेलवे के बेल्जियन शेफर्ड ‘जोरो’ ने पहला स्थान हासिल किया. दक्षिण पूर्व रेलवे के ‘सिम्बा’ ने दूसरा और उत्तर रेलवे के जर्मन शेफर्ड ‘फ्रेंडो’ ने तीसरा स्थान प्राप्त किया, वहीं, विस्फोटक पहचान प्रतियोगिता में दक्षिण रेलवे के ‘जैक’ ने प्रथम स्थान हासिल किया, जबकि दक्षिण मध्य रेलवे के लैब्राडोर ‘रेमो’ दूसरा और पश्चिम मध्य रेलवे के लैब्राडोर ‘जैकी’ तीसरे स्थान पर रहे. ट्रैकर श्रेणी में उत्कृष्ट प्रदर्शन के साथ ‘जोरो’ को प्रतियोगिता का सर्वश्रेष्ठ डॉग भी घोषित किया गया.





मादक पदार्थों की पहचान प्रतियोगिता में दक्षिण मध्य रेलवे के बेल्जियन मैलिनॉइस ‘वीरा’ ने पहला स्थान प्राप्त किया. इसके हैंडलर कांस्टेबल एन. रामुडु नाइक रहे. दक्षिण रेलवे के ‘पाब्लो’ ने दूसरा और पश्चिम रेलवे के लैब्राडोर ‘इंच’ ने तीसरा स्थान हासिल किया. इस तरह अलग-अलग श्रेणियों में डॉग्स ने अपने प्रशिक्षण, सूंघने की क्षमता और हैंडलर्स के साथ तालमेल का प्रदर्शन किया.







समारोह में आयोजित डॉग शो भी आकर्षण का केंद्र रहा. प्रशिक्षित डॉग्स ने हैंडलर्स के निर्देशों पर विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से अपनी तत्परता, अनुशासन और प्रशिक्षण क्षमता का प्रदर्शन किया. डॉग शो में ‘रेमो’ को बेस्ट डॉग का पुरस्कार दिया गया. इसके बाद महाप्रबंधक ने प्रतियोगिता के निर्णायक मंडल के सदस्यों को सम्मानित किया. निर्णायक मंडल में रेलवे सुरक्षा बल के सेवानिवृत्त सहायक उपनिरीक्षक ओ. पी. शर्मा, सेवानिवृत्त उपनिरीक्षक पूरन सिंह, सेवानिवृत्त सहायक उपनिरीक्षक राज कुमार, उत्तर प्रदेश पुलिस के बीडीडीएस दल के सदस्य अजब सिंह और सीमा सुरक्षा बल के सत्यप्रकाश शुक्ला शामिल रहे.



