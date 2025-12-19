ETV Bharat / state

अखंडा 2 - तांडवम की सक्सेस के बाद बनारस पहुंचे तेलुगू सुपरस्टार बालकृष्ण; बोले- 65 साल का हूं लेकिन मेरे अंदर जोश बहुत है

बनारस पहुंचे तेलुगू फिल्मों के सुपरस्टार नंदमुरी बालकृष्ण आज अपनी फिल्म अखंडा 2 तांडवम के सक्सेस के बाद बाबा विश्वनाथ का दर्शन करने गए थे.

बनारस में तेलुगू फिल्मों के सुपरस्टार नंदमुरी बालकृष्ण. (Photo Credit: ETV Bharat)
Published : December 19, 2025 at 3:31 PM IST

Updated : December 19, 2025 at 3:57 PM IST

वाराणसी: बनारस पहुंचे तेलुगू फिल्मों के सुपरस्टार नंदमुरी बालकृष्ण आज अपनी फिल्म अखंडा 2 - तांडवम के सक्सेस के बाद बाबा विश्वनाथ का दर्शन करने पहुंचे थे. इस दौरान उन्होंने बाबा विश्वनाथ को फिल्म की इस अपार सफलता के लिए धन्यवाद दी. साथ ही भक्तों से भी मुलाकात की. इस दौरान उन्होंने ईटीवी भारत से खास बातचीत की.

सनातन धर्म सबसे ऊपर है: साउथ सुपरस्टार नंदमुरी बालकृष्ण ने कहा कि मुझे लगता है सनातन के प्रति लोगों का रुझान आना चाहिए और बहुत बड़ा रुझाव है, भी मुझे लगता है यह सभी के अंदर है लेकिन जो जवान युवा हैं, उनको इसके प्रति ज्यादा झुकाव रखना चाहिए.

सुपरस्टार नंदमुरी बालकृष्ण से खास बातचीत. (Video Credit: ETV Bharat)

जो हमारी जड़े हैं उसको हमें भूलना नहीं चाहिए. यह सनातन हिंदू धर्म का प्रभाव सभी पर बढ़ना चाहिए. इसलिए हमने ऐसी फिल्म बनाई है, सनातन की ताकत आज युवा ही नहीं हर भाषा से सबसे ऊपर है.

एक के बाद एक चार फिल्म हिट हुईं: बालकृष्ण ने कहा कि अमीर गरीब सभी को किसी भी भाषा के लोग हो सभी को यह फिल्म बहुत पसंद आई है. उन्होंने कहा कि मैं अपना हर कैरेक्टर ऐसे ही करता हूं. 2019 से मैं लगातार सफल मूवीज़ दे रहा हूं और मैं 65 साल का हूं, फिर भी एकदम मजबूत हूं, स्ट्रांग हूं, मैं एक के बाद एक चार फिल्म की और चारों हिट हुई. पहले अखंडा पहला भाग, फिर वीर सिम्हा रेड्डी, फिर भगवंत केसरी, डाकू महाराज और फिर अखंडा 2 - तांडवम सभी फिल्में एक के बाद एक हिट हुई है.

आतंकियों को सबक सिखा रहे हैं पीएम मोदी: साउथ के सुपरस्टार ने कहा कि मेरा पैन इंडिया आर्टिस्ट बनने की कोई ख्वाहिश नहीं है. ओटीटी प्लेटफॉर्म के जरिए सभी घरों तक यह फिल्में पहुंच रही है? मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, यह भगवान की कृपा है, मेरा मानना है कि हर के दिलों तक मैं पहुंच सकूं. जब भी आतंकवाद देश पर हमला कर रहा है, उनको मोदी जी सबक सिखा रहे हैं. मेरा मानना है सब आतंकवादी नहीं होते धर्म की रक्षा जरूरी है, उनके अंदर बहुत जिम्मेदारी है.

मेरा कोई फ्यूचर प्लान नहीं: बालकृष्ण ने कहा कि प्रधानमंत्री को मैं धन्यवाद करता हूं, जैसे वह प्रधानमंत्री होकर देश को आतंकवादियों से सुरक्षित कर रहे हैं. हम सब उन्हीं के साथ खड़े हैं. उन्होंने कहा मि मेरे अंदर भी मेरे पिताजी का खून दौड़ रहा है और मेरा फ्यूचर का कोई प्रोग्राम नहीं है. सब ईश्वर की कृपा है जो करेंगे. वही करेंगे जो वह देंगे वह हम लेंगे. अखंडा 2 - तांडवम पिक्चर रिलीज हुई है, मैं इसीलिए भगवान के पास आया हूं. अन्नपूर्णा माताजी और विशालाक्षी माता जी का भी आशीर्वाद मैंने लिया है.

लोगों को पसंद आ रही अखंडा 2 - तांडवम: फिल्म बहुत अच्छी लोगों को लग रही है. मेरा यह मन्नत थी की पिक्चर चले या न चले पिक्चर रिलीज होने के बाद हम बाबा विश्वनाथ का दर्शन करने आएंगे. हम इसलिए उनका आशीर्वाद लेने के लिए आए हैं और हमने उनका दर्शन करके आशीर्वाद लिया है. यह मुझे बहुत खुशी हो रही है कि हमने जिस मकसद से फिल्म निकली थी. वह संदेश लोगों तक गया है. हमने ईश्वर की फिल्म के रूप में अखंडा 2 - तांडवम को बनाया हम 25 सालों से हीरो की भूमिका निभा रहे हैं.

सिनेमा लोगों के दिलों तक पहुंचाने का जरिया है: मैंने दुनिया में किसी भाषा में कोई ऐसा नहीं है, जैसी फिल्म यह बनी. मेरा मानना है ईश्वर की इजाजत के बिना कुछ भी नहीं हो सकता है. इसलिए मैंने इन 50 सालों में यही सीखा है कि सिनेमा सिर्फ अभिनय ही नहीं बल्कि दिलों तक पहुंचाने का जरिया है. इसलिए अभी यह सिर्फ तेलुगू फिल्म नहीं है. यह भारत देश का और दर्शकों का सिनेमा है. मैं जिस मकसद से यह फिल्म बनाई और जो संदेश देना चाहता था. वह संदेश देश के कोने-कोने तक गया है.

सत्य के रास्ते पर चलना महत्वपूर्ण: बालकृष्ण ने कहा कि मेरा मानना है लोगों के ऊपर काम का दबाव रोटी कपड़े का दबाव हर के ऊपर होता है, लेकिन सिनेमा को चुना और उसका काम करना बहुत महत्वपूर्ण है. मैं इस फिल्म के जरिए हिंदू सनातन धर्म की शक्ति पराक्रम और गौरव को दिखाने के लिए स्वयं को बनाया सनातन धर्म की जो जड़े हैं. सत्य के लिए लड़ना सत्य के रास्ते पर चलना और अन्याय के सामने कभी अपना सिर न झुकाना, इसलिए हमने यह फिल्म बनाई पहले यह भाग तो हमने 2021 में ही रिलीज किया था तब भी ईश्वर की कृपा से यह फिल्म सुपर हिट हुए थे उसे वक्त कोविड का दौर चल रहा था.

समाज को जागृत करने की कोशिश: उस वक्त कोई हिम्मत नहीं कर रहा था फिल्म को रिलीज करने का लेकिन हमने उसे समय हिम्मत करके पहली इंडियन ऐसी फिल्म थी, जो कोविड में रिलीज हुई थी और बहुत बड़ी हिट हुई. इसलिए बाद में हिम्मत आई लोगों को और लोगों ने फिल्में रिलीज की अब यह अखंडा 2 - तांडवम युवाओं को सीख देने के लिए है क्योंकि युवा अब सोते हैं हमारी आंखों से अभिनव करना एक कला है और जो गहरी नींद में सोने वाले भी सपने देखते हैं, लेकिन सो रहे समाज को उठाने का काम फिल्मों के जरिए होता है.

सीएम योगी से हुई मुलाकात: साउथ के सुपरस्टार ने कहा कि उनके पिताजी एंटी रामा राव वह अभिनेता थे और फिर बाद में उन्होंने तेलुगू देशम पार्टी शुरू हुई. उसके बाद भी उन्होंने फिल्म नहीं छोड़ी वह कहते थे, समाज एक मंदिर है और लोग भगवान हैं, मैं उसमें एक पुजारी हूं वैसे ही उन्होंने यह बड़ा संदेश दिया अब हमें सनातन हिंदू धर्म को जानने की और जागने की जरूरत है युवाओं को लोगों को बताने के लिए की क्या है. हमारा हिंदू सनातन धर्म इसलिए ऐसी फिल्म बनाई गई है. मैंने उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से भी मुलाकात की है.

सीएम योगी भी देखेंगे फिल्म अखंडा 2 - तांडव: हमारे डायरेक्टर साहब ने भी मुलाकात की उनको थोड़ी फिल्म की जानकारी दें. उन्होंने सुनकर कहा हम भी फिल्म देखेंगे. उन्होंने अपनी कृपा बरसाए हमारे ऊपर मेरा मानना है हर युवाओं में सनातन की शक्ति बहनी चाहिए तभी हम अपने देश को बचा सकते हैं. जब हम सभी इकट्ठा रहेंगे तभी देश सुरक्षित रहेगा यह सिर्फ तेलुगू फिल्म नहीं है हर किसी को या फिल्में देखनी चाहिए मैं सभी को शुक्रिया अदा करता हूं.

