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भोपाल में पेद्दी का मेगा शो, राम चरण की एंट्री और एआर रहमान के लाइव परफार्मेंस से सजेगी शनिवार शाम

साउथ सुपरस्टार राम चरण और निर्देशक बुच्ची बाबू सना की बहुप्रतीक्षित पैन-इंडिया फिल्म पेद्दी के प्रमोशन के लिए भोपाल पूरी तरह तैयार है. 4 जून को सिनेमाघरों में रिलीज होने जा रही इस फिल्म का क्रेज युवाओं में सातवें आसमान पर है. मुंबई में भव्य ट्रेलर लांच होने के बाद, अब 23 मई को शाम 5 बजे से भोपाल के भेल दशहरा मैदान में देश का बड़ा ग्रैंड म्यूजिकल इवेंट होने जा रहा है.

भोपाल: राजधानी भोपाल एक बार फिर बड़े कॉर्पोरेट और एंटरटेनमेंट इवेंट का गवाह बनने जा रही है. आने वाली फिल्म पेद्दी के लिए भोपाल के गोविंदपुरा दशहरा मैदान में मंच तैयार हो रहा है. शनिवार को पेद्दी (Peddi) का मेगा इवेंट यहीं होगा. इसमें शामिल होने के लिए साउथ सुपरस्टार राम चरण तेजा के साथ फिल्म की टीम पूरी टीम भोपाल पहुंचने वाली है. 23 मई को साउथ सुपरस्टार राम चरण की मौजूदगी और संगीत सम्राट एआर रहमान के होने वाले लाइव परफार्मेंस ने शहर के फिल्म प्रेमियों में उत्साह कई गुना बढ़ा दिया है.

इस इवेंट की सबसे बड़ी हाइलाइट ऑस्कर विजेता संगीतकार एआर रहमान की लाइव परफार्मेंस होगी. पीआर टीम के सदस्यों ने बताया कि इस ऐतिहासिक कॉन्सर्ट के लिए मुंबई से विशेष रूप से 150 करोड़ रुपए की कीमत वाले बेहद आधुनिक म्यूजिक इक्विपमेंट भोपाल मंगाए गए हैं. एआर रहमान के चार्टबस्टर गानों के साथ शुक्रवार की शाम भोपालवासियों के लिए कभी न भूलने वाला अनुभव बनने वाली है.

श्रुति हासन और जाह्नवी कपूर के साथ लांच होगा स्पेशल सांग

पीआर टीम ने बताया कि "इस ग्रैंड इवेंट में फिल्म का बेहद प्रतीक्षित स्पेशल सॉग पूरी स्टारकास्ट की मौजूदगी में लांच किया जाएगा. इस गाने में राम चरण के साथ श्रुति हासन और जाह्नवी कपूर का शानदार अंदाज देखने को मिलेगा. बता दें कि फिल्म का तेलगु ट्रेलर पहले ही इंटरनेट पर 101 मिलियन से अधिक व्यूज के साथ नंबर-1 पर ट्रेंड कर रहा है, जिससे भोपाल में होने वाले इस इवेंट को लेकर फैंस का उत्साह दोगुना हो गया है.

भोपाल में पेद्दी के प्रमोशन की तैयारियां (ETV Bharat)

भव्य शुरुआत के साथ नए विजन का अनावरण

फिल्म की पीआर टीम ने बताया कि कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलन और पेद्दी के सफर को दर्शाने वाली विशेष डाक्यूमेंट्री से होगी. कंपनी के वरिष्ठ अधिकारियों का मानना है कि भोपाल के साथ पूरा मध्य प्रदेश के लिए बेहद अहम बाजार है और आने वाले समय में यहां आवश्यकता अनुसार विस्तार किया जाएगा. कंपनी का लक्ष्य अब इंदौर, ग्वालियर और जबलपुर जैसे शहरों में भी इसी तरह के बड़े प्रमोशनल शो आयोजित करना है."