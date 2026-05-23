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पेद्दी की आवाज बनेगा मेगा म्यूजिकल शो, 150 करोड़ के इक्विपमेंट से सजेगा एआर रहमान का लाइव कॉन्सर्ट

भोपाल में गूंजेगी पेद्दी की आवाज, आज शाम दशहरा मैदान में साउथ सुपरस्टार राम चरण, जाह्नवी और ए आर रहमान का लाइव कॉन्सर्ट.

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पेद्दी की आवाज बनेगा मेगा म्यूजिकल शो (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : May 23, 2026 at 4:25 PM IST

3 Min Read
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भोपाल: राजधानी भोपाल शनिवार को देश के सबसे बड़े म्यूजिकल और फिल्म प्रमोशनल इवेंट्स में से एक का गवाह बनने जा रहा है. फिल्म पेद्दी के मेगा शो के लिए भेल के गोविंदपुरा दशहरा मैदान में विशाल मंच तैयार किया गया है, जहां साउथ सुपरस्टार राम चरण तेजा, अभिनेत्री जान्हवी कपूर और संगीत सम्राट एआर रहमान एक ही मंच पर नजर आएंगे.

इस ग्रैंड इवेंट की सबसे बड़ी खासियत मुंबई से मंगाया गया हाईटेक साउंड सिस्टम और अत्याधुनिक म्यूजिक इक्विपमेंट हैं, जिनके जरिए भोपाल में अब तक का सबसे भव्य लाइव कॉन्सर्ट अनुभव देने का दावा किया जा रहा है.

150 करोड़ के इक्विपमेंट से सजेगा एआर रहमान का लाइव कॉन्सर्ट (ETV Bharat)

पेद्दी की आवाज बनेगा मेगा म्यूजिकल शो

हैदराबाद से आए इवेंट के स्टेज डायरेक्टर भुवन सालूर के अनुसार यह सिर्फ फिल्म का प्रमोशन नहीं, बल्कि पेद्दी की आवाज नाम से एक विशाल म्यूजिकल एक्सपीरियंस होगा. शो के दौरान एआर रहमान फिल्म का नया गाना लाइव लॉन्च करेंगे.

AR RAHMAN JANHVI KAPOOR BHOPAL
राम चरण, जाह्नवी और रहमान से सजेगी शाम (ETV Bharat)

उन्होंने कहा, "ए आर रहमान की टीम हमेशा क्वालिटी साउंड और वर्ल्ड क्लास म्यूजिक एक्सपीरियंस पर फोकस करती है, इसलिए इस इवेंट के लिए विशेष तकनीक और आधुनिक उपकरण भोपाल लाए गए हैं. आंकड़ों से ज्यादा जरूरी दर्शकों को बेहतरीन साउंड और विजुअल अनुभव देना है. इसी सोच के साथ पूरी प्रोडक्शन टीम पिछले एक सप्ताह से भोपाल में लगातार काम कर रही है."

मुंबई से आया हाईटेक साउंड सिस्टम

इवेंट की सबसे ज्यादा चर्चा मुंबई से आए आधुनिक साउंड सिस्टम को लेकर हो रही है. बताया जा रहा है कि करीब 150 करोड़ रुपये के अत्याधुनिक म्यूजिक और आडियो इक्विपमेंट इस शो के लिए लगाए गए हैं. स्टेज के आसपास बड़ी संख्या में एलईडी स्क्रीन, हाई पावर स्पीकर्स और एंड-टू-एंड साउंड सिस्टम तैयार किया गया है ताकि मैदान के आखिरी छोर तक मौजूद दर्शक भी कॉन्सर्ट का आनंद ले सकें.

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भोपाल में गूंजेगी पेद्दी की आवाज (ETV Bharat)

स्टेज डायरेक्टर भुवन सालूर के अनुसार "पूरे मैदान में लेफ्ट और राइट दोनों तरफ बड़ी एलईडी स्क्रीन लगाई गई हैं, जिससे हजारों लोग एक साथ लाइव परफॉर्मेंस साफ तौर पर देख सकेंगे."

इंवेट के लिए भोपाल को क्यों चुना गया

स्टेज डायरेक्टर भुवन सालूर ने बताया, "फिल्म पेद्दी एक पैन इंडिया प्रोजेक्ट है और मध्य प्रदेश देश के केंद्र में स्थित है. ऐसे में भोपाल ऐसा शहर माना गया जहां उत्तर और दक्षिण भारत के दर्शकों को एक साथ जोड़ा जा सकता है. भोपाल से पूरे देश में फिल्म के लिए सकारात्मक माहौल और अच्छा वाइब जाएगा." आयोजकों का मानना है कि पेद्दी का हिंदी भाषी क्षेत्रों में अच्छा असर है, इसी को देखते इस फिल्म के प्रमोशन के लिए भोपाल को चुना गया है.

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राम चरण, जाह्नवी और ए आर रहमान का लाइव कॉन्सर्ट (ETV Bharat)

राम चरण, जाह्नवी और रहमान से सजेगी शाम

बताया जा रहा है कि आज शनिवार की शाम को होने वाले इस इवेंट में राम चरण और जान्हवी कपूर दर्शकों से सीधे संवाद भी करेंगे. वहीं एआर रहमान अपने लोकप्रिय गानों के साथ लाइव परफॉर्मेंस देंगे. फिल्म का तेलुगु ट्रेलर पहले ही 100 मिलियन से ज्यादा व्यूज हासिल कर चुका है, जिससे इस मेगा शो को लेकर फैंस का उत्साह और बढ़ गया है. आयोजकों का दावा है कि भोपाल में होने वाला यह कॉन्सर्ट शहर के सबसे यादगार एंटरटेनमेंट इवेंट्स में शामिल होगा.

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भोपाल में पेद्दी का मेगा शो (ETV Bharat)

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