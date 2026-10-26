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दक्षिणी राजस्थान के किडनी मरीजों को राहत, RNT में जल्द शुरू होगी ट्रांसप्लांट सुविधा

उदयपुर: दक्षिणी राजस्थान के सबसे बड़े महाराणा भूपाल अस्पताल में जल्द ही किडनी ट्रांसप्लांट की सुविधा शुरू होने की उम्मीद है. इसके लिए कॉलेज प्रशासन ने सुपर स्पेशियलिटी ब्लॉक (एसएसबी) में आवश्यक चिकित्सा व्यवस्थाएं विकसित कर ली हैं. आधुनिक ऑपरेशन थिएटर और आईसीयू तैयार होने के बाद अब अनुमति की प्रक्रिया आगे बढ़ाई जाएगी. अगले दो महीने में संबंधित प्राधिकरण को प्रस्ताव भेजने की तैयारी है. अनुमति मिलने के बाद उदयपुर सहित आसपास के जिलों के मरीजों को किडनी ट्रांसप्लांट के लिए दूसरे शहरों पर निर्भरता कम करने का विकल्प मिल सकेगा.

आरएनटी मेडिकल कॉलेज के सुपर स्पेशियलिटी ब्लॉक की पांचवीं मंजिल पर किडनी ट्रांसप्लांट के लिए ट्विन ऑपरेशन थिएटर और आईसीयू तैयार किए गए हैं. इन व्यवस्थाओं पर एक करोड़ रुपए से अधिक खर्च कर आधुनिक चिकित्सा उपकरण लगाए गए हैं. इनमें करीब 40 लाख रुपए अकेले ट्विन ओटी पर खर्च हुए हैं.

वर्ष 2024 में आवश्यक तैयारियां अधूरी रहने के कारण यूनिट को अनुमति नहीं मिल पाई थी. इस बार कॉलेज प्रशासन ने जरूरी व्यवस्थाएं पूरी करने पर जोर दिया है. वरिष्ठ यूरोलॉजिस्ट डॉ. सुनील गोखरू के अनुसार अस्पताल की ओर से तैयारियां पूरी कर ली गई हैं. अगले दो महीने में अनुमति के लिए फाइल जयपुर भेजी जाएगी. इसके बाद निरीक्षण दल व्यवस्थाओं का आकलन करेगा.

निजी में लाखों का खर्च, सरकारी में राहत: निजी अस्पतालों में किडनी ट्रांसप्लांट पर पांच लाख रुपए तक खर्च हो सकता है. सर्जरी से पहले की जांचों में ही 50 हजार से एक लाख रुपए तक खर्च आता है. ट्रांसप्लांट के बाद मरीजों को नियमित दवाएं भी लेनी पड़ती हैं. शुरुआती महीनों में दवाओं का खर्च 15 से 25 हजार रुपए प्रतिमाह तक पहुंच सकता है. उदयपुर संभाग में गंभीर किडनी रोग से पीड़ित करीब 1,500 से 2,000 मरीज डायलिसिस या नियमित उपचार पर निर्भर बताए जाते हैं. वहीं, 80 से 120 मरीज मरणोपरांत अंगदाता से किडनी मिलने का इंतजार कर रहे हैं. आरएनटी मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य डॉ. राहुल जैन के अनुसार प्रशासनिक और चिकित्सकीय तैयारियां पूरी हैं. उन्होंने अंगदान के प्रति जनजागरूकता बढ़ाने की जरूरत भी बताई.

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