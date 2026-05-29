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टिटहरी के अंडों से मॉनसून का मौसम विज्ञान!, हो गई लंबे समय तक अच्छी वर्षा की भविष्यवाणी

दक्षिण पन्ना में झिरिया के पास मिला टिटहरी (Red-wattled Lapwing) का दुर्लभ चार अंडों वाला घोंसला, स्थानीय मान्यता पर शुरू हुई चर्चा.

RED WATTLED LAPWING EGGS
टिटहरी के अंडों से मॉनसून का मौसम विज्ञान! (ETV Bharat GFX)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : May 29, 2026 at 7:40 AM IST

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पन्ना: दक्षिण पन्ना वनमंडल की रैपुरा रेंज के अंतर्गत भरतला बीट में एक झिरिया के पास टिटहरी (Red-wattled Lapwing) के अंडे पाए गए हैं. सामान्यतः टिटहरी 3 अंडे देती है, जबकि 4 अंडों का समूह अपेक्षाकृत कम देखा जाता है. खुले पथरीले एवं कंकरीले भूभाग पर बिना पारंपरिक घोंसले के दिए गए ये अंडे प्रकृति की अद्भुत अनुकूलन क्षमता को दर्शाते है. अंडों का रंग एवं डिजाइन आसपास की मिट्टी और पत्थरों में इस प्रकार घुलमिल जाता है कि उन्हें पहचान पाना कठिन हो जाता है, जिससे उन्हें प्राकृतिक सुरक्षा मिलती है.

दक्षिण वन मंडल के डीएफओ अनुपम शर्मा ने बताया कि "दक्षिण पन्ना वनमंडल की रैपुरा रेंज की भरतला बीट में एक झिरिया के पास हाल ही में रेड-वॉटल्ड लैपविंग के अंडे मिले हैं. आमतौर पर टिटहरी 3 अंडे देती है, लेकिन 4 अंडों का समूह कम ही देखने को मिलता है"

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दक्षिण पन्ना में झिरिया के पास मिला टिटहरी के चार अंडों वाला घोंसला (Source: South Panna Forest division)

मान्यता है कि टिटहरी के अंडों की संख्या वर्षा के महीनों का देते संकेत

स्थानीय ग्रामीणों के बीच लंबे समय से एक रोचक मान्यता प्रचलित है कि टिटहरी द्वारा दिए गए अंडों की संख्या आने वाले वर्ष में वर्षा के महीनों का संकेत देती है. मान्यता के अनुसार यदि 4 अंडे हों तो अच्छी एवं लंबे समय तक वर्षा होने की संभावना जताई जाती है. हालांकि, इस विश्वास का अब तक कोई वैज्ञानिक प्रमाण उपलब्ध नहीं है, फिर भी यह लोकज्ञान एवं प्रकृति अवलोकन की समृद्ध परंपरा को दर्शाता है. इस वर्ष झिरिया क्षेत्र में 4 अंडों का पाया जाना स्थानीय लोगों एवं वन अमले के बीच चर्चा एवं उत्सुकता का विषय बना हुआ है.

Red wattled Lapwing 4 eggs
दक्षिण पन्ना में झिरिया के पास बैठी टिटहरी (Source: South Panna Forest division)

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Red wattled Lapwing 4 eggs found
टिटहरी के चार अंडों वाला घोंसला (Source: South Panna Forest division)

वन अधिकारियों के अनुसार, ऐसे पारंपरिक दावों का व्यवस्थित अभिलेखन एवं दीर्घकालीन अवलोकन भविष्य में रोचक निष्कर्ष दे सकता है. दक्षिण पन्ना वनमंडल द्वारा जल गंगा संवर्धन अभियान के अंतर्गत झिरियाओं के संरक्षण एवं पुनर्जीवन कार्यों से इन क्षेत्रों में पक्षियों एवं अन्य जीवों की गतिविधियों में वृद्धि देखी जा रही है. झिरिया पुनर्जीवन का कार्य वन रक्षक एवं बीट प्रभारी रजनीश चौरसिया द्वारा कराया गया है. उन्होंने बताया कि "टिटहरी जैसे संवेदनशील पक्षियों की उपस्थिति यह संकेत देती है कि प्राकृतिक आवास एवं जलस्रोत पुनः जीवंत हो रहे हैं."

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