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जयपुरः सामोद पैलेस में 12 जुलाई को शादी के बंधन में बंधेंगे शर्मिला मांद्रे और सुधन सुंदरम

जयपुर देश के पसंदीदा लक्जरी डेस्टिनेशन वेडिंग शहरों में शामिल है, जहां हर साल फिल्मी सितारों, उद्योगपतियों और हाई-प्रोफाइल परिवारों की शादियां होती हैं.

Royal Wedding In Jaipur
कपल ने सोशल मीडिया पर साझा की सगाई की फोटो (सोशल मीडिया)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : July 10, 2026 at 3:05 PM IST

5 Min Read
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जयपुर: राजधानी जयपुर एक बार फिर हाई-प्रोफाइल डेस्टिनेशन वेडिंग का गवाह बनने जा रही है. दक्षिण भारतीय फिल्म इंडस्ट्री की चर्चित अभिनेत्री शर्मिला मांद्रे और फिल्म निर्माता सुधन सुंदरम 12 जुलाई को जयपुर के ऐतिहासिक सामोद पैलेस में विवाह बंधन में बंधेंगे. दो दिन तक चलने वाले इस शाही समारोह में दक्षिण भारतीय फिल्म जगत की कई नामचीन हस्तियों के शामिल होने की संभावना है. विवाह समारोह की तैयारियां अंतिम चरण में हैं. इससे पहले सुधन सुंदरम और अभिनेत्री शर्मिला मांद्रे अपने परिवार के साथ जयपुर पहुंचीं. एयरपोर्ट से वे सीधे सामोद पैलेस के लिए रवाना हुए, जहां शादी की रस्में आयोजित होंगी.

11 जुलाई से शुरू होंगी रस्में: अभिनेत्री शर्मिला मांद्रे और फिल्म निर्माता सुधन सुंदरम की शादी का जश्न 11 जुलाई से शुरू होगा. पहले दिन हल्दी, मेहंदी और संगीत समारोह आयोजित किए जाएंगे. जबकि 12 जुलाई की सुबह दक्षिण भारतीय वैदिक रीति-रिवाजों के अनुसार विवाह संपन्न होगा और शाम को रिसेप्शन आयोजित किया जाएगा.

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फिल्मी सितारों के जुटने की उम्मीद: इस हाई-प्रोफाइल शादी में फिल्म 'जवान' के निर्देशक एटली के शामिल होने की संभावना है. इसके अलावा अभिनेता विजय सेतुपति भी जयपुर आ सकते हैं. विजय सेतुपति अभिनीत चर्चित फिल्म 'महाराजा' का निर्माण सुधन सुंदरम ने ही किया था, इसलिए उनके शामिल होने की चर्चा है. इनके अलावा दक्षिण भारतीय फिल्म उद्योग की कई अन्य प्रमुख हस्तियों के भी समारोह में पहुंचने की संभावना जताई जा रही है.

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जयपुर एयरपोर्ट पर नजर आए सुधन सुंदरम (ETV Bharat Jaipur)

25 जून को हुई थी सगाई: शर्मिला मांद्रे और सुधन सुंदरम की सगाई 25 जून को हुई थी. एक इंटरव्यू में शर्मिला ने बताया था कि उनकी मुलाकात अभिनेत्री संयुक्ता के माध्यम से हुई थी. दोनों की शुरुआत दोस्ती से हुई और समय के साथ यह रिश्ता प्यार में बदल गया. अभिनेत्री के अनुसार, इस वर्ष मार्च में सुधन ने उन्हें विवाह के लिए प्रपोज किया था. शर्मिला ने कहा था कि सुधन का प्रस्ताव किसी फिल्मी अंदाज में नहीं, बल्कि बेहद सादगी और सहजता से रखा गया था, जिसने उन्हें सबसे ज्यादा प्रभावित किया. उन्होंने इंटरव्यू में यह भी कहा था कि वह हमेशा मानती थीं कि शादी उसी व्यक्ति से करनी चाहिए जिससे सच्चा प्यार हो. अब उनका यह सपना पूरा होने जा रहा है. उनके अनुसार, दोस्ती ही उनके रिश्ते की सबसे बड़ी ताकत है.

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जयपुर में हाल ही में हुई चर्चित हाई-प्रोफाइल शादियां :

एसएस राजामौली के बेटे की शादी (2018): 'बाहुबली' के निर्देशक एसएस राजामौली के बेटे एसएस कार्तिकेय ने दिसंबर 2018 में जयपुर के कूकस स्थित फेयरमोंट होटल में पूजा प्रसाद के साथ दक्षिण भारतीय रीति-रिवाजों से विवाह किया था. इस शादी में प्रभास, राणा दग्गुबाती, अनुष्का शेट्टी, नागार्जुन और तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री की कई बड़ी हस्तियां शामिल हुई थीं.

कथावाचक इंद्रेश उपाध्याय का विवाह (2025): प्रसिद्ध भागवत कथावाचक इंद्रेश उपाध्याय का विवाह शिप्रा शर्मा के साथ दिसंबर 2025 में जयपुर के आमेर स्थित ताज होटल में हुआ था. समारोह में देशभर से संत, श्रद्धालु और कई प्रमुख हस्तियां शामिल हुई थीं.

जेपी दत्ता की बेटी निधि दत्ता की शादी (2021): फिल्म निर्माता जेपी दत्ता और अभिनेत्री बिंदिया गोस्वामी की बेटी निधि दत्ता ने मार्च 2021 में जयपुर के रामबाग पैलेस में फिल्म निर्माता बिनॉय गांधी के साथ विवाह किया था. शादी में सुनील शेट्टी, रवीना टंडन, अर्जुन रामपाल, मनीष मल्होत्रा और सोनू निगम समेत बॉलीवुड की कई हस्तियां शामिल हुई थीं.

हंसिका मोटवानी - सोहेल कथूरिया (2022): बॉलीवुड और दक्षिण भारतीय फिल्मों की अभिनेत्री हंसिका मोटवानी ने जयपुर के मुंडोता फोर्ट एंड पैलेस में शाही अंदाज में शादी की थी. उनकी शादी की तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हुए थे.

नील नितिन मुकेश - रुक्मिणी सहाय (2017): अभिनेता नील नितिन मुकेश ने उदयपुर नहीं बल्कि जयपुर के होटल जेडब्ल्यू मैरियट में संगीत और अन्य कार्यक्रमों के बाद पारंपरिक रीति-रिवाजों से विवाह किया था. इस शादी में बॉलीवुड की कई हस्तियां शामिल हुई थीं.

अर्पिता खान - आयुष शर्मा (2014): सलमान खान की बहन अर्पिता खान और आयुष शर्मा की शादी का मुख्य समारोह हैदराबाद में हुआ था, लेकिन जयपुर में भी प्री-वेडिंग सेलिब्रेशन और फैमिली फंक्शन आयोजित किए गए थे.

यह भी पढ़ें: उदयपुर में शाही शादी: राजू मंटेना की बेटी नेत्रा की वेडिंग में सितारों की चमक, निकली रॉयल बारात

जयपुर बन रहा पसंदीदा वेडिंग डेस्टिनेशन :

  • विश्वस्तरीय हेरिटेज होटल और महल
  • शाही राजस्थानी संस्कृति और मेहमाननवाजी
  • अंतरराष्ट्रीय स्तर की इवेंट मैनेजमेंट सुविधाएं
  • दिल्ली-एनसीआर और अंतरराष्ट्रीय उड़ानों से बेहतर कनेक्टिविटी
  • प्री-वेडिंग शूट से लेकर रॉयल बारात तक के लिए आकर्षक लोकेशन

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