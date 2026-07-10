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जयपुरः सामोद पैलेस में 12 जुलाई को शादी के बंधन में बंधेंगे शर्मिला मांद्रे और सुधन सुंदरम

जयपुर: राजधानी जयपुर एक बार फिर हाई-प्रोफाइल डेस्टिनेशन वेडिंग का गवाह बनने जा रही है. दक्षिण भारतीय फिल्म इंडस्ट्री की चर्चित अभिनेत्री शर्मिला मांद्रे और फिल्म निर्माता सुधन सुंदरम 12 जुलाई को जयपुर के ऐतिहासिक सामोद पैलेस में विवाह बंधन में बंधेंगे. दो दिन तक चलने वाले इस शाही समारोह में दक्षिण भारतीय फिल्म जगत की कई नामचीन हस्तियों के शामिल होने की संभावना है. विवाह समारोह की तैयारियां अंतिम चरण में हैं. इससे पहले सुधन सुंदरम और अभिनेत्री शर्मिला मांद्रे अपने परिवार के साथ जयपुर पहुंचीं. एयरपोर्ट से वे सीधे सामोद पैलेस के लिए रवाना हुए, जहां शादी की रस्में आयोजित होंगी.

11 जुलाई से शुरू होंगी रस्में: अभिनेत्री शर्मिला मांद्रे और फिल्म निर्माता सुधन सुंदरम की शादी का जश्न 11 जुलाई से शुरू होगा. पहले दिन हल्दी, मेहंदी और संगीत समारोह आयोजित किए जाएंगे. जबकि 12 जुलाई की सुबह दक्षिण भारतीय वैदिक रीति-रिवाजों के अनुसार विवाह संपन्न होगा और शाम को रिसेप्शन आयोजित किया जाएगा.

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फिल्मी सितारों के जुटने की उम्मीद: इस हाई-प्रोफाइल शादी में फिल्म 'जवान' के निर्देशक एटली के शामिल होने की संभावना है. इसके अलावा अभिनेता विजय सेतुपति भी जयपुर आ सकते हैं. विजय सेतुपति अभिनीत चर्चित फिल्म 'महाराजा' का निर्माण सुधन सुंदरम ने ही किया था, इसलिए उनके शामिल होने की चर्चा है. इनके अलावा दक्षिण भारतीय फिल्म उद्योग की कई अन्य प्रमुख हस्तियों के भी समारोह में पहुंचने की संभावना जताई जा रही है.

जयपुर एयरपोर्ट पर नजर आए सुधन सुंदरम (ETV Bharat Jaipur)

25 जून को हुई थी सगाई: शर्मिला मांद्रे और सुधन सुंदरम की सगाई 25 जून को हुई थी. एक इंटरव्यू में शर्मिला ने बताया था कि उनकी मुलाकात अभिनेत्री संयुक्ता के माध्यम से हुई थी. दोनों की शुरुआत दोस्ती से हुई और समय के साथ यह रिश्ता प्यार में बदल गया. अभिनेत्री के अनुसार, इस वर्ष मार्च में सुधन ने उन्हें विवाह के लिए प्रपोज किया था. शर्मिला ने कहा था कि सुधन का प्रस्ताव किसी फिल्मी अंदाज में नहीं, बल्कि बेहद सादगी और सहजता से रखा गया था, जिसने उन्हें सबसे ज्यादा प्रभावित किया. उन्होंने इंटरव्यू में यह भी कहा था कि वह हमेशा मानती थीं कि शादी उसी व्यक्ति से करनी चाहिए जिससे सच्चा प्यार हो. अब उनका यह सपना पूरा होने जा रहा है. उनके अनुसार, दोस्ती ही उनके रिश्ते की सबसे बड़ी ताकत है.

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जयपुर में हाल ही में हुई चर्चित हाई-प्रोफाइल शादियां :