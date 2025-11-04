साउथ फिल्मों के अभिनेता पंकज केसरी ने दीघा में किया एनडीए प्रत्याशी के लिए प्रचार,बोले बिहार में अब फिल्म उद्योग का बना माहौल
अभिनेता पंकज केसरी ने पटना के दीघा में एनडीए प्रत्याशी और वर्तमान विधायक संजीव चौरसिया के पक्ष में वोट मांग.कहा एनडीए सरकार ने बदला बिहार
Published : November 4, 2025 at 8:16 AM IST
पटना: साउथ फिल्मों के जाने-माने अभिनेता पंकज केसरी इन दिनों बिहार विधानसभा चुनाव में सक्रिय नजर आ रहे हैं. भोजपुर जिले के मूल निवासी पंकज केसरी पटना के दीघा विधानसभा क्षेत्र में एनडीए प्रत्याशी और वर्तमान विधायक संजीव चौरसिया के पक्ष में वोट मांग रहे हैं. उन्होंने कहा कि दीघा से उनका गहरा लगाव रहा है क्योंकि उनके शुरुआती थिएटर के दिन पटना में ही बीते हैं. उन्होंने कहा कि यह क्षेत्र उनके लिए सिर्फ चुनावी मैदान नहीं, बल्कि यहां से इमोशनल जुड़ाव है और संजीव चौरसिया से उनके व्यक्तिगत संबंध शुरू से अच्छे रहे हैं.
एनडीए सरकार ने बदला बिहार का चेहरा: पंकज केसरी ने कहा कि बिहार में एनडीए सरकार के आने के बाद राज्य का चेहरा पूरी तरह बदल गया है. उन्होंने कहा कि 20 साल पहले का बिहार याद करिए जब उद्योगपतियों से रंगदारी वसूली जाती थी, जब कोई निवेशक यहां आने से डरता था. लेकिन आज हालात बदल चुके हैं. अब निवेशक बिहार आ रहे हैं. सड़कें चौड़ी हो चुकी हैं, सिक्स लेन हाइवे और मरीन ड्राइव बन गए हैं. उद्योग और फिल्म निर्माण के लिए माहौल तैयार हो चुका है.
बिहार में अब महिलाएं रात में भी सड़कों पर सुरक्षित: उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा कि आज मरीन ड्राइव पर रात के 1 या 2 बजे भी लड़कियां रील बना रही हैं. यह इस बात का प्रमाण है कि बिहार में अब महिलाएं पूरी तरह सुरक्षित हैं. उन्होंने कहा कि पहले लोग डर के माहौल में जीते थे. लेकिन एनडीए सरकार ने कानून- व्यवस्था को इतना सशक्त बना दिया है कि अब परिवार निश्चिंत होकर रात में भी बाहर निकल सकते हैं.
फिल्म सिटी का सपना अब साकार होने वाला है: पंकज केसरी ने भरोसा जताया कि अगर बिहार में एक बार फिर से एनडीए की सरकार बनी, तो राज्य में फिल्म सिटी के निर्माण का सपना जल्द साकार होगा. उन्होंने कहा कि बिहार में अब फिल्ममेकिंग की बुनियाद रखी जा चुकी है. फिल्म सिटी बनने के बाद यहां के युवाओं को रोज़गार के साथ-साथ फिल्म इंडस्ट्री में काम करने के अवसर मिलेंगे.
एनडीए सरकार ने खत्म की भय की राजनीति : पंकज केसरी ने कहा कि एनडीए सरकार ने बिहार को दबंगों की दबंगई से मुक्त कराया है. वह दौर गया जब अपराधियों का राज चलता था. अब कानून का शासन है. आम नागरिक सुरक्षित महसूस कर रहा है. यही वजह है कि बिहार के लोग एनडीए पर भरोसा करते हैं. उन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव कितनी भी बातें रोजगार और युवाओं के लिए कर लें, लेकिन जनता उन पर भरोसा नहीं करती. क्योंकि जनता ने उनके परिवार का राज देखा है.