ETV Bharat / state

आदित्यपुर बनेगा अत्याधुनिक सेटेलाइट स्टेशन, महाप्रबंधक ने यात्री सुविधाओं और बुनियादी ढांचे के विस्तार पर दिया जोर

निरीक्षण के दौरान जीएम अनिल कुमार मिश्रा ( Etv Bharat )

सरायकेला: दक्षिण पूर्व रेलवे के महाप्रबंधक अनिल कुमार मिश्रा एक दिवसीय प्रस्तावित दौरे के तहत आदित्यपुर रेलवे स्टेशन पहुंचे. इस दौरान उन्होंने आदित्यपुर से लेकर चक्रधरपुर रेल मंडल के अंतर्गत आने वाले विभिन्न स्टेशनों का सघन निरीक्षण किया. जीएम के इस दौरे का मुख्य उद्देश्य यात्री सुविधाओं में सुधार और आगामी बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा करना था.

टाटानगर का भार कम करेगा आदित्यपुर

​निरीक्षण के दौरान जीएम अनिल कुमार मिश्रा ने कहा कि टाटानगर रेलवे स्टेशन पर बढ़ते दबाव को कम करने के लिए आदित्यपुर रेलवे स्टेशन को एक 'सेटेलाइट स्टेशन' के रूप में विकसित किया जा रहा है. भविष्य में कई महत्वपूर्ण ट्रेनों का ठहराव और परिचालन इसी स्टेशन से सुनिश्चित किया जाएगा, जिससे टाटानगर जाने वाले यात्रियों को एक सुगम विकल्प मिल सकेगा.

जानकारी देते दक्षिण पूर्व रेलवे के महाप्रबंधक अनिल कुमार मिश्रा (Etv Bharat)

​आधुनिक सुविधाओं से लैस होगा नवनिर्मित स्टेशन