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SER और XLRI के बीच एमओयू, रेलवे कर्मचारियों मिलेगी बेहतर ट्रेनिंग

साउथ ईस्टर्न रेलवे के कर्मचारियों को अब XLRI के द्वारा ट्रेनिंग मिलेगी. इसका मकसद रेलवे वर्क फोर्स को तकनीकी रूप से दक्ष बनाना है.

XAVIER LABOUR RELATIONS INSTITUTE
उद्घाटन करते दक्षिण पूर्व रेलवे के जीएम (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : March 23, 2026 at 5:13 PM IST

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जमशेदपुरः पहली बार, साउथ ईस्टर्न रेलवे (SER) ने कर्मचारियों को स्पेशल ट्रेनिंग देने की पहल की है. साउथ ईस्टर्न रेलवे ने जमशेदपुर में XLRI (Xavier Labour Relations Institute) के साथ एक एग्रीमेंट साइन किया है. दक्षिण पूर्व रेलवे के जीएम ने बताया कि ट्रेनिंग के लिए रेलवे के पुराने स्कूल भवन को सेंटर बनाया गया है. ट्रेनिंग सेंटर मे रेलवे कर्मचारियों को रेल से जुड़ी सभी तकनीक के अलावा अन्य विषयों पर ट्रेनिंग दी जाएगी, जिससे रेल क्षेत्र का बेहतर विकास होगा.

इस मौके पर कई सीनियर अधिकारी थे मौजूद

साउथ ईस्टर्न रेलवे के जेनरल मैनेजर अनिल मिश्रा ने टाटानगर में मल्टीडिसिप्लिनरी डिवीजनल ट्रेनिंग इंस्टिट्यूट का उद्घाटन किया. इस मौके पर चक्रधरपुर रेलवे डिवीजन के DRM और दूसरे सीनियर अधिकारी मौजूद थे.

जानकारी देते दक्षिण पूर्व रेलवे के जीएम (Etv Bharat)

XLRI के साथ एक एग्रीमेंट साइन किया गया

इस नये ट्रेनिंग सेंटर मे रेल कर्मचारियों को आधुनिक प्रशिक्षण मिलेगा. बागबेड़ा क्षेत्र में स्थित पुराने रेलवे स्कूल भवन को ट्रेनिंग सेंटर बनाया गया है. स्पेशल ट्रेनिंग के लिए, साउथ ईस्टर्न रेलवे के जेनरल मैनेजर ने जमशेदपुर के जाने-माने एजुकेशनल इंस्टिट्यूशन XLRI के साथ एक एग्रीमेंट साइन किया है. XLRI रेलवे कर्मचारियों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर सिक्योरिटी और डाटा एनालिटिक्स जैसे मॉडर्न सब्जेक्ट्स में एडवांस्ड ट्रेनिंग देगी. यह पहल इंडियन रेलवे में यूनिक मानी जा रही है, जो कर्मचारियों को बदलते टेक्नोलॉजिकल माहौल के लिए तैयार कर रही है.

प्रैक्टिकल ट्रेनिंग भी दी जाएगी

जानकारी देते हुए, साउथ ईस्टर्न रेलवे के GM अनिल मिश्रा ने बताया कि इंस्टीट्यूट इंजीनियरिंग, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और टेलीकम्युनिकेशन समेत रेलवे के अलग-अलग डिपार्टमेंट के कर्मचारियों को वन-स्टॉप ट्रेनिंग दी जाएगी. कंप्यूटर-बेस्ड ट्रेनिंग खास तौर पर नए कर्मचारियों के लिए डिजाइन की गई है. इसके अलावा आधुनिक कंप्यूटर लैब, मॉडल बोगी, ट्रैक सिस्टम, शंटिंग प्वाइंट और क्रॉसिंग से जुड़े प्रैक्टिकल प्रशिक्षण की भी व्यवस्था की गई है.

देश भर के सभी डिवीजन में ऐसे सेंटर बनाए जाएंगे

उन्होंने बताया कि रेलवे तेजी से आधुनिक तकनीकों को अपना रही है, ऐसे में कर्मचारियों का भी तकनीकी रूप से दक्ष होना जरूरी है. इसी उद्देश्य से इस तरह के प्रशिक्षण संस्थान विकसित किए जा रहे हैं. उन्होंने बताया कि रेल मंत्रालय की योजना के तहत देश के सभी मंडलों में ऐसे केंद्र स्थापित किए जाएंगे, जिससे रेल परिचालन और अधिक सुव्यवस्थित होगा.

उन्होंने टाटानगर रेलवे स्टेशन के री डेवलपमेंट प्रोजेक्ट की जानकारी देते हुए बताया कि कार्य तेजी से चल रहा है और अगले ढाई वर्षों में नई बिल्डिंग तैयार हो जाएगी. इसके अलावा खड़गपुर से हावड़ा तथा चांडिल से गम्हरिया के बीच चौथी रेल लाइन को स्वीकृति मिलने की जानकारी भी दी.

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