दिल्ली पुलिस की बड़ी कामयाबी, 50 करोड़ के डिजिटल अरेस्ट स्कैम का भंडाफोड़, 6 गिरफ्तार
शाहीन बाग पुलिस स्टेशन टीम ने डिजिटल अरेस्ट स्कैम और साइबर फ्रॉड में शामिल इंटरनेशनल सिंडिकेट का किया भंडाफोड़,मुंबई एयरपोर्ट से एक आरोपी गिरफ्तार
Published : December 16, 2025 at 6:08 PM IST
नई दिल्लीः दिल्ली पुलिस के हाथ एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है. पुलिस ने एक बड़े अंतरराज्यीय व अंतरराष्ट्रीय साइबर ठगी गिरोह का पर्दाफाश करते हुए डिजिटल अरेस्ट स्कैम में शामिल 6 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया है. वहीं, 4 अन्य लोगों को पूछताछ के बाद छोड़ दिया गया. यह गिरोह खुद को पुलिस और सरकारी अधिकारी बताकर लोगों को डराता था. इसके बाद उनसे जबरन पैसे वसूलता था.
दक्षिण-पूर्व जिले के डीसीपी हेमंत तिवारी ने बताया कि शाहीन बाग पुलिस स्टेशन की टीम ने दिल्ली, उत्तर प्रदेश, केरल, महाराष्ट्र, ओडिशा, पंजाब और हरियाणा समेत 7 राज्यों में एक साथ छापेमारी कर इस नेटवर्क को तोड़ा है. कार्रवाई के दौरान इस गिरोह के एक आरोपी को मुंबई एयरपोर्ट से उस वक्त गिरफ्तार किया गया, जब वह दुबई भागने का प्रयास कर रहा था.
ये था ठगी का तरीकाः डीसीपी हेमंत तिवारी ने बताया कि आरोपी डिजिटल अरेस्ट स्कैम चलाते थे. व्हाट्सएप वीडियो कॉल पर पुलिस अधिकारी बनकर पीड़ितों को फर्जी केस में फंसाने की धमकी दी जाती थी. फिर म्यूल अकाउंट्स के जरिए रकम ट्रांसफर करवाई जाती थी. पुलिस ने आरोपियों के पास से 10 मोबाइल फोन, कई डेबिट और क्रेडिट कार्ड, फर्जी सिम कार्ड, व्हाट्सएप चैट, वॉयस नोट्स और ट्रांजैक्शन डिटेल्स, एक बलेनो कार बरामद की है. डीसीपी हेमंत तिवारी ने कहा कि यह नेटवर्क अंतरराज्यीय व संभावित रूप से क्रॉस-बॉर्डर है. पुलिस फरार आरोपियों की गिरफ्तारी, बैंक खातों को फ्रीज करने व अन्य पीड़ितों की पहचान के लिए जांच आगे बढ़ा रही है.
