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दक्षिण-पूर्वी दिल्ली पुलिस में बड़ा फेरबदल, 213 पुलिसकर्मियों के तबादले, देखें लिस्ट

दक्षिण-पूर्वी जिले में पुलिसकर्मियों की तैनाती में बड़ा बदलाव,सब-इंस्पेक्टर,असिस्टेंट सब-इंस्पेक्टर यानी ASI, हेड कांस्टेबल, कांस्टेबल और महिला पुलिसकर्मियों का तबादला

दक्षिण-पूर्वी जिले में पुलिस विभाग में बड़े पैमाने पर तबादला
दक्षिण-पूर्वी जिले में पुलिस विभाग में बड़े पैमाने पर तबादला (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : October 3, 2026 at 12:08 PM IST

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नई दिल्ली:दिल्ली पुलिस के दक्षिण-पूर्वी जिले में पुलिसकर्मियों की तैनाती में बड़ा बदलाव किया गया है. जिले में एक साथ 213 पुलिसकर्मियों के तबादले और नई तैनाती के आदेश जारी किए गए हैं. इस फेरबदल में अलग-अलग थानों और पुलिस यूनिटों में तैनात पुलिसकर्मियों को नई जिम्मेदारियां दी गई हैं. तबादले किए गए पुलिसकर्मियों में सब-इंस्पेक्टर यानी SI, असिस्टेंट सब-इंस्पेक्टर यानी ASI, हेड कांस्टेबल, कांस्टेबल और महिला पुलिसकर्मी शामिल हैं.

DCP विनीत कुमार ने जारी किया आदेश
जानकारी के मुताबिक दक्षिण-पूर्वी जिले के DCP विनीत कुमार, IPS की स्वीकृति से यह आदेश जारी किया गया है. आदेश के तहत कई पुलिसकर्मियों को उनकी मौजूदा तैनाती से हटाकर जिले के अलग-अलग थानों और दूसरी यूनिटों में भेजा गया है. इसके अलावा कुछ पुलिसकर्मियों की तैनाती साइबर पुलिस स्टेशन और जिला जांच यूनिट यानी DIU समेत अन्य यूनिटों में भी की गई है.

दक्षिण-पूर्वी जिले में 213 पुलिसकर्मियों के तबादले
दक्षिण-पूर्वी जिले में 213 पुलिसकर्मियों के तबादले (ETV Bharat)

नई तैनाती पर कार्यभार संभालने के बाद अनुपालन रिपोर्ट

इस फेरबदल के बाद अब जिन पुलिसकर्मियों को नई जगह जिम्मेदारी दी गई है, उन्हें तत्काल प्रभाव से अपनी नई तैनाती पर पहुंचकर कार्यभार संभालने के निर्देश दिए गए हैं यानी आदेश जारी होने के बाद संबंधित पुलिसकर्मियों को बिना देरी किए नई जगह रिपोर्ट करनी होगी. साथ ही सभी संबंधित पुलिसकर्मियों को नई तैनाती पर कार्यभार संभालने के बाद अनुपालन रिपोर्ट यानी Compliance Report भी प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए हैं.

213 पुलिसकर्मियों की तैनाती बदलने से बड़ा बदलाव

दक्षिण-पूर्वी दिल्ली पुलिस जिले में अलग-अलग थानों और यूनिटों की जिम्मेदारी संभालने वाले पुलिसकर्मियों का यह बड़ा फेरबदल ऐसे समय में हुआ है जब राजधानी में पुलिसिंग को लेकर लगातार अलग-अलग स्तर पर जिम्मेदारियां तय की जा रही हैं. एक साथ 213 पुलिसकर्मियों की तैनाती बदलने से थानों और यूनिटों में पुलिस बल की मौजूदा व्यवस्था में भी बदलाव देखने को मिलेगा.

दक्षिण-पूर्वी जिले में 213 पुलिसकर्मियों के तबादले
दक्षिण-पूर्वी जिले में 213 पुलिसकर्मियों के तबादले (ETV Bharat)

अलग जिम्मेदारियों के मुताबिक नई जगह पद स्थापना
इस आदेश में पुलिसकर्मियों को अलग-अलग जिम्मेदारियों के मुताबिक नई जगह भेजा गया है. थानों के साथ-साथ साइबर पुलिस स्टेशन, DIU और अन्य यूनिटों में भी नई तैनाती की गई है. ऐसे में यह फेरबदल सिर्फ थानों तक सीमित नहीं है बल्कि जिले की अलग-अलग पुलिसिंग यूनिटों को भी इसमें शामिल किया गया है.अब नई तैनाती पर पहुंचने के बाद संबंधित पुलिसकर्मी अपने-अपने क्षेत्र और यूनिट की जिम्मेदारी संभालेंगे.

दक्षिण-पूर्वी जिले में 213 पुलिसकर्मियों के तबादले
दक्षिण-पूर्वी जिले में 213 पुलिसकर्मियों के तबादले (ETV Bharat)

कर्मचारियों को आदेश का पालन सुनिश्चित करने के निर्देश

पुलिस विभाग की ओर से सभी संबंधित अधिकारियों और कर्मचारियों को आदेश का पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं.कुल मिलाकर दक्षिण-पूर्वी दिल्ली पुलिस में 213 पुलिसकर्मियों के तबादले और नई तैनाती के जरिए बड़ा प्रशासनिक फेरबदल किया गया है. SI से लेकर ASI, हेड कांस्टेबल, कांस्टेबल और महिला पुलिसकर्मियों तक की तैनाती बदली गई है और सभी को तत्काल प्रभाव से नई जिम्मेदारी संभालने के निर्देश दिए गए हैं

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