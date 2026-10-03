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दक्षिण-पूर्वी दिल्ली पुलिस में बड़ा फेरबदल, 213 पुलिसकर्मियों के तबादले, देखें लिस्ट

दक्षिण-पूर्वी जिले में पुलिस विभाग में बड़े पैमाने पर तबादला ( ETV Bharat )

नई दिल्ली:दिल्ली पुलिस के दक्षिण-पूर्वी जिले में पुलिसकर्मियों की तैनाती में बड़ा बदलाव किया गया है. जिले में एक साथ 213 पुलिसकर्मियों के तबादले और नई तैनाती के आदेश जारी किए गए हैं. इस फेरबदल में अलग-अलग थानों और पुलिस यूनिटों में तैनात पुलिसकर्मियों को नई जिम्मेदारियां दी गई हैं. तबादले किए गए पुलिसकर्मियों में सब-इंस्पेक्टर यानी SI, असिस्टेंट सब-इंस्पेक्टर यानी ASI, हेड कांस्टेबल, कांस्टेबल और महिला पुलिसकर्मी शामिल हैं.