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वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे ने स्थापित किया कीर्तिमान

रेल अवसंरचना को सुदृढ़ बनाने के लिए किए जा रहे लगातार प्रयासों के परिणामस्वरूप यात्री सुविधाओं, क्षमता विस्तार और संरक्षित परिचालन को नई गति मिली है. पिछले 10 वर्षों के दौरान दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे ने कुल 1475 किलोमीटर लंबी 15 महत्वपूर्ण रेल परियोजनाओं को सफलतापूर्वक पूर्ण किया गया है. यह उपलब्धि क्षेत्रीय विकास एवं रेल नेटवर्क सुदृढ़ीकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है.

रायपुर: वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे ने बुनियादी संरचना के विकास के क्षेत्र में उल्लेखनीय उपलब्धियाँ हासिल करते हुए नया कीर्तिमान स्थापित किए हैं.

वित्तीय वर्ष 2025-26 में 125 किलोमीटर नई रेल लाइन का सफलतापूर्वक लोकार्पण और कमीशनिंग का कार्य इस साल पूरा किया गया. 125 किलोमीटर कार्यों के अंतर्गत अलग अलग ब्लॉक्स में कमीशनिंग किया गया.

इन ब्लॉक्स में हुआ काम

बिलासपुर झारसुगुड़ा चौथी रेल लाइन के अंतर्गत- कोतरलिया- जामगा 8 किमी, भूपदेवपुर -किरोड़ीमल नगर 8.70 किमी, किरोड़ीमल नगर -रायगढ़ 10.27 किमी, रायगढ़ -कोतरलिया 9 किमी, सारागांव- बाराद्वार 7 किमी और बाराद्वार - सक्ती 13 किमी शामिल हैं.

राजनांदगांव नागपुर तीसरी रेल लाइन के अंतर्गत- गुदमा -गोंदिया 10 किमी, गोंदिया - गंगाझरी 13.74 किमी और आरओआर- गोंदिया 13.50 किमी कार्य पूर्ण कर कमीशनिंग किया गया.

गेवरा रोड-पेंड्रारोड नई रेल लाइन के अंतर्गत उरगा- कुसमुंडा 11.51 किमी की कमीशनिंग की गई.

केंद्री-धमतरी और अभनपुर- राजिम आमान परिवर्तन के अंतर्गत- अभनपुर- कुरूद 21.20 किमी खंड का सफलतापूर्वक आमान परिवर्तन कार्य पूर्ण किया गया.

कई स्टेशन में नॉन इंटरलॉकिंग काम हुआ पूरा

इन कार्यों के दौरान कोतरलिया, गोंदिया, किरोड़ीमल नगर, रायगढ़, सारागांव, चक्रधर नगर, बाराद्वार एवं तुमसर जैसे महत्वपूर्ण स्टेशनों पर नॉन इंटरलॉकिंग कार्य भी किए गए.

ट्रेनों का कैंसिलेशन हुआ कम

इन जटिल कार्यों के दौरान यात्रियों की सुविधा एवं सुचारू रेल परिचालन सुनिश्चित करने के लिए सभी संबंधित विभागों के साथ समन्वय स्थापित कर कार्य योजना के तहत कार्य किया गया. इसके साथ ही यह भी ध्यान रखा गया कि ट्रेनों के कैंसिलेशन को न्यूनतम रखा जाए.

रेलवे ओवर और अंडर ब्रिज का काम पूरा

यातायात की सुगमता को प्राथमिकता देते हुए 18 सड़क ऊपरी पुल (रोड ओवर ब्रिज) और 27 सड़क अधोपुल (रोड अंडर ब्रिज) का निर्माण भी किया गया है. जिससे रेल एवं सड़क यातायात दोनों में सुगमता बनी रहे.

इसके साथ ही 2790 किलोमीटर लंबाई की 41 महत्वपूर्ण परियोजनाएं स्वीकृत होने के बाद कई चरणों में तेज गति से प्रगति पर हैं. जिनमें नई रेल लाइन, दोहरीकरण, तीसरी एवं चौथी रेल लाइन की परियोजनाएं शामिल हैं. इन परियोजनाओं के पूर्ण होने से रेल क्षमता में वृद्धि होगी. जिससे नई सेवाओं के संचालन, गति में सुधार एवं समयबद्धता सुनिश्चित करने में सहायता मिलेगी.

स्वीकृत महत्वपूर्ण परियोजनाएं

खरसिया-नया रायपुर-परमलकसा नई रेललाइन कि लंबाई 278 किमी, लागत 7854 करोड़ रुपए.

रावघाट- जगदलपुर नई रेललाइन की लंबाई 140 किमी, लागत 3513 करोड़ रुपए.

गोंदिया - बल्लारशाह दोहरीकरण, लंबाई 240 किमी. गोंदिया - जबलपुर दोहरीकरण लंबाई 231 किमी.

इन स्वीकृत परियोजनाओं के पूर्ण होने से न केवल रेल नेटवर्क का विस्तार होगा, बल्कि क्षेत्र के औद्योगिक एवं सामाजिक विकास को भी नई दिशा मिलेगी. स्थानीय निवासियों को बेहतर कनेक्टिविटी का लाभ प्राप्त होगा. दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे भविष्य मे विकास के क्षेत्र में निरंतर कार्य करते हुए राष्ट्र की प्रगति में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता रहेगा.