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दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे की पहली बाइक रेंटल सेवा का शुभारंभ, स्टेशन से शहर में आने जाने की सुविधा

यह दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे की पहली बाइक रेंटल सेवा है, जिसे यात्रियों को स्टेशन से शहर के विभिन्न स्थानों तक आने-जाने के लिए सुविधाजनक, किफायती और त्वरित स्थानीय परिवहन विकल्प उपलब्ध कराने के उद्देश्य से शुरू किया गया है.

बिलासपुर : रेल यात्रियों की सुविधा और बेहतर स्थानीय परिवहन व्यवस्था की दिशा में एक अभिनव पहल करते हुए बिलासपुर रेलवे स्टेशन पर बाइक रेंटल सेवा शुरू की गई है. स्टेशन के कोच रेस्टोरेंट के पास उपलब्ध इस सुविधा का शुभारंभ बुधवार को प्रधान मुख्य वाणिज्य प्रबंधक विजय कुमार ने फीता काटकर किया. इस अवसर पर वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक अनुराग कुमार सिंह सहित वाणिज्य विभाग के अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित रहे.

बाइक रेंटल सेवा विशेष रूप से उन यात्रियों के लिए उपयोगी होगी, जिन्हें बिलासपुर में कम दूरी के लिए तुरंत आने जाने की जरूरत होती है. इसके माध्यम से यात्री टैक्सी या ऑटो के लिए इंतजार किए बिना अपनी सुविधा के अनुसार यात्रा कर सकेंगे. इससे न केवल यात्रा में लगने वाले समय की बचत होगी, बल्कि स्थानीय आवागमन पर होने वाला खर्च भी कम किया जा सकेगा. यह सुविधा पर्यटकों, छात्रों, व्यवसायिक यात्रियों तथा स्थानीय लोगों के लिए भी उपयोगी साबित होगी. स्टेशन से शहर के प्रमुख स्थानों तक आसानी से पहुंचने के साथ-साथ यात्री अपने समय के अनुसार शहर का भ्रमण भी कर सकेंगे.

बाइक रेंटल सेवा का बिलासपुर स्टेशन पर शुभारंभ (ETV Bharat Chhattisgarh)

उपलब्धता एवं सेवा शुल्क

बाइक रेंटल सेवा 24 घंटे एवं सप्ताह के सातों दिन उपलब्ध रहेगी. इस सुविधा का लाभ लेने के लिए वैध ड्राइविंग लाइसेंस और आधार कार्ड दिखाना होगा. किराये की दर 04 घंटे तक 100 रुपए, 4 से 8 घंटे तक 200 रुपए, 08 से 16 घंटे तक 300 रुपए और 16 से 24 घंटे तक 400 रुपए निर्धारित है.

बिलासपुर स्टेशन पर यह सुविधा शुरू होने से रेल यात्रियों को स्टेशन से उनके गंतव्य तक पहुंचने के लिए एक सुविधाजनक, किफायती एवं स्वतंत्र परिवहन विकल्प उपलब्ध होगा.