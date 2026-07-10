पलक झपकते ही मोबाइल-मोटरसाइकिल पार करने वाला शातिर चोर गिरफ्तार, कई मामलों में था वांछित
आरोपी मूल रूप से लोनी गाजियाबाद का रहने वाला है, जो मोबाइल और बाइक चोरी कर उन्हें बेचकर पैसे कमाता था.
Published : July 10, 2026 at 11:08 AM IST
नई दिल्ली: दक्षिणी दिल्ली पुलिस की एंटी ऑटो थेफ्ट स्क्वॉड यानी AATS ने एक शातिर ऑटो लिफ्टर और मोबाइल चोर को गिरफ्तार किया है, आरोपी के कब्जे से एक चोरी की होंडा मोटरसाइकिल और पांच चोरी के मोबाइल फोन बरामद किए गए हैं.
पुलिस का दावा है कि इस गिरफ्तारी से चोरी के छह मामलों का खुलासा हुआ है, दक्षिणी जिला पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि एक आदतन ऑटो लिफ्टर इलाके में आने वाला है. सूचना के आधार पर टीम ने जाल बिछाया और एक संदिग्ध युवक को चोरी की मोटरसाइकिल के साथ दबोच लिया. जब पुलिस ने उसकी तलाशी ली तो उसके पास से पांच चोरी के मोबाइल फोन भी बरामद हुए. पूछताछ में आरोपी की पहचान 25 वर्षीय कासिम खान, निवासी लोनी, गाजियाबाद के रूप में हुई.
सार्वजनिक स्थानों पर खड़ी बाइक को बनाते थे निशाना
पुलिस जांच में सामने आया कि आरोपी सार्वजनिक स्थानों पर खड़ी मोटरसाइकिलों को निशाना बनाता था. चोरी की बाइक का इस्तेमाल कर भीड़भाड़ वाले बाजारों और सार्वजनिक जगहों पर मोबाइल चोरी करता था. इसके बाद चोरी के मोबाइल स्थानीय रिसीवरों को बेचकर पैसा कमाता था. पुलिस से बचने के लिए वह लगातार अपने ठिकाने और इलाके बदलता रहता था.
डीसीपी साउथ अनंत मित्तल ने बताया कि एंटी ऑटो थेफ्ट स्क्वॉड को गुप्त सूचना के आधार पर यह सफलता मिली. आरोपी एक आदतन अपराधी है और पहले भी कई आपराधिक मामलों में शामिल रहा है. उसके कब्जे से एक चोरी की मोटरसाइकिल और पांच चोरी के मोबाइल फोन बरामद किए गए हैं. इस गिरफ्तारी से छह चोरी के मामलों का खुलासा हुआ है. आरोपी से पूछताछ जारी है और उसके साथियों तथा चोरी का सामान खरीदने वाले लोगों की पहचान की जा रही है.
पुलिस के मुताबिक आरोपी के खिलाफ पहले से चोरी, आर्म्स एक्ट और गैंगस्टर एक्ट समेत दस आपराधिक मामले दर्ज हैं. बरामद मोबाइल फोन और मोटरसाइकिल की मदद से आर.के. पुरम, महरौली, मालवीय नगर, तिगड़ी, फतेहपुर बेरी और मैदानगढ़ी थाना क्षेत्रों के छह मामलों का खुलासा हुआ है. फिलहाल पुलिस आरोपी के नेटवर्क की जांच कर रही है और उम्मीद है कि पूछताछ में कई और अहम खुलासे हो सकते हैं. पुलिस का कहना है कि आरोपी से पूछताछ जारी है और जल्द ही उसके नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों को भी गिरफ्तार किया जा सकता है.
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