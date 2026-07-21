ड्यूटी के तनाव से मैदान तक, दक्षिण छोटानागपुर पुलिस खेलकूद प्रतियोगिता का आगाज, तीन दिनों तक पुलिसकर्मी दिखाएंगे दम
रांची में दक्षिण छोटानागपुर क्षेत्रीय पुलिस खेलकूद प्रतियोगिता की शुरुआत हो गई है.
Published : July 21, 2026 at 2:45 PM IST
रांचीः राजधानी रांची के कांके रोड स्थित न्यू पुलिस लाइन में मंगलवार से दक्षिण छोटानागपुर क्षेत्रीय पुलिस खेलकूद प्रतियोगिता की शुरुआत हुई. तीन दिनों तक चलने वाले इस आयोजन का उद्घाटन एडीजी मनोज कौशिक ने गुब्बारे उड़ाकर किया. प्रतियोगिता में रांची, खूंटी, गुमला, सिमडेगा और लोहरदगा जिले की पुलिस टीमें हिस्सा ले रही हैं.
शारीरिक और मानसिक फिटनेस पर जोर
आयोजन का उद्देश्य पुलिसकर्मियों में खेल भावना को बढ़ावा देने के साथ-साथ उनकी शारीरिक और मानसिक फिटनेस को मजबूत करना है. प्रतियोगिता के दौरान फुटबॉल, हॉकी, वॉलीबॉल, कबड्डी और एथलेटिक्स समेत कई खेलों में मुकाबले होंगे. विभिन्न जिलों की टीमें अपनी खेल प्रतिभा और टीमवर्क का प्रदर्शन करेंगी. तीन दिनों तक चलने वाले इन मुकाबलों के जरिए पुलिसकर्मियों के बीच स्वस्थ प्रतिस्पर्धा और आपसी समन्वय को बढ़ावा देने की कोशिश की जाएगी.
तनाव कम करने में खेलकूद की अहम भूमिका
उद्घाटन समारोह को संबोधित करते हुए एडीजी मनोज कौशिक ने कहा कि पुलिसकर्मियों की जिम्मेदारियां लगातार बनी रहती हैं, जिससे उन पर मानसिक दबाव भी रहता है. ऐसे में खेलकूद तनाव कम करने के साथ-साथ उन्हें शारीरिक और मानसिक रूप से सक्रिय बनाए रखने का प्रभावी माध्यम है. उन्होंने खिलाड़ियों से जीत-हार से ऊपर उठकर खेल भावना और अनुशासन के साथ प्रतियोगिता में भाग लेने की अपील की.
पुलिस बल की कार्यक्षमता बढ़ाने में मददगारः एसएसपी
रांची के एसएसपी राकेश रंजन ने कहा कि इस तरह के खेल आयोजन पुलिस बल की कार्यक्षमता बढ़ाने में मददगार साबित होते हैं. उनका कहना था कि फिट और ऊर्जावान पुलिसकर्मी अपनी जिम्मेदारियों का बेहतर तरीके से निर्वहन कर सकते हैं. उद्घाटन समारोह में पुलिस विभाग के कई वरिष्ठ अधिकारी, डीएसपी, इंस्पेक्टर और पुलिस एसोसिएशन के पदाधिकारी भी मौजूद रहे.
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