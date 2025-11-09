ETV Bharat / state

दक्षिणी छोटानागपुर पुलिस खेल प्रतियोगिता का समापन, रांची टीम ओवरऑल चैंपियन

जीत की ट्रॉफी के साथ रांची पुलिस टीम. ( फोटो-ईटीवी भारत )

रांचीः तीन दिवसीय दक्षिणी छोटानागपुर क्षेत्रीय पुलिस खेलकूद प्रतियोगिता का रविवार को समापन हो गया. रांची पुलिस इस बार ओवरआल चैंपियन बनी. रांची पुलिस लाइन में यह प्रतियोगिता आयोजित की गई थी.

खूंटी दूसरे नंबर पर

रांची में आयोजित तीन दिवसीय दक्षिणी छोटानागपुर पुलिस खेल प्रतियोगिता का रविवार को समापन हो गया. पूरी प्रतियोगिता में बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए रांची जिला ओवरऑल चैंपियन बना है, जबकि खूंटी दूसरे स्थान पर रहा. प्रतियोगिता में सिमडेगा टीम का फुटबॉल में जलवा देखने को मिला फुटबॉल में सिमडेगा पहले स्थान पर रहा. जबकि हॉकी, बास्केटबॉल, कबड्डी, हैंडबॉल और वॉलीबॉल में रांची की टीम चैंपियन बनी.

इस प्रतियोगिता में रांची, लोहरदगा, सिमडेगा, खूंटी और गुमला जिले की पुलिस टीमों ने भाग लिया था. तीन दिनों तक चलने वाली इस प्रतियोगिता में पुलिसकर्मियों ने खेल के क्षेत्र में अपना जौहर दिखाया.

किसको कितने अंक मिले

प्रतियोगिता में पहला स्थान पर रांची 60 अंकों के साथ ओवरऑल चैंपियन बनी,जबकि 15 अंकों के साथ खूंटी दूसरे स्थान पर रहा. वहीं 15 ही अंकों के साथ ही सिमडेगा तीसरे स्थान पर, चौथे स्थान पर गुमला और पांचवें स्थान पर लोहरदगा जिला रहा.

