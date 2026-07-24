दक्षिणी छोटानागपुर पुलिस ड्यूटी मीट- 2026: पुलिसकर्मी हुए सम्मानित, डॉग स्कॉड को भी मिला सम्मान
रांची में दक्षिणी छोटानागपुर पुलिस ड्यूटी मीट का आयोजन किया गया.
Published : July 24, 2026 at 6:43 PM IST
रांचीः दक्षिणी छोटानागपुर पुलिस ड्यूटी मीट- 2026 में बेहतरीन प्रदर्शन करने वाले पुलिसकर्मियों को शुक्रवार को सम्मानित किया गया. एडीजी हैडक्वाटर मनोज कौशिक ने विभिन्न प्रतियोगिताओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले पुलिस पदाधिकारियों एवं कर्मियों को पदक और प्रशस्ति-पत्र देकर सम्मानित किया. इस दौरान झारखंड पुलिस के डॉग स्क्वॉड को भी विशेष रूप से सम्मानित किया गया.
एडीजी रहे मौजूद
दक्षिणी छोटानागपुर पुलिस ड्यूटी मीट-2026 में रांची के दबदबा रहा. रांची ओवरऑल चैंपियन रही, खेल समाप्ति के बाद मौका था विजेताओं को सम्मानित करने का, शुक्रवार को एडीजी मनोज कौशिक ने विजेता और उपविजेता प्रतिभागियों को सम्मानित किया.
इस प्रतियोगिता में बेहतरीन प्रदर्शन करने वाले डॉग स्क्वायड की टीम को भी सम्मानित किया गया. डॉग स्क्वायड की टीम ने नक्सल से लेकर कई महत्वपूर्ण अभियानों में विशेष सफलताएं पुलिस को हासिल करवाई है. एडीजी मनोज कौशिक ने बताया कि पुलिस ड्यूटी मीट केवल प्रतिस्पर्धा का मंच नहीं है, बल्कि यह पुलिसकर्मियों के ज्ञान, कौशल और दक्षता को परखने और निखारने का महत्वपूर्ण अवसर है.
एडीजी ने कहा कि बदलते अपराध के स्वरूप को देखते हुए वैज्ञानिक अनुसंधान, तकनीकी जानकारी और टीमवर्क की भूमिका लगातार बढ़ रही है. ऐसे आयोजन पुलिस बल को आधुनिक चुनौतियों से निपटने के लिए अधिक सक्षम बनाते हैं.उन्होंने प्रतियोगिता में भाग लेने वाले सभी प्रतिभागियों की सराहना की और सफल आयोजन के लिए आयोजन समिति को बधाई दी.
तीन दिन तक चली तकनीकी और अनुसंधान आधारित प्रतियोगिताएं
दक्षिणी छोटानागपुर पुलिस ड्यूटी मीट- 2026 का आयोजन 21 जुलाई से 23 जुलाई 2026 तक किया गया. इस दौरान पुलिस अनुसंधान और तकनीकी दक्षता से जुड़ी कई महत्वपूर्ण प्रतियोगिताएं आयोजित की गईं. इनमें फॉरेंसिक साइंस, मेडिको लीगल (ओरल), लिफ्टिंग, पैकिंग एंड फॉरवर्डिंग ऑफ एग्जीबिट्स, क्राइम इन्वेस्टिगेशन, फिंगर प्रिंट, फोटोग्राफी, पुलिस पोर्ट्रेट, कंप्यूटर अवेयरनेस तथा डॉग स्क्वॉड टेस्ट जैसी स्पर्धाएं शामिल रहीं. इन प्रतियोगिताओं का उद्देश्य पुलिसकर्मियों की जांच क्षमता, वैज्ञानिक साक्ष्य संग्रह, डिजिटल ज्ञान और अपराध अनुसंधान से जुड़े कौशल का मूल्यांकन करना था.
रांची जिला का दबदबा
इस प्रतियोगिता के परिणामों में रांची जिला का शानदार प्रदर्शन देखने को मिला. इंडिविजुअल इवेंट में रांची ने पहला स्थान हासिल किया, जबकि खूंटी जिला दूसरे स्थान पर रहा. वहीं टीम इवेंट में भी रांची जिला विजेता बना और गुमला जिला उपविजेता रहा.
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