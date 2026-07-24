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दक्षिणी छोटानागपुर पुलिस ड्यूटी मीट- 2026: पुलिसकर्मी हुए सम्मानित, डॉग स्कॉड को भी मिला सम्मान

डॉग स्कॉड को सम्मानित करते अधिकारी (रांची) ( ETV Bharat )