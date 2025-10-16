रांची में साउथ एशियन गेम्स का आयोजन, 24 से 26 अक्टूबर तक मोरहाबादी स्टेडियम में जुटेंगे छह देशों के खिलाड़ी
रांची में 24 अक्टूबर से साउथ एशियन गेम्स शुरू होने जा रहे हैं. इस गेम्स में 40 से अधिक ओलंपियन खेलते नजर आएंगे.
Published : October 16, 2025 at 11:18 AM IST
रांची: राजधानी रांची एक बार फिर अंतरराष्ट्रीय खेलों का गवाह बनने जा रहा है. 24 से 26 अक्टूबर तक मोरहाबादी एथलेटिक स्टेडियम में साउथ एशियन (सैफ) गेम्स का भव्य आयोजन किया जाएगा. इस प्रतियोगिता में भारत समेत छह देशों के करीब 300 अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ी और 150 तकनीकी अधिकारी हिस्सा लेंगे.
कल होगा साउथ एशियन गेम्स का औपचारिक शुभारंभ
राजधानी में होने वाला यह आयोजन झारखंड के खेल प्रेमियों के लिए दीपावली से पहले एक खास तोहफा साबित होगा. खेल विभाग की ओर से तैयारियां जोर-शोर से चल रही हैं ताकि प्रतियोगिता का संचालन सुचारू और भव्य तरीके से किया जा सके. 17 अक्टूबर को राज्य के खेल मंत्री द्वारा कार्यक्रम का औपचारिक शुभारंभ और मैस्कॉट का अनावरण किया जाएगा. खिलाड़ियों के स्वागत के लिए विशेष व्यवस्थाएं की जा रही हैं.
40 से अधिक ओलंपियन रांची में आएंगे नजर
झारखंड ओलंपिक संघ के महासचिव एवं भारतीय ओलंपिक संघ के कोषाध्यक्ष मधुकांत पाठक ने बताया कि यह इंटरनेशनल इवेंट झारखंड के लिए गर्व का अवसर है. तैयारी को लेकर खेल मंत्री की अध्यक्षता में बैठक हुई है. इसके बाद विकास आयुक्त ने भी विभिन्न समितियों के साथ समीक्षा की है. सभी कमेटियां काम पर लगी हैं और तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं. चाहे वह आवास, परिवहन, सुरक्षा, उद्घाटन समारोह या तकनीकी संचालन से जुड़ी हों. हमें विश्वास है कि यहां आने वाले सभी खिलाड़ी बेहतरीन अनुभव लेकर जाएंगे.
उन्होंने आगे कहा कि इस प्रतियोगिता में पाकिस्तान को छोड़कर सभी टीमें भाग ले रही हैं भारत, बांग्लादेश, भूटान, मालदीव, नेपाल और श्रीलंका. करीब 40 से 50 ओलंपियन रांची में खेलते नजर आएंगे, जो झारखंड के खिलाड़ियों और दर्शकों के लिए प्रेरणादायक होगा.
तीन दिनों तक चलेगी अंतरराष्ट्रीय खेल
खेल निदेशक शेखर जमुआर ने बताया कि चैंपियनशिप की लगभग सभी तैयारियां पूरी हो गई हैं. स्टेडियम में पहले जो तकनीकी दिक्कतें थीं, उन्हें दूर कर लिया गया है. रंग-रोगन और स्वच्छता का काम अंतिम चरण में है. ट्रैफिक और सुरक्षा की रूपरेखा तय कर ली गई है. प्रशासनिक तैयारियां भी पूरी हैं. यह आयोजन झारखंड की खेल क्षमता को नई ऊंचाई देगा. मोरहाबादी स्टेडियम में तीन दिनों तक चलने वाले इस अंतरराष्ट्रीय आयोजन के दौरान झारखंड खेल इतिहास का एक नया अध्याय लिखने जा रहा है.
