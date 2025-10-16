ETV Bharat / state

रांची में साउथ एशियन गेम्स का आयोजन, 24 से 26 अक्टूबर तक मोरहाबादी स्टेडियम में जुटेंगे छह देशों के खिलाड़ी

रांची: राजधानी रांची एक बार फिर अंतरराष्ट्रीय खेलों का गवाह बनने जा रहा है. 24 से 26 अक्टूबर तक मोरहाबादी एथलेटिक स्टेडियम में साउथ एशियन (सैफ) गेम्स का भव्य आयोजन किया जाएगा. इस प्रतियोगिता में भारत समेत छह देशों के करीब 300 अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ी और 150 तकनीकी अधिकारी हिस्सा लेंगे.

कल होगा साउथ एशियन गेम्स का औपचारिक शुभारंभ

राजधानी में होने वाला यह आयोजन झारखंड के खेल प्रेमियों के लिए दीपावली से पहले एक खास तोहफा साबित होगा. खेल विभाग की ओर से तैयारियां जोर-शोर से चल रही हैं ताकि प्रतियोगिता का संचालन सुचारू और भव्य तरीके से किया जा सके. 17 अक्टूबर को राज्य के खेल मंत्री द्वारा कार्यक्रम का औपचारिक शुभारंभ और मैस्कॉट का अनावरण किया जाएगा. खिलाड़ियों के स्वागत के लिए विशेष व्यवस्थाएं की जा रही हैं.

जानकारी देते भारतीय ओलंपिक संघ के कोषाध्यक्ष और खेल निदेशक (Etv Bharat)

40 से अधिक ओलंपियन रांची में आएंगे नजर

झारखंड ओलंपिक संघ के महासचिव एवं भारतीय ओलंपिक संघ के कोषाध्यक्ष मधुकांत पाठक ने बताया कि यह इंटरनेशनल इवेंट झारखंड के लिए गर्व का अवसर है. तैयारी को लेकर खेल मंत्री की अध्यक्षता में बैठक हुई है. इसके बाद विकास आयुक्त ने भी विभिन्न समितियों के साथ समीक्षा की है. सभी कमेटियां काम पर लगी हैं और तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं. चाहे वह आवास, परिवहन, सुरक्षा, उद्घाटन समारोह या तकनीकी संचालन से जुड़ी हों. हमें विश्वास है कि यहां आने वाले सभी खिलाड़ी बेहतरीन अनुभव लेकर जाएंगे.