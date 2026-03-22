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डीपी वर्ल्ड पीजीटी ओपन गोल्फ टूर्नामेंट में दक्षिण अफ्रीका के गोल्फर एम जी डफी बने विजेता, जीता 3 लाख डॉलर प्राइज मनी

क्या बोले पीजीटीआई के सीईओ: पीजीटीआई सीईओ अमनदीप जोहल ने बताया कि "इस इवेंट में करीब 10 देशों के अंतरराष्ट्रीय स्तर के लगभग 150 वरिष्ठ और प्रसिद्ध गोल्फरों ने हिस्सा लिया. रविवार का मुकाबला 45 गोल्फरों के बीच काफी रोमांचक रहा. मैच दक्षिणी अफ्रीका के एमजी डफी, यूएस के जहरेड हैक और भारत के सप्तक तलवार के बीच था."

भारत के सप्तक तलवार दूसरे स्थान परः टूर्नामेंट की शुरुआत 19 मार्च से हुई थी और रविवार 22 मार्च को इसका फाइनल मैच खेला गया. मैच में दक्षिण अफ्रीका की गोल्फर एमजी डफी अंडर 21 टॉप स्कोर के साथ प्रथम विजेता बने और उन्हें 3 लाख अमेरिकी डालर ईनामी राशि दी गई. जबकि यूएस जैरेड हैक और भारत के सप्तक तलवार अंडर 20-20 के स्कोर के साथ संयुक्त रूप से दूसरे स्थान पर रहे.

नूंहः जिले के तावड़ू उपमंडल में गुरूग्राम सीमा पर स्थित अंतरराष्ट्रीय स्तर के गोल्फ टूर्नामेंट का आयोजन किया गया. क्लासिक गोल्फ एंड कंट्री क्लब रिसोर्ट में डीपी वर्ल्ड प्रोफेशनल गोल्फ टूर आफ इंडिया और होटलप्लानर टूर द्वारा संयुक्त रूप से इसे आयोजित कराया गया.

45 गोल्फरों ने मैच में हिस्सा लियाः रविवार को मुकाबला शुरू होने से पहले भारत सहित अनेक देशों के 45 गोल्फरों ने अलग-अलग ग्रुप में हिस्सा लिया. अंतिम दिन क्लासिक गोल्फ एंड कंट्री क्लब में डफी ने शानदार प्रदर्शन करते हुए यह टूर्नामेंट अपने नाम कर लिया.

मैच भारतीय गोल्फरों के लिए शानदार प्लेटफार्म: मीडिया से बातचीत करते हुए प्रोफेशनल गोल्फ टूर ऑफ इंडिया के सीईओ ने बताया कि "भारतीय गोल्फरों के लिए यह एक बहुत शानदार प्लेटफार्म है और क्लासिक गोल्ड फ्री कंट्री क्लब रिजॉर्ट में उनके लिए शानदार वातावरण मिलता है. पीजीटीआई का उद्देश्य है कि भारतीय गोल्फरों की प्रतिभा को निखार कर उन्हें अच्छा अंतरराष्ट्रीय मंच उपलब्ध कराना ताकि वे बड़े स्तर पर देश का नाम रौशन कर सकें."

क्लासिक गर्लफ्रेंड रिसोर्ट में अच्छा वातावरण मिलाः विजेता डफी ने अपनी उपलब्धि पर कहा कि "रिसोर्ट में उन्हें अच्छा वातावरण मिला. इसके साथ-साथ ही उन्हें अपने मां बाप, बेटे और पत्नी का भी भरपूर सहयोग मिला. हाल ही में उनके साथ एक पारिवारिक ट्रेजडी हो गई थी लेकिन परिवार ने उन्हें हिम्मत दी और कामयाबी मिली."

'गोल्फ अच्छे माहौल में खेला जाता है': भारतीय क्रिकेट टीम के खिलाड़ी रहे और वरिष्ठ गोल्फर निखिल चोपड़ा ने कहा कि "उन्हें लंबे समय से रिसोर्ट में गोल्फ खेलने का अनुभव रहा है. वे जब भी यहां पर आते हैं तो उन्हें आनंद महसूस होता है. गोल्फ अच्छे माहौल में खेला जाता है." इसके अलावा भारतीय गोल्फर और दूसरे नंबर पर रहे सप्तक तलवार ने भी अपने विचार रखे. उन्होंने अपने प्रदर्शन पर संतुष्टि जताई. सभी ने प्रेजेंटेशन सेरिमनी के दौरान आईटीसी क्लासिक गोल्फ एंड कंट्री क्लब प्रबंधन का आभार जताया.