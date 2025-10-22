ETV Bharat / state

लखनऊ में टीम इंडिया से भिड़ेगी दक्षिण अफ्रीका, 17 दिसंबर को इकाना में होगा T 20 मैच, ओस से बचने के लिए जानिए क्या है प्लानिंग

इकाना में हीटिंग लैंप और क्यूरेटर की नई तकनीक से ओस को कम करने की कोशिश हो रही है.

17 दिसंबर को इकाना में खेला जाएगा टी 20 मैच.
17 दिसंबर को इकाना में खेला जाएगा टी 20 मैच. (Photo Credit; Ekana social media)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : October 22, 2025 at 3:41 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

लखनऊ : अटल बिहारी बाजपेई इकाना इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच मैच खेला जाएगा. पांच मैचों की टी 20 सीरीज का चौथा मुकाबला 17 दिसंबर को इकाना में होगा. बीसीसीआई ने इसकी घोषणा की है. इसे देखते हुए इकाना की पिच को तैयार किया जा रहा है. साथ ही शाम को होने वाले मैचों में ओस की समस्या से निपटने के लिए खास इंतजाम किए जा रहे हैं.

अब दक्षिण अफ्रीका सीरीज पर नजरें टिकी हैं. पूरी पांच टी 20 मैचों की सीरीज 9 दिसंबर से शुरू होकर 19 दिसंबर तक चलेगी. पहला मैच कटक में, दूसरा चंडीगढ़ में, तीसरा धर्मशाला, चौथा लखनऊ और आखिरी अहमदाबाद में होगा. दक्षिण अफ्रीका का दौरा नवंबर से शुरू होगा, जिसमें दो टेस्ट और तीन ओडीआई भी शामिल हैं.

UPCA के मीडिया मैनेजर मोहम्मद फहीम ने बताया कि पिच अच्छी रहेगी, जहां 200 से ऊपर के स्कोर आसानी से बन सकते हैं. ओस की समस्या शाम के मैचों में बड़ी चुनौती है. लखनऊ की ठंडी शामों में गेंद गीली हो जाती है, जिससे गेंदबाजों को परेशानी होती है. बीसीसीआई और ग्राउंड स्टाफ इसके लिए विशेष उपाय कर रहे हैं. अतिरिक्त विकेट कवर, हीटिंग लैंप और क्यूरेटर की नई तकनीक से ओस को कम करने की कोशिश हो रही है. हमारी कोशिश है कि मैच बिना किसी रुकावट के चले. पिच को बैलेंस रखा जाएगा, ताकि दोनों टीमें बराबरी का मुकाबला लड़ें.

लखनऊ का क्रिकेट सफर काफी पुराना है, लेकिन अंतरराष्ट्रीय स्तर पर यह शहर लंबे समय तक उपेक्षित रहा. 1994 में केडी सिंह बाबू स्टेडियम में भारत-श्रीलंका टेस्ट मैच के बाद करीब 24 साल तक यहां कोई बड़ा इंटरनेशनल मुकाबला नहीं हुआ. 2017 में इकाना स्टेडियम बनकर तैयार हुआ, जो उत्तर प्रदेश सरकार और इकाना स्पोर्ट्स सिटी के पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप से बना. 50,000 दर्शकों की क्षमता वाला यह स्टेडियम भारत का पांचवां सबसे बड़ा क्रिकेट ग्राउंड है.

2018 में इसका नाम बदलकर भारत रत्न अटल बिहरी बाजपेई इकाना क्रिकेट स्टेडियम कर दिया गया. इकाना का पहला अंतरराष्ट्रीय मैच नवंबर 2018 में भारत-वेस्टइंडीज टी 20 था. रोहित शर्मा ने यहां 111 रनों की ऐतिहासिक सेंचुरी लगाई, जो टी 20 में उनकी चौथी सेंचुरी थी. भारत ने 71 रनों से जीत दर्ज की. उसके बाद 2019 में अफगानिस्तान-वेस्टइंडीज टेस्ट हुआ, जहां पिच की स्लो स्पीड चर्चा में रही.

2023 वर्ल्ड कप में स्टेडियम ने पांच ओडीआई मैचों की मेजबानी की, जिनमें भारत-इंग्लैंड मुकाबला शामिल था. यहां की पिच आमतौर पर बैट्समैनों के लिए अनुकूल होती है, लेकिन स्पिनरों को मदद मिलती है. सीरीज में भारत ने उच्च स्कोर बनाए, लेकिन कुल मिलाकर स्टेडियम ने अपनी क्षमता साबित की. आईपीएल में लखनऊ सुपर जायंट्स का यह घरेलू मैदान है, जहां तेज रन रेट वाले मैच आम हैं.

यह भी पढ़ें : लखनऊ रेजीडेंसी में फिर गूंजने लगी 1857 गदर की दास्तां, लाइट एंड साउंड शो में दिखाया जा रहा नवाबों का इतिहास

TAGGED:

INDIA SOUTH AFRICA MATCH
INDIA VS SOUTH AFRICA T 20
LUCKNOW EKANA STADIUM
भारत दक्षिण अफ्रीका टी 20
INDIA VS SOUTH AFRICA T 20

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

दीपोत्सव प्रोग्राम के मंच पर विदेशी कलाकारों ने किया रामलीला का मंचन, अयोध्या देखकर मोहित हुए कलाकार

ऑनलाइन गेम से बढ़ रहे अपराध और आत्महत्या के मामले; यूपी पुलिस गेमिंग प्लेटफॉर्म का जुटा रही डेटा

यूपी में धनतेरस पर बंपर खरीदारी, लखनऊ में 100 करोड़ के बर्तन बिके, GST कम होने से बाजारों में रौनक

इस बार त्योहार पर यात्रियों को आसानी से मिल रहा तत्काल टिकट, आधार से ओटीपी के बाद कम हो गई दलालों की सेंधमारी

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.