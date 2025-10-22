ETV Bharat / state

लखनऊ में टीम इंडिया से भिड़ेगी दक्षिण अफ्रीका, 17 दिसंबर को इकाना में होगा T 20 मैच, ओस से बचने के लिए जानिए क्या है प्लानिंग

लखनऊ : अटल बिहारी बाजपेई इकाना इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच मैच खेला जाएगा. पांच मैचों की टी 20 सीरीज का चौथा मुकाबला 17 दिसंबर को इकाना में होगा. बीसीसीआई ने इसकी घोषणा की है. इसे देखते हुए इकाना की पिच को तैयार किया जा रहा है. साथ ही शाम को होने वाले मैचों में ओस की समस्या से निपटने के लिए खास इंतजाम किए जा रहे हैं.

अब दक्षिण अफ्रीका सीरीज पर नजरें टिकी हैं. पूरी पांच टी 20 मैचों की सीरीज 9 दिसंबर से शुरू होकर 19 दिसंबर तक चलेगी. पहला मैच कटक में, दूसरा चंडीगढ़ में, तीसरा धर्मशाला, चौथा लखनऊ और आखिरी अहमदाबाद में होगा. दक्षिण अफ्रीका का दौरा नवंबर से शुरू होगा, जिसमें दो टेस्ट और तीन ओडीआई भी शामिल हैं.

UPCA के मीडिया मैनेजर मोहम्मद फहीम ने बताया कि पिच अच्छी रहेगी, जहां 200 से ऊपर के स्कोर आसानी से बन सकते हैं. ओस की समस्या शाम के मैचों में बड़ी चुनौती है. लखनऊ की ठंडी शामों में गेंद गीली हो जाती है, जिससे गेंदबाजों को परेशानी होती है. बीसीसीआई और ग्राउंड स्टाफ इसके लिए विशेष उपाय कर रहे हैं. अतिरिक्त विकेट कवर, हीटिंग लैंप और क्यूरेटर की नई तकनीक से ओस को कम करने की कोशिश हो रही है. हमारी कोशिश है कि मैच बिना किसी रुकावट के चले. पिच को बैलेंस रखा जाएगा, ताकि दोनों टीमें बराबरी का मुकाबला लड़ें.

लखनऊ का क्रिकेट सफर काफी पुराना है, लेकिन अंतरराष्ट्रीय स्तर पर यह शहर लंबे समय तक उपेक्षित रहा. 1994 में केडी सिंह बाबू स्टेडियम में भारत-श्रीलंका टेस्ट मैच के बाद करीब 24 साल तक यहां कोई बड़ा इंटरनेशनल मुकाबला नहीं हुआ. 2017 में इकाना स्टेडियम बनकर तैयार हुआ, जो उत्तर प्रदेश सरकार और इकाना स्पोर्ट्स सिटी के पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप से बना. 50,000 दर्शकों की क्षमता वाला यह स्टेडियम भारत का पांचवां सबसे बड़ा क्रिकेट ग्राउंड है.