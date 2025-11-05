ETV Bharat / state

बोत्सवाना से आएंगे 8 चीते, कूनो में शुरू हुईं तैयारियां, किस बात ने बढ़ाई एक्सपर्ट की चिंता

भोपाल: मध्य प्रदेश एक बार फिर चीतों को लाने की तैयारी शुरू हो गई है. दक्षिण अफ्रीका के बोत्सवाना से 8 चीतों को लाया जाएगा. अगले महीने के आखिरी सप्ताह तक इन चीतों को कूनो-पालपुर राष्ट्रीय उद्यान में लाया जा सकता है. जहां इन्हें 2 से 3 महीने तक क्वारंटाइन रखने के बाद खुले जंगल में छोड़ा जाएगा, लेकिन इस बीच राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण के एक वरिष्ठ अधिकारी और कुछ वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट ने मध्य प्रदेश के जंगलों में चीतों के सर्वाइवल रेट को लेकर चिंता व्यक्त की है. इनका मानना है कि दोनों महाद्वीपों के बीच जलवायु परिस्थितियां भिन्न हैं. ऐसे में इनके लिए प्राकृतिक रहवास बनाना बड़ी चुनौती है.

क्लाइमेट चेंज प्राकृतिक रहवास में बड़ी चुनौती

सेवानिवृत उप वन संरक्षक और वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट केसी मल ने बताया कि "चीतों पर क्लाइमेट चेंज का असर होता है. दक्षिणी अफ्रीका के जंगलों की जलवायु अलग है. वहां सबसे घने और विशाल जंगल हैं. जबकि हमारे यहां जंगल खत्म होते जा रहे हैं. इनका आकार भी दक्षिण अफ्रीका की अपेक्षाकृत छोटा है. केसी मल ने बताया कि मध्य प्रदेश में तो बाघों के लिए भी जंगल छोटे पड़ने लगे हैं. ऐसे में चीतों को तो और बड़ी टेरिटरी की जरूरत होती है."

चीतों को छोटी पड़ रही टेरिटरी

चीतों को शिकार के लिए भी बड़ी जगह की जरूरत होती है. उनको दक्षिण अफ्रीका के जंगलों में शिकार की जो फैसिलिटी मिलती है, वो यहां नहीं मिल पाती. भले ही आर्टिफिशियल फील्डिंग के जरिए पकड़कर कभी बकरा या हिरण छोड़कर खिला रहे हैं. जबकि जब वह खुद शिकार करके खाता है, तो इसका असर अलग होता है. चीतों को अपनी टेरिटरी बनाने के लिए जितना एरिया चाहिए वो भी कम पड़ रहा है. फिर दक्षिण अफ्रीका का क्लाइमेट मध्य प्रदेश के जंगलों में दे पाना भी संभव नहीं है.

चीतों को नहीं मिल रही प्राकृतिक रहवास की व्यवस्था

केसी मल ने बताया कि "रहवास के लिए बड़ी टेरिटरी के साथ वहां आवश्यक संसाधन भी मौजूद होना चाहिए. जैसे चीतों के शिकार के लिए पर्याप्त उपलब्धता, जंगलों के बीच में पानी के छोटे तालाबों का प्रबंध, आश्रय और शिकारियों से बचने के लिए घनी वनपस्पतियां और चट्टानों वाली जगह, लेकिन मध्य प्रदेश में चीतों से जुड़ा एक वीडियो भी पहले वायरल हो चुका है. जिसमें एक व्यक्ति चीतों को एक बर्तन में भरकर पानी पिलाता नजर आ रहा था.