बोत्सवाना से आएंगे 8 चीते, कूनो में शुरू हुईं तैयारियां, किस बात ने बढ़ाई एक्सपर्ट की चिंता

दक्षिण अफ्रीका के बोत्सवाना से मध्य प्रदेश आएंगे 8 चीते, कूनो नेशनल पार्क में तैयारियां शुरू, जानिए क्या है चीतों का सर्वाइवल रेट.

BOTSWANA 8 CHEETAHS IN MP
बोत्सवाना से आएंगे 8 चीते, कूनो में शुरू हुईं तैयारियां (Getty Image)
author img

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : November 5, 2025 at 8:29 PM IST

5 Min Read
भोपाल: मध्य प्रदेश एक बार फिर चीतों को लाने की तैयारी शुरू हो गई है. दक्षिण अफ्रीका के बोत्सवाना से 8 चीतों को लाया जाएगा. अगले महीने के आखिरी सप्ताह तक इन चीतों को कूनो-पालपुर राष्ट्रीय उद्यान में लाया जा सकता है. जहां इन्हें 2 से 3 महीने तक क्वारंटाइन रखने के बाद खुले जंगल में छोड़ा जाएगा, लेकिन इस बीच राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण के एक वरिष्ठ अधिकारी और कुछ वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट ने मध्य प्रदेश के जंगलों में चीतों के सर्वाइवल रेट को लेकर चिंता व्यक्त की है. इनका मानना है कि दोनों महाद्वीपों के बीच जलवायु परिस्थितियां भिन्न हैं. ऐसे में इनके लिए प्राकृतिक रहवास बनाना बड़ी चुनौती है.

क्लाइमेट चेंज प्राकृतिक रहवास में बड़ी चुनौती

सेवानिवृत उप वन संरक्षक और वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट केसी मल ने बताया कि "चीतों पर क्लाइमेट चेंज का असर होता है. दक्षिणी अफ्रीका के जंगलों की जलवायु अलग है. वहां सबसे घने और विशाल जंगल हैं. जबकि हमारे यहां जंगल खत्म होते जा रहे हैं. इनका आकार भी दक्षिण अफ्रीका की अपेक्षाकृत छोटा है. केसी मल ने बताया कि मध्य प्रदेश में तो बाघों के लिए भी जंगल छोटे पड़ने लगे हैं. ऐसे में चीतों को तो और बड़ी टेरिटरी की जरूरत होती है."

BOTSWANA CHEETAHS IN KUNO
चीते आएंगे कूनो नेशनल पार्क (Getty Image)

चीतों को छोटी पड़ रही टेरिटरी

चीतों को शिकार के लिए भी बड़ी जगह की जरूरत होती है. उनको दक्षिण अफ्रीका के जंगलों में शिकार की जो फैसिलिटी मिलती है, वो यहां नहीं मिल पाती. भले ही आर्टिफिशियल फील्डिंग के जरिए पकड़कर कभी बकरा या हिरण छोड़कर खिला रहे हैं. जबकि जब वह खुद शिकार करके खाता है, तो इसका असर अलग होता है. चीतों को अपनी टेरिटरी बनाने के लिए जितना एरिया चाहिए वो भी कम पड़ रहा है. फिर दक्षिण अफ्रीका का क्लाइमेट मध्य प्रदेश के जंगलों में दे पाना भी संभव नहीं है.

चीतों को नहीं मिल रही प्राकृतिक रहवास की व्यवस्था

केसी मल ने बताया कि "रहवास के लिए बड़ी टेरिटरी के साथ वहां आवश्यक संसाधन भी मौजूद होना चाहिए. जैसे चीतों के शिकार के लिए पर्याप्त उपलब्धता, जंगलों के बीच में पानी के छोटे तालाबों का प्रबंध, आश्रय और शिकारियों से बचने के लिए घनी वनपस्पतियां और चट्टानों वाली जगह, लेकिन मध्य प्रदेश में चीतों से जुड़ा एक वीडियो भी पहले वायरल हो चुका है. जिसमें एक व्यक्ति चीतों को एक बर्तन में भरकर पानी पिलाता नजर आ रहा था.

BOTSWANA CHEETAHS IN KUNO
खुले जंगल में चीतों को छोड़ने मोहन यादव की पुरानी तस्वीर (ETV Bharat)

बाद में पता चला कि यह कूनो नेशनल पार्क का ही कर्मचारी था. हालांकि बाद में इसके खिलाफ कार्रवाई भी की गई, लेकिन इसने चीता प्रोजेक्ट के तहत किए जा रहे इंतजामों की पोल खोल दी. इससे स्पष्ट हो गया कि जंगल में चीतों के लायक प्राकृतिक रहवास की व्यवस्था नहीं है.

प्रशिक्षित वन अमले की कमी भी बन रही बाधा

केसी मल बताते हैं कि टाइगर रिजर्व और नेशनल पार्क में कार्यरत शत प्रतिशत कर्मचारी प्रशिक्षित नहीं होते हैं. न तो इनके पास वाइल्ड लाइफ इंस्टटिटयूट से कोई डिप्लोमा या डिग्री है. यानि कि विभाग में बड़ी संख्या में लोग अनट्रेंड हैं, लेकिन उनकी ट्रेनिंग पर फोकस नहीं किया जा रहा है. केसी मल का कहना है कि वन विभाग में ऐसे लोगों को उंगलियों में गिना जा सकता है, जिन्होंने वाइल्ड लाइफ इंस्टटिटयूट देहरादून से प्रशिक्षण प्राप्त किया है."

मध्य प्रदेश में अभी 27 चीते, 15 खुले जंगलों में घूम रहे

मध्य प्रदेश में साल 2022 में नामीबिया से 8 और 2023 में दक्षिण अफ्रीका से 12 चीते लाए गए थे, लेकिन इन 20 में से 9 शावकों की मृत्यु हो चुकी है. जबकि प्रदेश में 26 चीता शावकों का जन्म हुआ, इनमें भी 10 शावक की मृत्यु हो चुकी है. यानि 16 शावक ही जिंदा हैं. ऐसे में मध्य प्रदेश में अभी 27 चीते हैं. इनमें 15 चीते खुले जंगलों में विचरण कर रहे हैं. जबकि 3 चीतों को गांधी सागर अभयारण्य में छोड़ा गया है. विश्व में चीतों के जीवित रहने की दर करीब 40 प्रतिशत है, जबकि मध्य प्रदेश में यह दर 61 प्रतिशत है.

मध्यप्रदेश में चीतों का सफर

भारत में 70 साल बाद मध्य प्रदेश के कूनों में 17 सितंबर 2022 को चीतों की वापसी हुई.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नामीबिया से लाए गए 5 मादा और 3 नर चीतों को कूनो नेशनल पार्क में छोड़ा.

फरवरी 2023 में दक्षिण अफ्रीका से 12 चीतों की नई खेप लाई गई, इन्हें भी कूनो नेशनल पार्क में छोड़ा गया.

अभी मध्य प्रदेश में व्यस्क और शावक मिलाकर कुल 27 चीते हैं.

