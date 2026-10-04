बिहार-MP से पिस्टल लाकर UP में थे बेचते; लखनऊ में STF ने दबोचे दो असलहा तस्कर, 5 पिस्टल बरामद
30 से 40,000 रुपये प्रति पिस्टल के हिसाब से खरीदते, यूपी में 1 लाख में बेचते
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 4, 2026 at 8:41 PM IST
लखनऊ: उत्तर प्रदेश में अवैध हथियारों की तस्करी के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान में स्पेशल टास्क फोर्स को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है. एसटीएफ की टीम ने सुशांत गोल्फ सिटी थाना क्षेत्र अंतर्गत अहिमामऊ सर्विस रोड, अमारा फार्म मोड़ के पास घेराबंदी कर अंतरराज्यीय स्तर पर असलहा तस्करी करने के दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया. पकड़े गए आरोपियों के कब्जे से 9 एमएम और 32 बोर की 4 पिस्टल, एक तमंचा और कारतूस बरामद किए गए हैं. पूछताछ में सामने आया है कि यह सिंडिकेट मध्य प्रदेश और बिहार से कम दामों में अवैध हथियार लाकर यूपी के विभिन्न जनपदों में दोगुनी-तिगुनी कीमतों पर अपराधियों को सप्लाई करता था.
डीएसपी एसटीएफ धर्मेश कुमार शाही और निरीक्षक राघवेंद्र सिंह की टीम ने अहिमामऊ चौकी प्रभारी के साथ मिलकर सटीक मुखबिर सूचना पर अमारा फार्म मोड़ के पास घेराबंदी की. पुलिस को चकमा देने की फिराक में खड़े दो संदिग्धों को टीम ने धर दबोचा. एसटीएफ के मुताबिक, तलाशी के दौरान दोनों के बैगों से भारी मात्रा में अवैध हथियार बरामद हुए. पकड़े गए आरोपियों में गैंग का सरगना अमरजीत यादव (निवासी ग्राम महमूदपुर, थाना बल्दीराय, जनपद सुल्तानपुर) और उसका साथी नौशाद (निवासी मोहल्ला करियाना नगर, थाना दोस्तपुर, जनपद सुल्तानपुर) शामिल हैं.
एसटीएफ की पूछताछ में अंतरराज्यीय हथियार तस्करी के गोरखधंधे की परतें खुलीं. एसटीएफ ने बताया कि, पूछताछ में आरोपियों ने कुबूल किया कि वे मध्य प्रदेश और बिहार के अवैध असलहा निर्माताओं व सप्लायरों से संपर्क में थे. वहां से 30,000 से 40,000 रुपये प्रति पिस्टल के हिसाब से हथियार खरीदते थे. इसके बाद लखनऊ और आसपास के जिलों में स्थानीय बदमाशों और अपराधियों की डिमांड पर उन्हें 80,000 से लेकर 1,00,000 रुपये तक में बेचा जाता था. गिरोह का मुख्य सरगना अमरजीत यादव पहचान छिपाकर राजधानी लखनऊ में डेरा डाले हुए था और यहीं से पूरा सिंडिकेट ऑपरेट कर रहा था.
एसटीएफ के अनुसार, मुख्य आरोपी अमरजीत का पुराना आपराधिक इतिहास रहा है. अमरजीत यादव सुल्तानपुर का शातिर अपराधी है, जिसके खिलाफ विभिन्न थानों में हत्या, लूट, डकैती और गैंगस्टर एक्ट जैसी धाराओं में 17 से अधिक आपराधिक मामले दर्ज हैं. आरोपियों के पास से 9 एमएम की दो अवैध पिस्टल, 32 बोर की दो अवैध पिस्टल, 315 बोर का एक तमंचा, कारतूस, दो बैग और 1,340 रुपये नकद बरामद किए गए हैं.
एसटीएफ के पुलिस उपाधीक्षक धर्मेश कुमार शाही ने बताया कि पकड़े गए दोनों तस्करों के खिलाफ सुशांत गोल्फ सिटी थाने में आर्म्स एक्ट की सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कराया गया है. पुलिस अब इस बात की कड़ियां जोड़ रही है कि लखनऊ और आसपास के जिलों में इन तस्करों ने किन-किन अपराधियों और गिरोहों को हथियार बेचे थे, ताकि पूरे नेटवर्क को ध्वस्त किया जा सके.
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