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​बिहार-MP से पिस्टल लाकर UP में थे बेचते; लखनऊ में STF ने दबोचे दो असलहा तस्कर, 5 पिस्टल बरामद

तस्करी के आरोपी गिरफ्तार ( Photo Credit; ETV Bharat )

लखनऊ: उत्तर प्रदेश में अवैध हथियारों की तस्करी के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान में स्पेशल टास्क फोर्स को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है. एसटीएफ की टीम ने सुशांत गोल्फ सिटी थाना क्षेत्र अंतर्गत अहिमामऊ सर्विस रोड, अमारा फार्म मोड़ के पास घेराबंदी कर अंतरराज्यीय स्तर पर असलहा तस्करी करने के दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया. पकड़े गए आरोपियों के कब्जे से 9 एमएम और 32 बोर की 4 पिस्टल, एक तमंचा और कारतूस बरामद किए गए हैं. पूछताछ में सामने आया है कि यह सिंडिकेट मध्य प्रदेश और बिहार से कम दामों में अवैध हथियार लाकर यूपी के विभिन्न जनपदों में दोगुनी-तिगुनी कीमतों पर अपराधियों को सप्लाई करता था.