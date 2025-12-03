देहरादून में बुलेट बनी बवाल की वजह, दो समुदाय आपस में भिड़े, पथराव में कई घायल
दोनों पक्षों के बीच विवाद इतना बढ़ गया था कि कई थानों की पुलिस को मौके पर बुलाना पड़ा.
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : December 3, 2025 at 1:21 PM IST
देहरादून: राजधानी देहरादून के डालनवाला क्षेत्र में मंगलवार देर रात को मोटर साइकिल के साइलेंसर से निकली पटाखे की आवाज से इलाके में बवाल हो गया. इस वजह से इलाके में दो समुदायों के बीच तनाव की स्थिति बन गई थी. बताया जा रहा है कि एक पक्ष की तरफ से पथराव भी किया गया. इस वजह से कई लोग घायल भी हो गए थे. मामले की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और हालात को नियंत्रित किया. मौके पर कई थानों से पुलिस फोर्स को बुलाना पड़ा था.
पुलिस ने बताया कि इस मामले में देर रात एक पक्ष की तरफ से तहरीर आई है, जिसके बाद पुलिस ने 6 युवकों समेत अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है. आकाश निवासी नई बस्ती चंदन नगर रोड ने पुलिस को तहरीर दी थी.
आकाश ने पुलिस को बताया कि वो और उसका दोस्त करण बाइक पर घर से लक्ष्मी रोड की ओर जा रहे थे. तभी बुलेट की आवाज सुनकर मुस्लिम कॉलोनी निवासी अकबर और डैनी ने आपत्ति जताई. इसी बात को लेकर बहस शुरू हो गई.
कुछ ही देर में विवाद इतना बढ़ गया कि मौके पर मारपीट हो गई. आरोप है कि इस दौरान कुछ लोगों ने उनकी की बाइक भी तोड़ दी थी. मामले की जानकारी मिलते ही जब बाइक सवार युवकों के परिजन मौके पर पहुंचे तो उनके ऊपर भी पथराव किया गया. शोर सुनकर दोनों पक्षों के लोग घरों से बाहर निकल आए और भीड़ जमा हो गई. आरोप है कि इस दौरान एक पक्ष की तरफ से पत्थर चलने लगे, जिससे पूरे इलाके में अफरा तफरी मच गई थी.
इस झगड़े में चार लोगों के घायल होने की सूचना है, जिनका उपचार फिलहाल कोरोनेशन अस्पताल में चल रहा है. घटना के बाद पीड़ित पक्ष के साथ बजरंग दल के कार्यकर्ता थाने में पहुंचे और दूसरे पक्ष पर कार्रवाई की मांग करने लगे. हालात पर काबू पाने के लिए शहर कोतवाली, डालनवाला, नेहरू कॉलोनी और रायपुर थाना क्षेत्रों की भारी पुलिस फोर्स मौके पर तैनात कर दी गई. समय रहते पुलिस ने स्थिति संभाल लिया और बड़ा तनाव पैदा होने से पहले मामले को नियंत्रण में कर लिया. फिलहाल क्षेत्र में सतर्कता बढ़ा दी गई है और पुलिस हालात पर नज़र बनाए हुए है.
