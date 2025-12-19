ETV Bharat / state

छत्तीसगढ़ शराब घोटाला, सौम्या चौरसिया को 14 दिनों की न्यायिक रिमांड

इससे पहले 16 दिसंबर को ईडी ने सौम्या चौरसिया को छत्तीसगढ़ शराब घोटाले में गिरफ्तार किया था. उसके बाद ईडी को 3 दिनों की रिमांड मिली थी. जिसके बाद शुक्रवार को ईडी ने सौम्या चौरसिया को कोर्ट में पेश किया. अब अदालत ने सौम्या चौरसिया को 14 दिनों की न्यायिक रिमांड पर भेजा है.

रायपुर : छत्तीसगढ़ शराब घोटाले में ईडी ने सौम्या चौरसिया को अदालत में पेश किया. रायपुर की विशेष अदालत ने सौम्या चौरसिया को 14 दिनों की न्यायिक रिमांड पर भेज दिया है. सौम्या चौरसिया के बयान के बाद पूर्व आबकारी आयुक्त निलंबित आईएएस अधिकारी निरंजन दास को ईडी ने गिरफ्तार किया है.

रायपुर की विशेष अदालत में ईडी ने अपना पक्ष रखा. ईडी ने बताया कि शराब घोटाले की जांच में कुछ लोगों के बयान दर्ज किए गए हैं. जिसमें मुख्य स्टेटमेंट केके श्रीवास्तव, लक्ष्मी नारायण बंसल और निखिल चंद्राकर के हैं. इन तीनों ने अपने बयान में सौम्या चौरसिया तक शराब घोटाले के पैसे पहुंचाने की बात कही है. सौम्या चौरसिया तक पैसा लक्ष्मीनारायण बंसल के माध्यम से पहुंचाया गया.

सौम्या चौरसिया तक पहुंचाए गए पैसे-ईडी

ईडी ने जांच के बाद बताया कि निखिल चंद्राकर सप्लाई एजेंट के रूप में कार्यरत था. प्रवर्तन निदेशालय को दिए गए अपने स्टेटमेंट में निखिल चंद्राकर ने बताया कि शराब घोटाले से जुड़े लगभग 5 करोड़ रुपए सौम्या चौरसिया तक पहुंचाए. अब तक की जांच में यह सामने आई. शराब घोटाले के 115 करोड़ रुपये सौम्या चौरसिया तक पहुंचे हैं.

केके श्रीवास्तव ने भी अपने स्टेटमेंट में स्वीकार किया कि 72 करोड़ रुपये उन्होंने सौम्या चौरसिया को दिए और उनके निर्देशों पर हवाला किया गया है. ऐसे में ईडी ने डिजिटल सबूत की भी जांच की है. इस जांच में यह बात सामने आई है कि शराब घोटाला मामले में दूसरे सिंडिकेट से सौम्या चौरसिया बराबर संपर्क में बनी हुई थी.

आईटी विभाग की जांच में खुलासा

ईडी ने बताया कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा जो डायरी जप्त की गई थी. उस डायरी एंट्री में स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ रहा है कि लगभग साढ़े 43 करोड़ रुपए डायरेक्टली सौम्या चौरसिया के पास आए हैं. इन सब मामलों को देखते हुए सौम्या चौरसिया को गिरफ्तार किया गया है. मनी लांड्रिंग एक्ट के प्रावधानों का पालन करते हुए सौम्या चौरसिया को गिरफ्तार किया गया था और उसे रिमांड में लेकर पूछताछ की गई.