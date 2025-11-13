ETV Bharat / state

डकैती की वारदात में सौम्या चौरसिया का कनेक्शन, घर में खोदे गए गड्ढे, नकदी और सोना की कर रहे थे तलाश

बालको थाना क्षेत्र के ग्राम पंचायत सोनागुड़ा डकैती मामले में नया मोड़ आया है.डकैती में सौम्या चौरसिया का कनेक्शन सामने आया है.

robbery incident in sonaguda
डकैती की वारदात में सौम्या चौरसिया का कनेक्शन (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : November 13, 2025 at 7:19 PM IST

कोरबा : बालको थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले सोनगुड़ा पंचायत के तराईडांड बस्ती में हुई डकैती के बाद अब पुलिस जांच में कई कड़ियां जुड़ रही हैं. मंगलवार रात हुई इस सनसनीखेज घटना से राज्य प्रशासन की अधिकारी सौम्या चौरसिया का नाम भी जुड़ गया है. ये वहीं सौम्या चौरसिया हैं, जो भूपेश बघेल सरकार में कई घोटाला में संलिप्त रही हैं. घोटाले के कारण सौम्या चौरसिया को जेल भी जाना पड़ा था.

क्या है सौम्या चौरसिया का डकैती से कनेक्शन : कोरबा में जिस घर में डकैती हुई है. उसके मकान मालिक शत्रुघन दास महंत ने बताया कि डकैती के दौरान हथियारबंद नकाबपोश डकैत बार-बार पूछ रहे थे कि सौम्या चौरसिया के पैसों को कहां छिपाकर रखा है. इसे ढूंढने के लिए ही डकैतों ने घर में चार स्थानों पर टाइल्स तोड़कर गड्ढा भी खोदा. इसके बाद जेवर सहित लगभग साढ़े 11 लाख रुपए की डकैती की घटना को अंजाम दिया. पुलिस इस मामले में लगातार जांच कर रही है. फिलहाल किसी भी तरह के अपडेट को पुलिस ने सार्वजनिक नहीं किया है.

robbery incident in sonaguda
घर में टाइल्स तोड़कर खोदे गड्ढे (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

सौम्या चौरसिया के घर में कर्मचारी थी परिवार की बेटी : जिस घर में डकैती हुई उसी परिवार की तरफ से जानकारी दी गई है कि परिवार की बेटी बबीता महंत, सौम्या चौरसिया के घर पर रहकर काम करती थी. चौरसिया ने उसे अपने साथ रखकर पढ़ाया था. डेढ़ साल पहले बबीता की शादी हो चुकी है. बबीता के माध्यम से ही चौरसिया का नाम डकैती की वारदात से जुड़ा है. जिसके बाद ऐसा अंदाजा लगाया जा रहा है कि परिवार सौम्या चौरसिया के आवास पर ही रहता था,इसलिए घोटाले की रकम सौम्या चौरसिया ने अपने कर्मचारियों के माध्यम से ठिकाने लगाई है.इसी रकम को ढूंढने के लिए डकैत बबीता महंत के मकान में पहुंचे थे.

robbery incident in sonaguda
सोना और नकदी की कर रहे थे तलाश (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

सोना खोज रहे थे डकैत : सौम्या चौरसिया का नाम सामने आने के पहले पुलिस और जिलेवासी भी ये सोचकर हैरान थे कि तराईडांड जैसे गांव के एक ग्रामीण के घर इतनी बड़ी तादाद में आखिर डकैत कैसे और क्यों पहुंचे? सौम्या चौरसिया का नाम जुड़ने के बाद जांच की एक लाइन ये भी तय हो गई है कि हो ना हो सौम्या चौरसिया के दिए गए धन या सोने की तलाश में डकैत यहां पहुंचे थे. हालांकि सौम्या ने इस घर में पैसे या सोना रखवाया था कि नहीं इसकी कोई पुष्टि नहीं है, ना ही इसके कोई साक्ष्य हैं. यह पूरी थ्योरी पीड़ित परिवार के बयान के आधार पर एक संभावना मात्र है.

robbery incident in sonaguda
डकैती की वारदात से डरा परिवार (ETV BHARAT CHHATTISGARH)



गड्ढा खोदा, मोबाइल फोन लूटा और तलवार छोड़ा : डकैती की वारदात के बाद पुलिस के कान खड़े हो गए हैं. पुलिस की पूरी टीम गांव में मौजूद है. उच्च स्तर के अधिकारी सीधे निगरानी कर रहे हैं. पुलिस के कई टीम गठित की गई है. जो अलग-अलग दिशा में जांच कर रही है. साइबर सेल के साथ ही डॉग स्क्वॉड और एक्सपर्ट को भी जांच में लगाया गया है.

डकैती की वारदात में सौम्या चौरसिया का कनेक्शन (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

नकाबपोश डकैत पहुंचे थे घर : मकान मालिक शत्रुघन दास महंत ने बताया कि लगभग 15 से 20 नकाबपोश डकैती करने आए थे. जिन्होंने हाथ में तलवार, गुप्ती और बंदूक भी थी. वह बार-बार पूछ रहे थे कि सौम्या चौरसिया ने जो पैसे दिए हैं उसे कहां छुपाया है. मैंने उनसे कहा कि हमें कोई पैसे नहीं मिले हैं. ना इसकी कोई जानकारी है. हमारे हाथ पैर बंधे हैं. हम शोर भी नहीं मचाएंगे. आप घर में ढूंढ लीजिए अगर मिले तो पैसे साथ ले जाइए. लेकिन हमारी जान बख्श दीजिए.

robbery incident in sonaguda
घर में तलवार छोड़कर गए डकैत (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

डकैतों ने घर में चार जगह पर टाइल्स तोड़कर गड्ढा भी खोदा और घर में रखे डेढ़ लाख रुपए कैश के साथ लगभग 10 लाख के जेवर चुराकर ले गए. उनका एक तलवार घर में छूट गया है, परिजनों के पांच मोबाइल फोन भी डकैत लूट कर ले गए हैं- शत्रुघन दास महंत, मकान मालिक

घटना की जांच जारी है : घटना का संबंध में एडिशनल स्पेनिश ठाकुर ने बताया कि फिलहाल घटना की जांच की जा रही है. डकैती की शिकायत के बाद जांच तेज कर दी गई है. फिलहाल इस तरह की कोई अपडेट नहीं है टीम बनाकर जांच चल रही है. कुछ इनपुट मिले हैं, जांच पूरी हो जाने के बाद उसका खुलासा किया जाएगा.

