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इस शहर में हाथियों को अब नो एंट्री, सशर्त एंट्री के लिए बनेगी एसओपी

इंदौर में हाथियों को अब नो एंट्री ( ETV Bharat )

इंदौर: हाथी को गुड़ खिलाने के प्रयास के दौरान अचानक हाथी के हमले में एक व्यक्ति की मौत हो जाने के बाद अब इंदौर में किसी भी हाथी की एंट्री प्रतिबंधित होगी. जिला प्रशासन ने मंगलवार को इस मामले में एसओपी बनाने के निर्देश दिए हैं. इंदौर में हाथी के हमले से व्यक्ति की मौत की तीसरी घटना के बाद शहर में हाथियों की एंट्री को पूरी तरह प्रतिबंधित किया जा रहा है. शहर में पहले भी दो लोगों की मौत हाथियों के हमले से हो चुकी है. कलेक्टर ने कहा, शहर में हाथियों के प्रवेश को रोकने तैयार कर रहे SOP इंदौर कलेक्टर शिवम वर्मा ने आज इस मामले में चर्चा के दौरान घटना को बेहद दुखद बताते हुए कहा, शहर में हाथियों के प्रवेश को रोकने के लिए SOP तैयार की जा रही है. उन्होंने कहा, एक बहुत ही दुखद घटना हुई है कि इसमें एक हाथी के द्वारा एक व्यक्ति की मृत्यु हुई है. इंदौर कलेक्टर शिवम वर्मा (ETV Bharat)