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इस शहर में हाथियों को अब नो एंट्री, सशर्त एंट्री के लिए बनेगी एसओपी

इंदौर में हाथी के हमले से तीन मौतों की घटना के बाद शहर में हाथियों की एंट्री को पूरी तरह प्रतिबंधित किया जा रहा.

Indore elephants entry SOP
इंदौर में हाथियों को अब नो एंट्री (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : July 28, 2026 at 9:30 PM IST

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इंदौर: हाथी को गुड़ खिलाने के प्रयास के दौरान अचानक हाथी के हमले में एक व्यक्ति की मौत हो जाने के बाद अब इंदौर में किसी भी हाथी की एंट्री प्रतिबंधित होगी. जिला प्रशासन ने मंगलवार को इस मामले में एसओपी बनाने के निर्देश दिए हैं. इंदौर में हाथी के हमले से व्यक्ति की मौत की तीसरी घटना के बाद शहर में हाथियों की एंट्री को पूरी तरह प्रतिबंधित किया जा रहा है. शहर में पहले भी दो लोगों की मौत हाथियों के हमले से हो चुकी है.

कलेक्टर ने कहा, शहर में हाथियों के प्रवेश को रोकने तैयार कर रहे SOP

इंदौर कलेक्टर शिवम वर्मा ने आज इस मामले में चर्चा के दौरान घटना को बेहद दुखद बताते हुए कहा, शहर में हाथियों के प्रवेश को रोकने के लिए SOP तैयार की जा रही है. उन्होंने कहा, एक बहुत ही दुखद घटना हुई है कि इसमें एक हाथी के द्वारा एक व्यक्ति की मृत्यु हुई है.

इंदौर कलेक्टर शिवम वर्मा (ETV Bharat)

कलेक्टर ने कहा, हाथियों के प्रवेश को लेकर क्या नियम है इसको लेकर एक SOP बनाई जा रही है. जिससे इस प्रकार की घटना की पुनरावृत्ति ना हो. कैसे इनको प्रोहिबिट किया जाए, कैसे इनका शहर में प्रवेश रोका जाए, इस पर हम लोग प्रयास करेंगे.

जुलूस, शादी में बिना अनुमति नहीं किया जा सकेगा हाथी का प्रदर्शन

घटना के आरोपी पर कार्रवाई को लेकर कलेक्टर ने बताया कि मामले में प्रकरण दर्ज कर लिया गया है, महावत को गिरफ्तार भी कर लिया गया है. इंदौर प्रशासन का आगे का कदम SOP निर्माण कर शहर में हाथी लाने, प्रदर्शन और प्रवेश को लेकर नई गाइडलाइन बनाने की होगी. इसके अलावा जुलूस, शादी में बिना अनुमति हाथी का प्रदर्शन नहीं किया जा सकेगा.

इस मामले में इस बात को लेकर भी चर्चा है कि गुड़ खिलाने के प्रयास में जिस व्यक्ति की मौत हुई है वह शराब पीए हुए था. हालांकि फिलहाल पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही कुछ स्पष्ट हो सकेगा.

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