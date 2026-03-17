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उत्तराखंड सरकार ने LPG के लिए जारी की SOP, प्रतिदिन 2650 कमर्शियल सिलिंडर मिलेंगे

उत्तराखंड में आज से कमर्शियल सिलिंडर मिलेंगे, हर जिले का कोटा तय ( Photo- ETV Bharat )