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चारधाम यात्रा से जुड़ी खबर, धार्मिक स्थलों में घोड़े-खच्चरों के संचालन पर SOP जारी, तीर्थ यात्रियों पर पड़ेगा असर!

घोड़े-खच्चरों को रजिस्ट्रेशन अनिवार्य : प्रशासन का कहना है कि क्षमता से अधिक पशुओं के संचालन के कारण दुर्घटनाओं और अव्यवस्था की शिकायतें लगातार सामने आ रही थीं, जिसके बाद यह फैसला लिया गया. नई SOP में पंजीकरण प्रक्रिया को भी पूरी तरह अनिवार्य कर दिया गया है. अब बिना रजिस्ट्रेशन कोई भी घोड़ा या खच्चर यात्रा मार्ग पर संचालित नहीं किया जा सकेगा.

हेमकुंड साहिब यात्रा मार्ग पर घोड़े-खच्चरों की संख्या सीमित की : सरकार का मानना है कि इससे यात्रा मार्ग पर भीड़भाड़ कम होगी और पशुओं पर अनावश्यक दबाव नहीं पड़ेगा. इसी तरह हेमकुंड साहिब यात्रा मार्ग पर 1050 घोड़े-खच्चरों की सीमा तय की गई है. यहां प्रति किलोमीटर 70 पशुओं के संचालन का नियम लागू किया गया है. वहीं यमुनोत्री धाम के लिए 595 पशुओं की अधिकतम संख्या निर्धारित की गई है.

केदारनाथ में घोड़े-खच्चरों की संख्या सीमित की: केदारनाथ यात्रा मार्ग अब घोड़े-खच्चरों की संख्या सीमित कर दी गई है. तय नियमों के मुताबिक केदारनाथ धाम में अधिकतम 5000 अश्ववंशीय पशुओं (Equine animals) के संचालन की अनुमति होगी. इनमें करीब 4000 पशु यात्रियों को ढोने के लिए और 1000 पशु सामान ढोने के लिए इस्तेमाल किए जा सकेंगे.

केदारनाथ यात्रा मार्ग पर बड़ा बदलाव: सरकार का दावा है कि इससे यात्रा मार्गों पर अव्यवस्था कम होगी, पशुओं के साथ क्रूरता पर रोक लगेगी और यात्रियों की सुरक्षा भी बेहतर हो सकेगी. नई SOP के तहत सबसे बड़ा बदलाव केदारनाथ यात्रा मार्ग पर देखने को मिला है.

उत्तराखंड में चल रही चारधाम यात्रा के बीच सरकार ने धार्मिक स्थलों पर घोड़े-खच्चरों और अन्य अश्ववंशीय पशुओं के संचालन को लेकर नई मानक संचालन प्रक्रिया यानी SOP जारी कर दी है. हाईकोर्ट के निर्देशों के बाद तैयार की गई इस SOP में करीब 40 बिंदुओं के जरिए पशुओं के संचालन, स्वास्थ्य, सुरक्षा और यात्रियों की सुविधा से जुड़े नियम तय किए गए हैं.

देहरादून: उत्तराखंड में धार्मिक स्थलों पर घोड़े-खच्चरों के संचालन को लेकर SOP (Standard Operating Procedure) जारी की गई है. उत्तराखंड हाईकोर्ट के निर्देश पर तय किए गए नियमों के बाद अब 90 किलोग्राम से अधिक वजन वाले लोगों को घोड़े खच्चर के जरिए यात्रा नहीं कराई जाएगी. यही नहीं घोड़े और खच्चरों की स्वास्थ्य जांच के लिए 45 दिन की अधिकतम सीमा भी तय कर दी गई है. अब नए नियमों के तहत क्या किया गया है जरूरी जानिए.

पशुओं की स्वास्थ्य जांच जरूरी होगी: पंजीकरण से पहले पशुओं की स्वास्थ्य जांच जरूरी होगी और इसके लिए रक्त परीक्षण भी कराया जाएगा. रक्त जांच का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि कोई बीमार पशु यात्रा मार्ग पर न पहुंचे और संक्रमण फैलने का खतरा न हो. सरकार ने स्वास्थ्य परीक्षण की वैधता भी तय कर दी है. अब किसी भी घोड़े या खच्चर की मेडिकल फिटनेस रिपोर्ट केवल 45 दिनों तक ही मान्य रहेगी. यानी हर 45 दिन में पशुओं की दोबारा स्वास्थ्य जांच कराना अनिवार्य होगा.

पशुपालन विभाग के अधिकारियों के मुताबिक इससे कमजोर, बीमार या संक्रमित पशुओं की पहचान समय पर हो सकेगी. SOP में पशुओं के खानपान और देखभाल को लेकर भी विस्तृत नियम बनाए गए हैं. यात्रा मार्गों पर पशुओं के लिए गुनगुने पानी की व्यवस्था करने के निर्देश दिए गए हैं. साथ ही उनके भोजन, आराम और उपचार की जिम्मेदारी भी पशु स्वामियों पर तय की गई है.

वजन को लेकर भी सख्त नियम लागू: पशुओं के साथ किसी भी तरह की लापरवाही पाए जाने पर कार्रवाई का प्रावधान रखा गया है. सरकार ने यात्रियों और सामान के वजन को लेकर भी सख्त नियम लागू किए हैं. नए नियमों के अनुसार 300 किलोग्राम से कम वजन वाले पशु अधिकतम 50 किलोग्राम तक का भार ही उठा सकेंगे. वहीं 300 किलोग्राम से अधिक वजन वाले पशुओं पर अधिकतम 90 किलोग्राम तक का भार या यात्री ही बैठाया जा सकेगा.

इसका सीधा मतलब यह है कि अब 90 किलोग्राम से अधिक वजन वाले यात्रियों को घोड़े-खच्चरों के जरिए यात्रा की अनुमति नहीं मिलेगी. प्रशासन का कहना है कि अधिक वजन के कारण पशुओं पर अत्यधिक दबाव पड़ता था और कई बार उनकी मौत तक हो जाती थी. नियमों का उल्लंघन करने वाले पशु स्वामियों के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई का प्रावधान किया गया है.

टास्क फोर्स के गठन का भी प्रावधान: SOP में साफ कहा गया है कि नियमों का पालन न करने वाले संचालकों को ब्लैकलिस्ट किया जाएगा. यदि किसी मामले में पशु क्रूरता सामने आती है तो संबंधित व्यक्ति के खिलाफ कानूनी मुकदमा भी दर्ज किया जाएगा. यात्रा मार्ग पर सुरक्षा और संचालन व्यवस्था को मजबूत करने के लिए टास्क फोर्स के गठन का भी प्रावधान किया गया है.

यह टास्क फोर्स नियमित मॉनिटरिंग करेगी और यह सुनिश्चित करेगी कि तय नियमों का पालन हो रहा है या नहीं. इसके अलावा यात्रा मार्ग पर पशुओं को नियंत्रित तरीके से छोड़े जाने का नियम भी बनाया गया है. SOP के अनुसार एक बार में 200 से 250 पशुओं के जत्थे को ही अलग-अलग समय पर यात्रा मार्ग पर छोड़ा जाएगा, ताकि यात्रियों को परेशानी न हो और भगदड़ जैसी स्थिति पैदा न हो.

पोस्टमार्टम का वीडियो रिकॉर्ड भी अनिवार्य: नई SOP में संचालन के समय को लेकर भी दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं. अब सूर्योदय से पहले और सूर्यास्त के बाद घोड़े-खच्चरों के संचालन पर रोक रहेगी. प्रशासन का कहना है कि अंधेरे में दुर्घटनाओं का खतरा बढ़ जाता है और इससे पशुओं व यात्रियों दोनों की सुरक्षा प्रभावित होती है.

इसके अलावा यदि यात्रा मार्ग पर किसी पशु की मृत्यु होती है तो उसके पोस्टमार्टम का वीडियो रिकॉर्ड तैयार करना भी अनिवार्य किया गया है. इससे मौत के वास्तविक कारणों का पता लगाया जा सकेगा और यदि किसी प्रकार की लापरवाही सामने आती है तो जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई की जा सकेगी.

सरकार का मानना है कि नई SOP लागू होने से चारधाम यात्रा मार्गों पर पशुओं के संचालन में पारदर्शिता आएगी, दुर्घटनाओं में कमी होगी और पशु कल्याण से जुड़े मानकों का बेहतर तरीके से पालन हो सकेगा. वहीं पशु संचालकों का कहना है कि नए नियमों से उनकी जिम्मेदारियां बढ़ जरूर गई हैं, लेकिन इससे यात्रा व्यवस्था अधिक व्यवस्थित होने की उम्मीद भी है.

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